Com Cristiano Ronaldo, Real Madrid recebe o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu

Neste sábado (13), às 15h (horário de Brasília), Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu. O Real Madrid busca se recuperar da derrota para a Real Sociedad, na última rodada, onde começou vencendo por 2 a 0 e acabou levando a virada na etapa complementar. Com uma vitória e uma derrota, o clube merengue ocupa a décima quarta colocação.

O Atlético de Madrid vem de vitória sobe o Eibar e, assim como o Real Madrid, quer garantir a vitória para encostar na ponta da tabela. Com um empate e uma vitória, os Colchoneros figuram na sexta colocação.

A última partida entre as duas equipes teve o Atléti como vencedor. Pela Supercopa da Espanha, o clube venceu o Real Madrid no Vicente Calderón e se sagrou campeão.

Cristiano Ronaldo retorna e clássico tem promessa de jogo tenso

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, mostrou na entrevista coletiva que a partida deste sábado promete ser quente. O treinador disse que futebol é um esporte para homens, e não para moças, provocando o rival.

"Cada equipe tem seu estilo, pelas características dos jogadores, e o melhor para nós é tentar colocar o nosso em campo. Assim é o futebol. Vamos tentar jogar do jeito que nos interessa. O Atlético tem um estilo próprio, com muita intensidade. Mas assim é o futebol. É um jogo para homens, não moças. Temos dois estilos diferentes e veremos quem ganha", disse Ancelotti.

Sobre a declaração de Simeone, que afirmou que o Atlético é o time do povo em Madri, Ancelotti preferiu não entrar em polêmica.

"O futebol é do povo. Não existe só uma equipe do povo. Todas as equipas têm torcedores em todo o mundo. Não me importa que equipe mande agora na capital, o importante é que se ganhe ao final da temporada. Na última o Atlético mandou na Liga e o Real na Europa", rebateu.

Ancelotti revelou ter algumas dúvidas para definir a equipe e elogiou os primeiros 30 minutos da partida contra a Real Sociedad, onde a equipe acabou saindo derrotada.

"Não vou dizer os titulares porque tenho algumas dúvidas. Temos de esquecer o que aconteceu no Anoeta. Foi uma boa lição. Realizamos 30 minutos muito bons, e para ganhar ao Atlético temos que realizar 90 e evitar os erros coletivos e individuais do Anoeta. Temos uma boa base desses 30 minutos espectaculares. Todos nós analisamos o que aconteceu e vamos tentar mudar.", disse.

O treinador aproveitou para elogiar o recém-contratado Chicarito Hernández, mas rechaçou a possibilidade do atacante mexicano iniciar a partida.

"Estamos muito contentes porque chegou não somente um grande jogador, mas uma pessoa muito positiva, com muita motivação e que está feliz de estar no Real Madrid. Nós estamos felizes com ele aqui. Amanhã (sábado) não começa, mas acredito que será útil no jogo", disse o treinador.

Sem poder comandar a equipe do gramado, Simeone prevê confronto equilibrado

Por causa de uma suspensão, Diego Simeone não poderá comandar a equipe do Atlético de Madrid no gramado. Mas nada que abale a confiança do treinador. Simeone elogiou a equipe do Real Madrid e disse que espera um jogo complicado.

"Eu imagino um Real Madrid forte, intenso e de velocidade, uma equipe com jogadores importantes e temos de ser capazes de combater isso, aproveitando-se de situações que nos colocam mais perto de conseguir o resultado que queremos", disse Simeone.

O treinador disse que os resultados anteriores, que o Atléti saiu vencedor não influencia em nada. Segundo Simeone, a equipe olha os rivais por suas características.

"Nós não olhamos rivais por resultados anteriores. Olhamos os rivais por suas características e hierarquia, não por seu resultado anterior. Eles têm um grande técnico e jogadores, por isso vamos ter que fazer um grande jogo", ressaltou.

O lateral Siqueira foi um dos jogadores que se mostraram bastantes confiantes para a partida. "Nós sabemos da importância de um clássico. Vamos dar tudo, até o árbitro apitar. Nós vamos lutar e fazer o possível e o impossível para vencer.".

Os Colchoneros conta com uma novidade para o clássico: o récem-contratado Cerci foi relacionado para a partida e pode estrear com a camisa do clube da capital.