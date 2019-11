No Canadá, LA Galaxy empata com Montreal Impact e tem sequência de vitórias interrompida

Na noite desta quarta-feira (10), abrindo a 27ª rodada da Major League Soccer, o Montreal Impact recebeu o embalado LA Galaxy. O empate em 2 a 2 frustrou os californianos, que tiveram sua sequência de cinco vitórias seguidas interrompidas. Os dois tempos foram bem distintos; os mandantes abriram vantagem no primeiro, mas sofreram dois gols no segundo.

Los Angeles veio com um esquema diferente: três defensores que não deram muito certo. A equipe só reencontrou-se na partida após mudar a formação para duas linhas de quatro. Pelos lados canadenses, Di Vaio e Piatti jogaram muito, mas, assim como todo o time, decepcionaram na etapa final.

Os brasileiros tiveram participação ativa nos gols. Felipe fez toda a jogada do segundo gol de seu time e Juninho deu assistência para Zardes. Marcelo Sarvas foi regular no meio campo e não comprometeu. Já Leonardo não atuou bem, assim como toda a defesa de LA.

Os bleus seguem com a pior campanha da temporada regular, apenas 21 pontos e a última colocação do Leste. Já Donovan e companhia perderam a chance de tirar o primeiro lugar da Conferência Oeste do Sounders. Com isso, permanecem em segundo com 50 pontos ganhos. No sábado (13), o Impact vai à Nova Inglaterra encarar o Revolution. Um dia depois, os galácticos têm clássico com SJ Earthquakes.

Aproveitando as chances, Di Vaio e Piatti abrem boa vantagem

O Montreal conseguiu anular a pressão que o Galaxy tentou exercer nos primeiros minutos, e em um contra-ataque Di Vaio quase abriu o placar. O italiano disparou pela esquerda, avançou a área e cara a cara com o goleiro bateu na rede pelo lado de fora. Os mandantes trabalhavam muito bem a bola; os três defensores de LA pareciam perdidos. Di Vaio achou Romero que chutou de chapa, mas Rowe fez ótima defesa.

A primeira grande chance do Galaxy veio com Keane. Donovan driblou dois marcadores e rolou para o camisa 7, que chutou cruzado à direita da meta. Aproveitando-se do mal posicionamento da defesa adversária, o Impact abriu o placar. Felipe lançou Piatti, o camisa 10 tocou para Duke que cruzou na medida para Di Vaio completar.

Mesmo desorganizados ofensivamente os visitantes contavam com o talento individual. Zardes recebeu livre na esquerda e cruzou para Keane, o irlandês conseguiu desviar, mas sem direção para o gol. Minutos depois, o próprio Keane chutou em cima do goleiro.

Aproveitando melhor as oportunidades, os canadenses ampliaram o marcador. O brasileiro Felipe Martins foi lançado em posição duvidosa, avançou e na entrada da área tocou para Piatti, que tirou Leonardo e bateu na saída de Rowe. Nos acréscimos, os californianos perderam mais um gol. Donovan sozinho tentou driblar o goleiro, ao perder o ângulo rolou para Zardes, o atacante chutou rasteiro e Camara apareceu para impedir o gol.

Bruce Arena muda a postura do Galaxy que empata o jogo

Vendo o fraco desempenho de sua equipe e a péssima escolha no esquema tático, Bruce Arena tirou Ishizaki e colocou Rogers, voltando a atuar com duas linhas de quatro. Melhor postado em campo, LA criou boas chances no começo da segunda etapa. O resultado dessa mudança de postura veio rápido, com dois gols em um curto espaço de tempo.

Aos 14 minutos, Juninho arriscou de fora da área, ninguém cortou e Zardes desviou para o gol, diminuindo a vantagem. Pouco depois, Rogers deu trabalho a Bush, que espalmou para escanteio. Gordon, que havia acabado de entrar, empatou o jogo. Donovan ganhou a disputa do zagueiro, achou Keane que bateu para o meio da área, Gordon conseguiu se antecipar e tocar para o fundo do gol.

Após o empate, o Galaxy tentava impor o seu ritmo. Juninho e Marcelo tentavam articular jogadas pelo meio. Donovan e Keane se aproximavam de Gordon na referência. O Impact demonstrou ter sentido o gol e apenas defendia em alguns momentos. Só aos 31 minutos os mandantes voltaram a dar trabalho a Rowe. Di Vaio recebeu em profundidade e bateu forte, o goleiro encaixou. Em busca da virada, os visitantes deixavam espaços na defesa.

Nos minutos finais as duas equipes se mostravam cautelosas. LA tinha a jogada em velocidade e a troca de passes como ferramentas para buscar a virada. Montreal marcava em seu campo defensivo e saia em contra-ataques. Já nos acréscimos o Galaxy foi só ataque, tentaram muitas bolas aéreas, porém sem sucesso. O empate persistiu.

Veja, na íntegra, os melhores momentos da partida: