Resultado do jogo Borussia Dortmund x Arsenal na Uefa Champions League

90' FIM DE JOGO! Com um show de bola, o Dortmund vence com tranquilidade o Arsenal.

88' Cartão amarelo para Jack Wilshere.

85' Última troca do jogo, Immobile sai para a entrada de Adrian Ramos.

83' FEZ FILA, MAS PERDEU! Mkhitaryan chega mais uma vez com perigo, o meia passa no meio de quatro marcadores, mas na hora da finalização e travado e ganha o escanteio.

80' Aubameyang sai na cara do goleiro Szczesny, que se adianta e corta pra fora, mas acaba trombando com o gabônes, que sai mancando.

78' Troca também no Borussia, sai Schmeltzer e Jojic vem a campo.

76' Substituição no Arsenal, sai Arteta para a entrada de Podolski.

75' QUE FASE! Mais uma chance para Welbeck, a terceira da noite, e o atacante manda pra fora.

72' PERDEU MAIS UMA! Mkhitaryan sai na cara do gol e isola por cima.

71' QUE VACILO! Szczesny recebe a bola na fogueira, tenta o chutão, ela bate em Aubameyang e quase entra para dentro do gol.

69' Mais uma atuação apagada do alemão pelo Arsenal, assim como tem sido nesse ínicio de temporada.

61' Troca dupla no Arsenal, saem Özil e Ramsey para a entrada de Chamberlain e Cazorla.

56' NO TRAVESSÃO! Mais uma vez ele, Aubameyang arranca pela direita e bate forte, a bola explode na trave superior.

55' Mesmo com a vantagem no placar, o time da casa segue atacando.

54' Cartão amarelo para Özil.

50' SCZESNY! Mais uma chance para Aubameyang, ele finaliza e o polaco faz bela defesa.

48' GOOOOOOOL DO BORUSSIA! Aubameyang, linda troca de passes entre Immobile e o jovem ponta, que sai na cara do gol, dribla Szczesny e toca pro fundo das redes.

45' Tá rolando a bola para o segundo tempo!

SUBSTITUIÇÃO NO BORUSSIA: Entra Ginter para o lugar de Kehl

45' Final de primeiro tempo, com gol tardio de Immobile, o Dortmund vence o Arsenal.

44' GOLAÇO DE IMMOBILE, PARA O DORTMUND! O atacante italiano dispara do meio de campo, passa por dois marcadores com um lindo drible e toca na saída de Szczesny.

43' Mkhitaryan recebe a bola pela direita, tenta mais uma finalização de longe mas pega mal.

39' PERDEU! Welbeck recebe lindo passe de Özil, fica na cara do gol, mas finaliza muito torto pela linha de fundo.

36' Chance perigosa para os visitantes, mas o bandeira marca o impedimento.

33' E não para de chover bola no gol do Arsenal, o goleiro polonês defende mais uma, dessa vez de Immobile.

33' Mais uma chance, dessa vez Aubameyang bate cruzado e Szczesny espalma pra fora.

31' Mkhitaryan finaliza de longe e a bola passa perto do gol.

30' QUE FEIO! Gibbs faz linda jogada, dribla a marcação e cruza para Welbeck, que fura na hora de chutar.

28' ISOLA! Mais uma jogada pela direita, o goleiro intercepta na primeira, no rebote, Mkhitaryan é travado no chute e perde grande oportunidade.

26' SZCZESNY! Linda jogada do Borussia, Aubameyang recebe na pequena área e o goleiro defende com o peito.

24' Só da Borussia! O Arsenal tem até o momento poucos momentos de perigo.

21' Großkreutz levanta a bola na área mas a defesa dos gunners corta.

16' Koscielny corta a bola com a mão, mas o juíz marca infração do ataque do Dortmund primeiro.

15' Immobile recebe em boas condições, finaliza rasteiro mas sem muito perigo.

12' Großkreutz cai pela direita e cria mais um escanteio para o Borussia, já é o terceiro em apenas 12 minutos.

11' A torcida do Arsenal é quem canta nesse momento no Westfalenstadion.

08' Os donos da casa comandam as ações no começo da partida.

05' Mkhitaryan toma amarelo por simulação de penalidade.

03' O Borussia chega pela direita, Aubameyang recebe o cruzamento mas acaba desarmado.

