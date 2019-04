Atual campeão, Real Madrid recebe Basel na abertura da Uefa Champions League

Nesta terça-feira (16), Real Madrid e Basel entram em campo na abertura da temporada 2013/14 da Uefa Champions League, em jogo que será realizado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Ambas as equipes vem de derrota no último final de semana, e só a vitória importa, principalmente para o time da casa.

Derrotado pelo rival local no último sábado, o atual campeão Real Madrid estreia em casa para tentar afastar uma possível crise do Bernabéu. O começo de temporada no campeonato nacional foi ruim, com a equipe perdendo dois dos três primeiros jogos. A vitória contra os suíços é obrigação.

Os suíços também vem de derrota no último final de semana. Fora de casa, a equipe perdeu para o Grasshopper por 3 a 1, resultado que interrompeu a sequência de duas vitórias seguidas. O Basel vai à Espanha em busca de um resultado positivo e deve jogar bem fechado para obter êxito.

Carlo Ancelotti diz que duelo contra o Basel servirá para consertar as coisas em Madrid

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, disse que a partida contra o Basel é ótima para que os merengues retomem a confiança e afastem a crise: “Sinto-me como um treinador que tem de corrigir as coisas. Este jogo surge na altura certa para mostrar uma reação e a boa equipe que somos. É importante começar bem esta competição. Penso que vamos ser competitivos e tentar ganhar novamente.”, explicou.

Ancelotti também disse que não existe mais dúvidas de quem é o goleiro da equipe. O italiano confirmou Iker Casillas no gol e disse que o arqueiro já passou por situações parecidas com esta.

“Casillas tem muita experiência e conhece bem estes tipos de situações. Analisámos juntos o que se está a passar e é um problema de continuidade. Perdemos equilíbrio quando não temos o controle da partida. Não trocaria este plantel pelo de qualquer outro clube europeu. Tento adaptar as tácticas à habilidade dos jogadores. Os adeptos veem o que acontece em campo. Se jogamos bem, eles apoiam, caso contrário, eles exigem mais. É algo normal.”, afirmou.

Para finalizar, Ancelotti falou bem do adversário, lembrando que a equipe suíça venceu o Chelsea na edição passada da Champions League. Além disso, disse que o futebol suíço está melhorando cada vez mais e essa evolução está na seleção suíça, que é uma das melhores da Europa.

Dani Carvajal e Sami Khedira, ambos com estiramento na coxa, são os desfalques certos do Real Madrid para a estreia. Com isso, os merengues devem repetir o time que perdeu para o Atléti, com o ofensivo meio-campo formado por Kroos, Modric e James Rodríguez municiando o Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema na frente.

Paulo Sousa confia em sua equipe e espera arrancar um bom resultado da Espanha

Paulo Sousa, treinador do Basel, pareceu bastante confiante na entrevista coletiva pré-jogo contra os espanhóis pela estreia da Uefa Champions League. Segundo o português, o Basel está iniciando um processo e que os bons resultados irão surgir com o tempo.

Sousa falou sobre a má fase do adversário, e que por ter grandes jogadores, a equipe irá sair desse mal momento, mas espera que isso não aconteça amanha: “Apesar da dimensão de um clube como o Real Madrid, os maus resultados podem acontecer. Acredito que vão resolver os seus problemas, mas esperamos que isso não aconteça já amanhã.”, afirmou.

Para completar, o técnico do Basel disse que enfrentar os melhores da Europa, já que os suíços enfrentam Real Madrid e Liverpool na primeira fase, permitirá que a equipe atinja um outro nível.

“Defrontar os melhores vai nos permitir atingir outro nível. Preciso ajustar algumas coisas mas também temos de manter a nossa identidade. Estamos concentrados no jogo e todos os jogadores querem participar. É uma oportunidade fantástica para atuar neste nível. Vamos desfrutar.”, explicou.

Assim como os merengues, os RotBlau tem alguns desfalques consideráveis para a estreia. São eles: Philipp Degen, Ivan Ivanov e Marcelo Díaz. Esse último foi suspenso por três jogos após a expulsão contra o Valencia, ainda na Uefa Europa League da temporada passada.