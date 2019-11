Jürgen Klopp: "A atuação do Dortmund beirou à perfeição"

Após uma vitória contundente contra o adversário mais difícil da primeira fase na Uefa Champions League, o Borussia Dortmund tem muito a comemorar. Sem seus principais titulares, Marco Reus, Mats Hummels, Jakub Blaszczykowski e Ílkay Gündogan, além dos desfalques importantes de Nuri Sahin e Oliver Kirch, o time aurinegro venceu o Arsenal de forma dominante. Com gols de Ciro Immobile e Pierre-Emerick Aubameyang e grande atuação de Kevin Grosskreutz, que anotou duas assistências, o Dortmund venceu por 2 a 0. O técnico Jürgen Klopp comemorou a atuação aurinegra, que segundo ele beirou à perfeição.

Em entrevista pós-jogo à Sky Sports alemã, Klopp falou a seu comandado, Nuri Sahin, que participava como comentarista da transmissão: “Queríamos executar um esquema de pressão e contra-ataque contra o Arsenal. Hoje fomos à beira da perfeição. Eu consigo lembrar de alguns lances da execução do nosso o sistema, e isso ficará por um bom tempo na mente. Treinamos intensamente, tivemos grande ritmo em nosso jogo e em alguns momentos isso foi simplesmente indefensável. Isso certamente deixa os adversários impressionados.”. Sahin completou com suas opiniões sobre o jogo: “Os rapazes foram incríveis. Roman (Weidenfeller) tocou na bola pela primeira vez apenas após uns 20 minutos.”.

Já na entrevista coletiva pós-jogo, Klopp acrescentou outras impressões sobre a atuação de sua equipe, principalmente de Ciro Immobile, a quem ele deu um abraço animado no fim da partida, demonstrando estar satisfeito pela confiança depositada no jogador italiano, contratado junto ao Torino por 18 milhões de euros. Immobile começou mal a temporada, porém hoje o jogador marcou seu primeiro gol em partidas oficiais pelo BVB justamente na estreia pela Champions League, ao fim do primeiro tempo, após o time aurinegro desperdiçar grandes chances.

"Ciro foi muito bem. Desde que ele voltou da seleção italiana, ele ficou novamente solto. Um atacante precisa de tempo em Dortmund. Para um recém-chegado, inicialmente é muito, muito difícil. Especialmente por tantas pessoas que perdemos. Agora ele deu um passo correto, ele estava fresco, o gol que ele quis. Só posso dizê-lo para seguir adiante, o que ele fez em campo hoje com Aubameyang foi sensacional.”, analisou.

Perguntado sobre o adversário, Klopp destacou que seu plano de jogo não deu opções ao adversário, que se viu inteiramente dominado em campo, conforme mostram as estatísticas do jogo. Apesar de o Arsenal ter 56% da posse de bola, o Dortmund foi muito dominante nas ações ofensivas: 24 finalizações dos aurinegros, contra apenas 4 dos Gunners. Sendo que destas, enquanto 7 finalizações do BVB foram na direção do gol, apenas 1 do Arsenal deu trabalho ao goleiro Roman Weidenfeller, que apenas se deu ao trabalho de assistir a partida, fazendo intervenções apenas com a bola nos pés.

“Colocamos o Arsenal preso no nosso desenho de jogo, e o colocamos em prática. O desenvolvimento não deveria ser o foco aqui, e sim a execução. Tivemos que vencer os duelos no meio, tirando Arteta e Wilshere das ações de criação de jogadas. A diferença da vitória não é importante, um 2 a 0 é um resultado perfeito para nós. Pelo que fizemos, foi uma vitória merecida.”.

Mesmo com tantos desfalques, o time aurinegro conseguiu atuar de uma forma espetacular, e por causa disso, Klopp foi perguntado até que ponto o time pode ir caso os lesionados retomem seus lugares no elenco. Sobre isso, ele respondeu:

“Sentimos a ausência de cada um dos lesionados. Em todas as áreas. Mas no dia de jogo, eu só penso nos que podem jogar. Se os outros caras estão com pressa de jogar, eu estaria muito satisfeito. Agora temos cinco jogos em dezesseis, dezessete dias. Temos variações, mas não muitas. Quando todos estiverem em forma, podemos por tudo isso em prática.”.

Apesar de toda a parte positiva da partida, o Borussia Dortmund ainda tem a lamentar a lesão do ex-capitão Sebastian Kehl. O jogador, que está em sua última temporada da carreira, sentiu o músculo da virilha e foi substituído no intervalo por Matthias Ginter.

“Eu saí por que senti problemas no músculo adutor, não tenho ideia do que realmente seja, mas sinto muitas dores na área da virilha e não sei se estarei disponível para sábado.”, disse Kehl após o jogo. O veterano de 34 anos agora é mais um a estar no já lotado departamento médico do Borussia Dortmund.