01' A bola e mandada para a área e Subotic manda por cima com desvio, novo escanteio.

01' Já temos escanteio para o Borussia Dortmund!

00' Está rolando a bola!

15:13 LEIA MAIS: Inimigos já conhecidos, Dortmund e Arsenal se enfrentam na Alemanha

15:06 Os visitantes também enfrentam algumas problemas quanto ao departamento médico. Walcott, Giroud, Gnabry, Sanogo, Debuchy e Monreal não viajaram, enquanto Chambers fará testes no vestiário, e segundo o treinador, tem 50% de chances de jogo.

14:59 O time da casa enfrenta vários problemas por lesão, o que preocupa o técnico Jurgen Klopp. Além da principal estrela, Marco Reus, que ficará de fora pro quatro semanas, o treinador ainda não conta com Hummels, Sahin, Gundogan, Blaszczykowski e Kirch.

14:55 FIQUE DE OLHO: A fase não está boa para Mesut Özil, que não vem tendo seu melhor futebol nesta temporada. Se na passada o jogador dividiu opiniões com as atuações, na atual ele não vem dando muita chances a seus defensores. Algus culpam o treinador, que tem escalado o alemão como ponta, aberto pela esquerda, onde o atleta não vem rendendo. Nada melhor que uma partida em seu país natal para retomar as grandes atuações do maestro gunner.

14:49 FIQUE DE OLHO: Depois de uma passagem apagada pelo futebol inglês, Shinji Kagawa voltou para o Borussia Dortmund e já chegou marcando gol e dando esperanças aos fanáticos de futebol, que querem ver o jogador brilhar com a duas temporadas atrás, vestindo a mesma camisa. Com a lesão de Reus, Kagawa é o homem a ser acompanhado de perto.

14:43 "É sempre uma pressão grande quando se retornar a seu país", disse Arsène Wenger. "A atenção é maior. Nossos jogadores alemães jogaram a final da Copa do Mundo em 13 de julho, voltaram a treinar em 11 de agosto, é importante para mim que eles se recuperem. Eles estão treinando por um mês, não chegaram a 100%, mas estão perto", afirmou o treinador sobre Özil, Mertesacker e Podolski retornando ao país natal.

14:35 "Eles contrataram dois excelentes jogadores, Danny Welbeck e Alexis Sánchez, que vão dar a equipe ainda mais velocidade. Estou esperando que os Gunners utilizem isso nesta partida. Porém primeiro e mais importante, ambas equipes vão estar muito focadas em defender bem", afirmou o treinador Jurgen Klopp, em entrevista exclusiva ao Standard Sport.

14:28 Na última vez que as equipes entraram em campo, em 2013, foram os Gunners que saíram vencedores em plena Alemanha, com gol de Aaron Ramsey na segunda etapa. Os visitantes ainda ficaram na bronca pois a arbitragem não marcou um pênalti a favor dos ingleses, que acabou não influenciando no resultado.

14:21 Na história geral, as equipes já se enfrentaram em seis oportunidades, todas pela Uefa Champions League. São três vitórias do Arsenal contra duas vitórias do Borussia Dortmund, além de um empate.

14:15 Borussia Dortmund e Arsenal tem se tornado uma "rivalidade" dentro da competição. Essa é a terceira vez nas últimas quatro edições em que as equipes estão no mesmo grupo.

14:07 Já o Arsenal teve de passar pelo Besiktas nos playoffs para garantir sua vaga nesta fase, e com um empate fora de casa e uma vitória por 1 a 0 dentro do Emirates Stadium, e assim fez. No último sábado (15) a equipe saiu perdendo contra o Manchester City, conquistou a virada mas acabou cedendo o empate num jogo eletrizante. [LEIA MAIS]

13:55 O Borussia Dortmund foi o segundo colocado na última Bundesliga, então teve sua vaga direta para a fase de grupos. Na última partida, a equipe contou com o retorno de Shinji Kagawa ao Westfalenstadion e o japonês marcou um dos três gols na vitória por 3 a 1 contra o Freiburg. [LEIA MAIS]

13:45 Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o grande jogo entre Borussia Dortmund e Arsenal, pela primeira rodada do Grupo D da Uefa Champions League, a partida será disputada a partir das 15h45.