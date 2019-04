Hummels revela que a contratação de Breno o fez deixar o Bayern

Escolhido pela diretoria do Borussia Dortmund para ser o capitão do time nesta temporada, Mats Hummels nem sempre esteve a serviço do clube aurinegro. No início de sua carreira defendeu o Bayern de Munique, o que para muitos não é novidade, mas o zagueiro revelou uma parte desta história que poucos sabiam: se não tivesse contratado o brasileiro Breno, provavelmente o Bayern teria Hummels até hoje.

A revelação ocorreu em entrevista ao site Transfermakt, onde o zagueiro alemão afirmou que foi forçado a tentar a própria sorte quando, em 2008, o Bayern acertou a contratação de Breno, destaque do São Paulo. Se o Bayern não tivesse gasto 12 milhões de euros na contratação do Breno eu nunca teria saído de lá. Apesar da situação ruim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha carreira , disse.

Enquanto em seis anos a carreira de Breno desmoronou, com apenas 40 partidas com a camisa do Bayern, um empréstimo para o Nuremberg e a aparição muito mais frequente nas páginas policiais do que esportivas por atear fogo na própria casa, Hummels despontou. Tetracampeão do mundo com a seleção alemã no Brasil, hoje é um dos pilares tanto para Joachim Löw, quanto para Jürgen Klopp.

Hummels se orgulha do bom momento do Dortmund. O Bayern tem tido dificuldades contra a gente nos últimos tempos. Eles querem tirar os jogadores daqui porque se sentem ameaçados e sabem do risco. O nosso maior orgulho é saber que o Bayern está preocupado com a gente , afirmou.

O zagueiro comentou ainda sobre a sua situação no Borussia Dortmund e o motivo da não existência de uma cláusula rescisória em seu contrato. Em 2012, quando renovei, poderia ter escolhido uma cláusula alta pensando em uma transferência, mas não quis isso, quero ser um exemplo para os mais novos. Não poderia estar mais feliz em qualquer outro clube, e se um dia eu sair daqui, quero que seja uma negociação justa para todas as partes , comentou.

Aos 25 anos de idade, Hummels tem contrato com o Dortmund até 2017.