As facetas de Adriano Galliani no mercado de transferências

Adriano Galliani é um mito quando o assunto é mercado de transferências. Reconhecido por sua ilustre careca e sempre usar uma elegante gravata amarela por onde passa, Galliani é o braço direito do presidente do Milan, Silvio Berlusconi, e um dos melhores negociadores da história do futebol. No entanto, como não existe ninguém perfeito, o vice-presidente (que também é diretor esportivo) do rossonero comete seus equívocos, ora por falta de dinheiro no caixa do clube, ora por apostar em jogadores obsoletos.

Embora estivesse bem próximo de deixar o Milan no final de 2013 por entrar em atrito com a filha de Berlusconi, Barbara Berlusconi, Galliani segue firme e forte cuidando das funções esportivas do clube e, como de costume, chamou atenção mais uma vez no inflacionado mercado de transferências para o início da temporada 2014/2015.

Baseando nesses conceitos, veja abaixo cinco características que fazem de Galliani um dos melhores dirigentes esportivo do mundo. Mas, para ser cordial, há também cinco características que distorcem essa afirmação. Confira:

1º) Vender um jogador por milhões e trazê-lo de volta, anos depois, a preço de banana

Dos tempos de glória – quando o dinheiro era abundante – aos tempos de vacas magras, Galliani aprendeu a "se cobrir com o lençol curto".

Uma das novas habilidades que Galliani desenvolveu foi: vendo caro hoje, compro barato – ou pego de graça – amanhã. A traumática saída de Kaká em 2009 para o Real Madrid foi um exemplo. Comprado por módicos € 8 milhões em 2003, il bambino d'oro virou lenda pelos lados de Milão. A venda do brasileiro para o clube espanhol rendeu aos cofres do Milan algo em torno de € 65 milhões. Como disse o próprio Galliani na época, “foi uma venda dolorosa, mas boa para clube e o jogador”.

Kaká nunca se firmou no Real Madrid, e seu retorno ao Milan aconteceu em setembro de 2013. Além de conseguir trazê-lo de graça, Galliani convenceu o ex-camisa 22 a aceitar uma redução de € 6 milhões em seu salário. Portanto, Kaká voltou de graça! É importante enfatizar que o bom relacionamento do italiano com a diretoria merengue foi crucial para o retorno do meio-campista.

Agora resta saber se haverá outro caso em que Galliani irá fazer a alegria da torcida e trazer de volta outro ídolo. O zagueiro Thiago Silva, que se mostrou para o mundo no Milan e já declarou que um dia pretende voltar, pode ser o próximo.

2º) Ir ao mercado com pouco dinheiro e trazer quase um time inteiro

A experiência fez com que Galliani aprendesse a lidar com os novos meios de trabalho impostos depois que Silvio Berlusconi fechou a torneira do dinheiro. E quando você não tem dinheiro fica difícil montar um elenco competitivo. No entanto, para Galliani, nada é impossível.

O próprio retorno de Kaká mostrou que dá pra viver sem dinheiro. Outros vários jogadores vieram contratados por valores relativamente baixos, e no último dia de janela de transferência. Ou seja, Galliani passou a trabalhar na pressão. “Eu tenho isso para você jogar no Milan. Quer?”.

Galliani parece que tem um limite para contratações: € 10 milhões. Um ou outro pode custar mais, porém mesmo assim o CEO rossonero consegue pechinchar. Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, foi contratado por € 68 milhões pelo Barcelona e lá estava insatisfeito. Galliani arrastou as negociações até o último dia de janela e trouxe o sueco para o Milan pela metade do preço. Gênio.

Mas Galliani está se especializando em trazer jogadores a custo zero, em fim de contrato. Alex, Jérémy Ménez e Diego López, por exemplo, vieram nesse modelo de contratação.

3º) Apaziguar a torcida nos últimos dias da janela de transferências

Após uma temporada marcada pelo fracasso, a torcida do Milan teria que adaptar-se com a ideia de que o clube não iria participar de uma competição europeia depois de 15 anos de assiduidade. Com isso, os torcedores rossoneri esperavam que novas medidas fossem tomadas imediatamente, incluindo a de Galliani ir ao mercado e contratar jogadores para se encaixar na filosofia de jogo do novo treinador do rossonero, Filippo Inzaghi.

Contudo, foram nos últimos dias da janela de transferências que Galliani mexeu seus pauzinhos para movimentar e alegar a torcida, que antes temia pelos péssimos resultados nos amistosos de pré-temporada e nas vendas a rodo que a equipe fazia.

Não contente somente com as chegadas de Agazzi, Albertazzi, Alex, Ménez, Diego López e Armero, Galliani aproveitou o “saldão”, antecipou o natal e deu de presente para Inzaghi: o meio-campista Marco van Ginkel, o atacante Fernando Torres e, nas últimas horas de mercado, o meio-campista Giacomo Bonaventura.

