Na prorrogação, Seattle Sounders vence Philadelphia Union e conquista o tetra na US Open Cup

Na noite desta terça-feira (16), no PPL Park, o Philadelphia Union recebeu o Seattle Sounders na final da Lamar Hunt U.S. Open Cup. A decisão foi dramática, com prorrogação, virada e show da dupla Martins e Dempsey. O resultado de 3 a 1 para o Sounders garantiu o quarto título da franquia em sete anos de existência.

Uma das competições mais velhas do futebol – onde a primeira edição aconteceu em 1914 – trouxe uma final bem movimentada, digna de um centenário. O Union abriu o placar com Edu, mas no segundo tempo Barrett empatou. Na prorrogação, o Seattle foi amplamente superior e com gols de Dempsey e Martins sagrou-se tetracampeão da “Copa dos Estados Unidos”.

A Copa reúne times de todas as localidades dos EUA, sejam profissionais ou amadoras, filiadas tanto a MLS, NASL, quanto as ligas de menores expressões. Após cinco fases preliminares, vieram as oitavas de finais onde as grandes franquias entraram. O artilheiro foi Kenny Cooper, do Seattle.

Para ser campeão, Seattle passou por SJ Earthquakes, venceu o rival Portland Timbers e golearam o Chicago Fire na semifinal. Já o Union venceu com dificuldades o New York Cosmos, passou pelo NE Revolution e venceu o FC Dallas antes da final.

Primeiro tempo equilibrado, Edu abre o placar com gol de cabeça

A partida começou bastante movimentada, as equipes não tinham medo de atacar, criando boas jogadas. O primeiro lance de perigo foi do Seattle: Rose fez boa jogada pela esquerda, foi a linha de fundo e cruzou, a bola desviou em Neagle e sobrou para Dempsey, que no susto, chutou de primeira por cima do gol. A resposta do Union veio com Wenger. Williams cruzou e o camisa 9 testou com perigo à esquerda da meta.

O jogo estava aberto e os times buscavam o gol. Evans cobrou escanteio na cabeça de Marshall que cabeceou para fora. A partir dos 30 minutos, empurrados pela torcida, o Philadelphia pressionou o Sounders que tentava se defender das investidas. Cruzamento da esquerda, Le Toux se antecipou ao marcador e chutou, Frei fez excelente intervenção.

Aos 34 minutos, Casey achou Wenger ele partiu para cima da marcação de Yedlin, puxou para a direita e bateu cruzado, raspando a trave. Após insistir, os mandantes finalmente abriram o placar. Falta próxima a área, Maidana ergueu para o tumulto e Edu subiu mais que todos mandando para o fundo das redes, sem chances para Frei.

Seattle acorda e marca no começo do segundo tempo

Vendo a situação desfavorável, o Seattle voltou com uma postura diferente na volta do intervalo. Sufocaram o Union nos primeiros minutos. O gol de empate veio aos três. Após escanteio, a defesa do Union não afastou a bola, Marshall conseguiu cabecear e MacMath falhou, Barrett livre apenas empurrou para o gol vazio, silenciando o PPL Park.

O gol animou o Sounders que criaram boas chances de virar a partida. Vendo a melhora de sua equipe Sigi Schmid sacou Barrett, autor do gol, e colocou Oba Oba Martins. Brad Evans recebeu bom passe do nigeriano, encheu o pé e MacMath espalmou para escanteio. Martins teveboa chance de marcar, bola erguida na área, Rose escorou e o camisa 9 mandou de voleio à direita da trave.

O fim do jogo se aproximava e os times buscavam o gol da vitória. Pedro Ribeiro entrou no lugar de Casey. Marcando pressão, o Union roubou a bola no campo ofensivo, Gaddis avançou e bateu prensado, a bola sobrou para Pedro que chutou totalmente errado, Frei se recuperou no lance e agarrou. Nós acréscimos, Vincent Nogueira cara a cara com o goleiro mandou na trave. Com o empate, a partida foi para a prorrogação.

Dempsey e Martins decidem, a Lamar Hunt é de Seattle pela quarta vez

No tempo extra, a primeira investida foi dos visitantes: Martins tabelou com Pappa e saiu na cara do gol, o atacante encheu o pé e MacMath fez milagre. O gol da virada veio minutos depois, Martins achou Dempsey em boa posição, o capitão da seleção teve tranquilidade para bater na saída do goleiro. No último lance do primeiro tempo da prorrogação, Pappa acertou o travessão.

No segundo tempo o Phila foi só ataque, mesmo desorganizados, os mandantes assustavam. Porém deixavam espaços na defesa, Seattle aproveitou e matou o jogo. Martins disparou, ganhou na velocidade de Gaddis e deu um leve toque na saída de MacMath. A torcida já deixava o estádio.

Veja os melhores momentos da partida: