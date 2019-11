Albânia surpreende e estreia nas Eliminatórias para a Euro 2016 com vitória sobre Portugal

Neste domingo (7), Portugal e Albânia se enfrentaram no Estádio Municipal de Aveiro, em partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 - a próxima edição da maior competição entre seleções do Velho Continente será sediada na França -, e "a zebra passeou" em campo.

Retraídos em seu campo defensivo durante todo o jogo, os albaneses venceram graças a uma boa jogada do meia Odhise Roshi, jogador do FSV Frankfurt, da segunda divisão alemã, que resultou no belo gol do atacante Bekim Balaj, estrela do selecionado da Europa Oriental e jogador do Slavia Praga, da República Tcheca. Ambos os atletas têm 23 anos de idade.

Sem o atacante Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid e atual dono do prêmio de melhor jogador do mundo, Portugal não conseguiu passar por cima do ferrolho imposto pela defesa adversária e larga atrás no Grupo I, o único das Eliminatórias que contém cinco equipes. As líderes e as vice-líderes de cada chave se classificam diretamente para a Eesurocopa, juntamente com a melhor terceira colocada, enquanto as terceiras colocadas restantes vão à repescagem. Os resultados contra os últimos colocados dos grupos não serão considerados para a pontuação que definirá o melhor dono do terceiro posto.

Os lusos voltam a campo no próximo dia 10 de outubro, quando enfrentam a França em amistoso. Quatro dias depois, visitam a Dinamarca pelas Eliminatórias. Já a Albânia recepciona a Dinamarca no dia 11. Três dias depois, visita a Sérvia. Ambas as partidas são válidas pela corrida por vagas na Euro.

Portugal não consegue furar retranca albanesa no primeiro tempo

Como era de se esperar, a seleção portuguesa controlou o jogo durante a maior parte do tempo, apostando nas trocas de passes e nos ataques em velocidade pelos flancos. Totalmente recuados, os visitantes paravam a maioria das jogadas dos donos da casa com faltas e tamanha agressividade irritou bastante a torcida local.

Ainda que estivessem melhores na peleja, os lusitanos não conseguiam transformar o domínio em chances perigosas. Os jogadores mais ativos eram o meia João Moutinho e o meia-atacante Nani. Apostando nos contra-ataques e tendo o atacante Balaj como esperança de gols, os albaneses esbarravam nas suas limitações técnicas e não podiam fazer nada além de se defender.

Na reta final, o selecionado anfitrião caiu de rendimento, chegou a ter menos posse de bola do que o adversário e começou a ouvir vaias. Era a hora de começar a apostar nas bolas paradas. A partir daí, quase abriu o placar nos acréscimos da primeira etapa, quando Pepe cabeceou por cima da meta defendida por Berisha logo após Nani cobrar a falta e Vieirinha desviar a bola.

Durante a saída para o intervalo, a insatisfação dos donos da casa era visível, sentimento contrário ao dos oponentes. Mas ainda havia muita coisa a se resolver.

Albânia vence graças a golaço de sua estrela

Na volta para o segundo tempo, Portugal iniciou as atividades levando perigo à baliza adversária com o lateral-direito João Pereira, mas a resposta da Albânia foi mais eficiente: aos sete minutos, Roshi cruzou pela direita e Balaj, da marca do pênalti, bateu de primeira, marcando um belo gol e colocando a seleção do Leste Europeu à frente no marcador.

Em desvantagem no placar, os mandantes começaram a pressionar para diminuir o prejuízo. O lateral-esquerdo Fábio Coentrão, o meia Ricardo Horta, que entrou durante a etapa complementar, e o meia-atacante Nani desperdiçaram chances claras de gol, para desespero dos mais de 23 mil adeptos que compareceram à praça esportiva em Aveiro.

Assim como nos primeiros 45 minutos, os albaneses abusaram das faltas e restou ao árbitro francês Ruddy Buquet distribuir inúmeros cartões. Nem o goleiro Berisha, advertido por retardar o jogo, escapou das punições.

A pressão ibérica continuava, mas sem sucesso. O ferrolho albanês era potente e não dava chances aos lusos, que acabaram sentindo o amargo gosto da derrota e terão que correr contra o tempo num grupo que já prometia ser difícil, com as presenças de Dinamarca, Sérvia e Armênia, e agora se tornou ainda mais "encardido".

Confira o gol de Portugal 0 x 1 Albânia

Outros resultados da primeira rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 (domingo, 07/09):

GRUPO D

Geórgia 1 x 2 Irlanda

Gibraltar 0 x 7 Polônia

Alemanha 2 x 1 Escócia

GRUPO F

Hungria 1 x 2 Irlanda do Norte

Grécia 0 x 1 Romênia

Ilhas Faroe 1 x 3 Finlândia

GRUPO I

Dinamarca 2 x 1 Armênia

Jogos da segunda-feira (08/09):

GRUPO G

Rússia x Liechtenstein - 13h

GRUPO C

Espanha x Macedônia - 15h45m

Ucrânia x Eslováquia - 15h45m

Luxemburgo x Bielorrússia - 15h45m

GRUPO E

Suíça x Inglaterra - 15h45m

Estônia x Eslovênia - 15h45m

San Marino x Lituânia - 15h45m

GRUPO G

Áustria x Suécia - 15h45m

Montenegro x Moldávia - 15h45m

Jogos da terça-feira (09/09):

GRUPO A

Cazaquistão x Letônia - 13h

República Tcheca x Holanda - 15h45m

Islândia x Turquia - 15h45m

GRUPO B

Bósnia-Herzegovina x Chipre - 15h45m

Andorra x País de Gales - 15h45m

Nota: Israel x Bélgica foi adiado para março de 2015 por questões de segurança

GRUPO H

Azerbaijão x Bulgária - 13h

Noruega x Itália - 15h45m

Croácia x Malta - 15h45m