Além disso, o CEO italiano despachou uma barca; alguns por empréstimos e outro em definitivo: os goleiros Amelia, Coppola e Gabriel, os defensores Emanuelson, Silvestre, Vergara, Didac Vilà, Salamon e Constant, os meias Traoré, Kaká, Birsa, Nocerino e Cristante, e os atacantes Matri, Robinho, Petagna, Paloschi e Balotelli.

4º) Contratar jogadores que não deram certo na rival

O Milan tem um histórico repleto de jogadores que passaram pela rival Internazionale, mas só foram fazer história no Diavolo. E, evidentemente, foi Galliani quem os buscou no lado azul de Milão e os trouxe para o lado vermelho, onde se tornaram ídolos. Os casos de maiores sucessos são de Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Dario Simic e Franco Baresi.

Zlatan Ibrahimovic é um dos raros jogadores que conseguiu deixar saudades nos dois clubes de Milão. Aliás, o atacante sueco jogou também em outro gigante italiano, a Juventus. Mas obteve maior sucesso na Inter e no Milan, onde conquistou quatro Scudetti, três Supercoppa Italiana, uma Eusébio Cup e um Trofeo Luigi Berlusconi.

Atualmente, o elenco do Milan tem um jogador que passou pela Inter no início da carreira, mas não houve chance de evoluir e jogar. Trata-se do meio-campista Andrea Poli, que depois de deixar os nerazzurri foi se destacar na Sampdoria antes de Galliani correr atrás e contratá-lo.

5º) Ele balança, mas não cai

Adriano Galliani esteve muito próximo de deixar o Milan no final de 2013. Desde 1986 no clube, mesma data quando Berlusconi assumiu a presidência do rossonero, o CEO entrou em divergências com Barbara Berlusconi e chegou até anunciar que iria pedir demissão após, segundo ele, “sofrer um dano pessoal muito sério”.

Tudo começou quando Barbara entrou para o Conselho Administrativo do clube, passando a gerir posições políticas e criticar o trabalho de Galliani nos últimos tempos. ‘Lady Barbara’ chegou a disparar contra o longevo vice-presidente que o Milan não tinha uma equipe de observadores como Roma e Fiorentina. Galliani retrucou e disse que nos últimos anos a Roma disputou a Champions League uma única vez, enquanto a Fiorentina, nenhuma.

Em 22 de novembro de 2013, após o Milan perder o derby de Milão contra a Inter, Galliani renunciou seu cargo e, por hora, pôs fim à sua história no Diavolo. Entretanto, após jantar com seu velho amigo Berlusconi, Galliani resolveu ficar, mas com menos poderes dentro do Conselho Administrativo. Berlusconi comunicou à imprensa que o Milan terá dois CEO’s: Galliani fica com a parte esportiva e sua filha, Barbara, com a parte financeira, marketing, etc.

Em síntese, Galliani balançou, balançou, balançou, mas não caiu; segue trabalhando dia a dia para que o Milan volte aos tempos de glórias. Agora, pensando que se Galliani tivesse realmente deixando o cargo, será que outro dirigente teria a lábia do careca para contratar quase um time inteiro – e, em tese, um time com boas peças – somente com € 10 milhões? Bem, acho que nem um dirigente do mundo teria a capacidade de fazer uma proeza dessas a não ser o próprio Galliani.

1º) Afirmar que um jogador está 99,9% no clube, mas depois o vende

Um dos pecados de Adriano Galliani é, talvez, o fato de mentir para a torcida. Afirmar que um jogador tem 99,9% de chance de seguir no clube e depois vendê-lo é triste para qualquer torcedor. Como esquecer os casos de Ibrahimovic, Thiago Silva e, recentemente, Balotelli?

Ibra e Thiago eram os pilares do Milan campeão na temporada 2010/2011 e vice na temporada 2011/2012. A saída dos dois jogadores para o Paris Saint-Germain cansou a ira dos tifosi rossoneri que praticamente pediram a cabeça de Adriano Galliani. O que mais chocou foi que os dois, peças fundamentais no time sete vezes campeão da Uefa Champions League, foram comprados juntos por € 42 milhões, enquanto Javier Pastore custou € 43 milhões sozinho quando se transferiu do Palermo para o próprio PSG.

Galliani também confirmou que não havia a menor possibilidade de Mario Balotelli ser negociado. Isso ia contra a vontade de Barbara Berlusconi, que afirmara que nenhum jogador era intocável. No fim das contas, Balotelli foi vendido ao Liverpool por € 20 milhões, mesmo valor pago pelo Milan para trazê-lo do Manchester City.

2º) Não consegue segurar promessas da base

Mais um eminente problema de Galliani é não conseguir fazer rodar as promessas formadas no settore giovanelle do rossonero, e essa última janela de transferência mostrou muito bem isso. Grande promessa do Milan, o jovem Bryan Cristante optou por sair do clube por falta de oportunidades.

Cristante era destaque no Milan Primavera, equipe de base, e subiu para o profissional na temporada passada ainda com o técnico Massimiliano Allegri. Porém, diferente do que foi feito com Mattia De Sciglio, o clube não quis apostar no jogador e trouxe nomes como Michael Essien e Marco van Ginkel para a posição.

Como todo jovem que tem um futuro promissor e quer jogar, Cristante pediu para sair do Milan e foi vendido ao Benfica por € 6 milhões – o que rebelou a fúria da torcida contra Galliani. Daqui a alguns anos é capaz de algum clube inglês pagar ao Benfica muito dinheiro pelo talento italiano.

3º) Contratar jogadores que deram certo na rival, mas no Milan...

O outro lado da moeda. Assim como Galliani foi certeiro ao contratar Pirlo, Seedorf, Simic, Baresi e Ibrahimovic, o experiente dirigente pecou ao achar que alguns jogadores poderiam juntar-se ao lado vermelho de Milão só porque se destacou na Internazionale. Utopia.

Ídolo e artilheiro, Christian Vieri teve uma passagem épica pela Inter de 1999 a 2005. Marcou 123 gols em 190 partidas, conquistou uma Supercoppa Italiana e uma Coppa Italia e ganhou vários prêmios individuais. Porém, na temporada 2005/2006, Galliani resolve tirá-lo dos nerazzurri para trazê-lo ao Milan. Resultado: atuou em 14 jogos, marcou dois gols e foi emprestado ao Monaco ainda em 2006.

Outros atletas também passaram do azul para o vermelho na Itália, por exemplo, Giuseppe Favali, Mancini, Matias Silvestre, Sulley Muntari e Giampaolo Pazzini. Os dois últimos ainda estão no Milan, mas com certeza não desempenharam o futebol dos tempos de Inter.

4º) Afoito em tomar algumas decisões sobre a comissão técnica

O brasileiro Leonardo, que foi jogador, manager e treinador do Milan, manchou sua história no clube e foi tachado de Judas pela torcida ao trocar o rossonero pela rival, Internazionale, em 2010. Os boatos eram de que não havia mais clima entre Berlusconi e Leonardo e, assim, o brasileiro decidiu deixar o clube. Dias depois de renunciar o comando técnico do Milan, o ex-jogador surpreendeu a todos e assinou contrato com a Inter.

Em seu primeiro Derby della Madonnina, Leonardo sentiu o ódio da torcida rossonera com relação à sua mudança de time, visto que os rossoneri o chamaram de “Judas Interista” e montaram um mosaico com a imagem da Santa Ceia, com o brasileiro fazendo o papel de Judas.

Mas você, caro leitor, deve estar se perguntando onde Galliani entra nessa história. Pois bem. Há algumas semanas, Leonardo participou do programa Bola da Vez da emissora esportiva ESPN e revelou que quem o forçou a se tornar treinador foi Galliani, uma vez que o ex-jogador não queria deixar a parte administrativa do clube para suceder Carlo Ancelotti.

Portanto, tudo isso poderia ser evitado não fosse a pressão que Galliani fez para Leonardo assumi o comando técnico do Diavolo.

Além do caso com Leonardo, Galliani já participou de outros episódios em que foi afoito ao tomar decisões sobre a comissão técnica, por exemplo, quando veio ao Brasil convidar Seedorf para se aposentar dos gramados e ser o treinador do Milan em meio à crise que o clube estava vivenciado.

Resultado: o holandês até conseguiu fazer uma boa campanha na Serie A, mas teve que conviver com racha na equipe, intrigas e acabou deixando o comando da equipe para Inzaghi assumir. Ou seja, um ídolo queimado com a torcida por falta de planejamento.

5º) “Pode ser por empréstimo?”

A falta de investimentos fez Galliani desenvolver uma nova tática para o mercado: contratar jogadores por empréstimo (geralmente com a opção de compra embutida).

Novo ‘bomber’ rossonero, Fernando Torres chegou assim. Ainda com contrato valendo pelo Chelsea por mais dois anos, o Milan ofereceu ao clube inglês uma transferência por empréstimo por duas temporadas, ou seja, Galliani irá ‘comprar’ o atacante espanhol sem precisar pagar nada. Além de Torres, o CEO italiano adquiriu o lateral Pablo Armero, que fez uma excelente Copa do Mundo pela Colômbia, também por empréstimo com opção de compra.