Borini acredita que pode ser aproveitado no Liverpool e espera voltar à Seleção Italiana

Mesmo com uma forte concorrência no ataque, Fabio Borini acredita no seu potencial e sabe que terá oportunidades de mostrar o seu valor no Liverpool no decorrer da temporada. Este foi o motivo principal que fez o atacante italiano decidir permanecer em Anfield Road, mesmo com os rumores de sua saída na última janela de trasferência.

Os Reds contam com Mario Balotelli, Rickie Lambert e Daniel Sturridge para a posição de centroavante, mas mesmo assim Borini ainda tem esperanças de ser aproveitadopelo treinador Brendan Rodgers.

“Se eu permaneci aqui é porque eu acredito que posso jogar. Eu sei que posso ser competitivo. Os outros atacantes são grandes jogadores, mas nem todos jogam em todas as competições”, disse Borini.

O jogador chegou a ser sondado pelo Sunderland, que contou com o jogador na última temporada proucurava a renovação. Gustavo Poyet, técnico dos Black Cats, afirmou publicamente seu desejo de contar com Borini. Porém, as negoçiações não avançaram.

O atacante italiano ainda destacou que quer marcar gols nos Reds e possivelmente retornar à seleção de seus país, além de ter boa lembranças da época em que esteve no Sunderland.

“No Sunderland fui muito bem e conseguimos evitar o rebaixamento de uma maneira especial. Mas agora é pensar no Liverpool, que é um grande clube e que pode me levar à seleção nacional”, concluiu.