Marco Verratti renova com o Paris Saint-Germain até 2019

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (15) em seu site oficial que o volante Marco Verratti renovou seu vínculo com o clube até junho de 2019. Com apenas 21 anos, o italiano já venceu cinco títulos pelo clube e suas atuações no time da capital lhe renderam a convocação para a última Copa do Mundo.

Após a assinatura do novo contrato, Verratti disse: "Quando penso em minha carreira, eu nunca penso em outro lugar que não seja no Paris Saint-Germain. Quero continuar a conquistar títulos com este clube, progredindo com grandes jogadores. Paris é mágica!".

"Toda a Europa deseja Marco Verratti, e a cada ano ele nos mostra o seu desejo de continuar para um longo tempo no projeto do Paris Saint-Germain. Ele é um dos jogadores mais talentosos de sua geração, isso afirma a vontade do clube de se planejar para o futuro e se transformar em um dos maiores time da Europa", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain.

Revelado pelo Pescara, Verratti venceu a Série B Italiana em 2012. Logo depois transferiu-se para o PSG. Em três temporadas na França venceu a Ligue 1 duas vezes, assim como o Trophée des Champions e tem uma conquista da Taça da Liga Francesa.