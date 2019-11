Com gols de Cavani e Abel Hernández, Uruguai vence Japão em amistoso

Nesta sexta-feira (5), o Sapporo Dome, na cidade japonesa de Sapporo, foi o palco da estreia do Japão sob o comando do técnico mexicano Javier Aguirre, que assumiu o cargo deixado pelo italiano Alberto Zaccheroni logo após o fracasso na Copa do Mundo no Brasil, na qual foi eliminado na primeira fase, após empatar com a Grécia e ser derrotado pela Costa do Marfim e pela Colômbia. O adversário era outra seleção que esperava ir mais longe no Mundial: mesmo tendo sobrevivido ao "Grupo da Morte", que também tinha Costa Rica, Itália e Inglaterra, o Uruguai sucumbiu diante da Colômbia nas oitavas de final; no comando da Celeste desde 2006, Óscar Tabárez permaneceu à frente do selecionado nacional.

Dentro de campo, os sul-americanos não se importaram com a pressão da torcida local e conseguiram impor sua proposta de jogo: marcar a saída de bola e explorar os erros do oponente. Saíram vitoriosos pelo placar de 2 a 0, graças aos gols dos atacantes Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e Abel Hernández, do Hull City.

Os próximos compromissos de ambas as equipes serão realizados na próxima semana, em novas datas Fifa. Na segunda-feira (8), o Uruguai continuará sua excursão pelo continente asiático: enfrentará a Coreia do Sul no Goyang Stadium, em Goyang. Um dia depois, o Japão terá uma nova oportunidade para vencer diante de seus adeptos, quando receberá a Venezuela no Nissan Stadium, em Yokohama. Enquanto os sudacas já pensam na Copa América de 2015, com tabela ainda a ser definida, os nipônicos já se preparam para a Copa da Ásia, pela qual estrearão no dia 12 de janeiro de 2015, contra a Palestina.

Uruguai não se intimida e sai na frente

No encontro do atual e maior campeão da Ásia com o atual e maior campeão da América do Sul, eram os visitantes quem mais se sobressaíam nas quatro linhas, apesar de terem um adversário a mais: além dos 11 jogadores do outro lado, tinham que lidar com a enorme pressão da torcida japonesa.

Sem o atacante Luis Suárez, que recebeu pesada punição devido à mordida no zagueiro italiano Chiellini na Copa do Mundo, a referência da Celeste Olímpica no campo de ataque passou a ser Edinson Cavani. Apesar de a Fifa ter liberado o novo reforço do Barcelona para atuar em amistosos da seleção, Tabárez preferiu não convocá-lo.

Ponto fraco do Japão no Mundial de 2014, a defesa voltou a mostrar sinais de limitação técnica e, a partir disso, o Uruguai se aproveitou para inaugurar o placar em Sapporo, em jogada feita por atletas que atuam em território francês. Aos 34 minutos, Tatsuya Sakai tentou sair jogando, errou o domínio e viu Cavani, do PSG, roubar a bola e receber de Diego Rolan, do Bordeaux, para vencer o experiente goleiro Kawashima e correr para o abraço.

Largar na frente era tudo que os sul-americanos precisavam para controlar o jogo ao seu gosto e dificultar qualquer pretensão dos oponentes. Quando o árbitro sul-coreano Sung-Woo Kim apitou o final do primeiro tempo, o placar era de 1 a 0.

Nova falha da defesa japonesa confirma vitória dos uruguaios

Na segunda etapa, o panorama não mudou. Mesmo com os comandados de Aguirre tendo que ir ao ataque para tentar mudar o rumo da peleja, a equipe comandada por Tabárez seguia controlando as ações e passando a impressão de que seria a vencedora. Tal previsão se concretizou aos 26 minutos, quando, em nova falha defensiva dos donos casa, Abel Hernández fechou a conta para os cisplatinos. Foi mais um lance infeliz de Tatsuya Sakai, que, desta vez, não havia conseguido afastar a bola da área. Abel, que havia acabado de entrar em campo, não perdoou.

Nomes conhecidos da torcida brasileira, Nicolas Lodeiro e Álvaro Pereira marcaram presença no amistoso e deram conta do recado. Enquanto o meia-atacante do Corinthians atuou durante os 90 minutos, o lateral do São Paulo militou na cancha a partir dos 28 minutos do segundo tempo.

Com as mesmas falhas que provocaram a eliminação precoce do Japão na Copa do Mundo vindo à tona, Javier Aguirre deve ter trabalho para "arrumar a casa" às vésperas da Copa da Ásia, competição de extrema importância para os Samurais Azuis, atuais campeões continentais. O certame será realizado na Austrália, em janeiro do próximo ano. Também em 2015, entre os meses de junho e julho, o Uruguai defenderá seu "cinturão" da Copa América no Chile.

Confira os gols de Japão 0 x 2 Uruguai: