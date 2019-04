David Luiz sai lesionado de jogo contra a Colômbia e preocupa PSG e Seleção Brasileira

O zagueiro David Luiz pode desfalcar o Brasil no segundo amistoso da Seleção brasileira no pós-Copa, nesta terça-feira (9), diante do Equador. O jogador do Paris Saint-Germain sentiu um incômodo no joelho esquerdo e acabou sendo substituído por seu companheiro de clube Marquinhos. Após o jogo, o camisa 4 falou sobre o problema e brincou com a lesão.

"Espero que não seja nada demais. Caí de mal jeito e senti o joelho. É qualquer coisa no tendão patelar, parece. Vamos aguardar as 24 horas, mas isso é problema de jogador velho. A idade está chegando", comentou o jogador brasileiro depois do jogo contra Colômbia.

David também destacou a importância de o Brasil ter mantido a tranquilidade. "Gostei do time principalmente pela maturidade, por não perder a cabeça. É difícil para um canadense apitar um dérbi sul-americano, os colombianos fazem faltas desleais. Mas soubemos ter cabeça fria".

De acordo com o zagueiro, o principal problema da partida foi o árbitro canadense David Gantar. "Acho que estou ficando velho. Senti dores no joelho e eles vão olhar melhor depois. Mas acho que o árbitro teve um pouco de dificuldade para conter o jogo, acho que é porque é canadense, não sei. Eles fizeram até algumas faltas desleais", completou.

O jogo teve oito cartões amarelos, sendo que dois deles foram para Cuadrado, expulso logo no começo do segundo tempo. A maior parte das faltas foi cometida por brasileiros. Foram 19 infrações brasileiras, contra 14 faltas colombianas.