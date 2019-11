Com gol de Henry, New York RB vence Sporting KC e entra de vez na briga por vaga nos playoffs

Na noite deste sábado (06), o atual campeão Sporting Kansas City foi até a Red Bull Arena enfrentar o New York RB, em jogo válido pela 26ª rodada da Major League Soccer. Henry e companhia venceram por 2 a 1 e entraram de vez na disputa por uma vaga na zona de playoffs. Wright-Phillips artilheiro da liga com 21 gols nesta temporada regular, também marcou.

Ambas as equipes entraram em campo questionadas sobre suas atuações anteriores. O New York vem sendo muito irregular, um dos motivos para a colocação tão baixa. O Kansas amargou sua quarta derrota seguida, ligando o sinal vermelho. A queda brusca de rendimento vem chateando os torcedores.

Mesmo sem Cahill, que está com a seleção da Austrália, os Red Bulls jogaram dentro de suas limitações, buscando sempre o erro do SKC. Os visitantes tinham a volta de Feilhaber e Dom Dwyer, os dois retornavam de suspensão. Antes da bola rolar, houve homenagens ao filho de A.J. DeLaGarza, lateral do LA Galaxy. O bebê recém-nascido do atleta veio a falecer na sexta-feira (05) devido a problemas cardíacos.

Na Conferência Oeste, o NY fica em 5º lugar com 34 pontos, mas pode ser ultrapassado dependendo dos resultados de domingo. Já os wizards permanecem em 2º, com 42 pontos. Na próxima rodada, o time de Henry tem uma double week game, encara o DC United na quarta-feira (10) e o Philadelphia no sábado (17). Os atuais campeões pegam o Chivas USA na sexta-feira (12), visando a recuperação.

Sporting KC pressiona, mas mandantes largam na frente com gol de pênalti

Os visitantes começaram em cima do New York, fazendo uma blitz nos primeiros minutos. Igor cruzou rasteiro, Nagamura pegou de bate pronto e Olave impediu o gol interceptando de cabeça. Zusi criava boas chances circulando pelo meio. No momento em que o SKC era senhor do jogo, Wright-Phillips arrancou pela esquerda e foi derrubado por Besler. Pênalti marcado. O artilheiro da MLS não titubeou e mandou no canto direito do goleiro, abrindo placar.

O gol inflamou a torcida. O time acordou e passou a chegar mais no campo ofensivo, principalmente com transições rápidas comandadas por Henry e Luyindula. Precisando do empate, o Kansas quase chegou ao objetivo com Dwyer. O atacante recebeu em profundidade e na cara do gol chutou por cima. A resposta dos Red Bulls veio alguns minutos depois: Henry foi lançado, o goleiro ficou indeciso e o francês bateu colocado, à esquerda da meta.

Sam e Wright-Phillips davam trabalho aos defensores visitantes, e Gruenebaum se virava como podia. No fim do primeiro tempo, os wizards pressionaram em busca da igualdade antes do intervalo. Dwyer teve outra chance de empatar, mas Robles defendeu de forma sensacional o chute a queima roupa.

Henry marca e New York assegura os três pontos

Na volta dos vestiários, o SKC foi ao ataque assim como no começo da etapa inicial. Feilhaber chutou de fora da área, a bola passou perto do gol. No lance seguinte, os mandantes ampliaram o marcador. Sam fez boa jogada, passou para Henry. O camisa 14 dominou e mandou uma bomba no ângulo oposto, levando a torcida ao delírio. Não deu tempo de comemorar e os wizards empataram. Zusi ergueu bola na área, Sinovic escorou e Dwyer pegou bonito de volteio, sem chances para o goleiro.

O clima do jogo esquentou, os jogadores discutiam muito em campo e faltas mais ríspidas aconteceram. Igor Julião acertou Miller por trás e levou cartão amarelo. Depois, Duval disparou pela direita e Zusi o derrubou próximo à área. A partir dos 20 minutos o jogo ficou equilibrado, ambas as equipes trabalhavam a bola no campo ofensivo.

O terceiro gol quase saiu em uma jogada bizarra. Em lançamento para Wright-Phillips, Besler tentou cortar, mas a bola foi em direção a Sinovic que cabeceou para trás quase marcando contra. No ataque, Feilhaber e Claros levavam perigo. Vendo a necessidade do resultado, Peter Vermes tirou o volante brasileiro Nagamura e colocou o atacante Sapong.

No fim, já para gastar o tempo, Henry saiu aplaudido e Bover entrou na sua vaga. O tempo passou a ser mais um adversário do SKC. Os visitantes tentavam muitas bolas aéreas, sem sucesso. Após os quatro minutos de acréscimo, o árbitro apontou o centro do campo e encerrou a peleja.

Veja os melhores momentos da partida: