Gervinho desencanta e Roma goleia CSKA na Itália

Nesta quarta-feira (17), a Roma enfrentou o CSKA na primeira rodada da Champions League e goleou o time russo por 5 a 1, no estádio Olímpico de Roma. A equipe da 'velha bota' fez uma grande partida, com Gervinho brilhando ao marcar dois gols, os outros foram marcados por Iturbe, Maicon e Ignashevic (contra).

A atmosfera no Stadio Olímpico estava a melhor possível, com a volta da Roma ao torneio depois de três temporada. Totalmente lotado, o maior estádio da Itália virou um caldeirão, como pediu o treinador Rudi Garcia em algumas entrevistas a jornais italianos.

A Roma começou o jogo com tudo e logo aos seis minutos do primeiro tempo abriu o marcador com o Iturbe, após uma linda jogada do marfinense Gervinho que deixou o argentino na cara do gol. No segundo gol quem marcou foi Gervinho aos 10 minutos, depois de um passe de Iturbe. Aos 31 minutos, Maicon marcou o dele e assim apliou o placar para 3 a 0. Gervinho marcou mais um e Ignashevic (contra) fechou o placar. Musa descontou para os russos.

Com essa goleada, a Roma sagrou-se líder do temido grupo da morte, o E, por causa do saldo de gols, já que o Bayern também tem 3 pontos. Essa foi a maior goleada da história do clube da capital italiana na Champions League.

Roma mata o jogo logo nos primeiros minutos do primeiro tempo

O jogo começou com tudo, a Roma contou com a força da sua fanática torcida e foi pra cima. Logo nos primeiros segundos de jogo teve uma chance de gol e aos 6 a dupla Gervinho-Iturbe começou a funcionar. O argentino abriu o marcador com um passe do Gervinho e aos 10 os papeis se inverteram, Iturbe deu o passe pro gol do Gervinho.

Maicon, também deixou o dele e aos 20 minutos a partida já estava 3 a 0 para os donos da casa. O lateral contou com a ajuda do goleiro russo Akinfeev que aceitou o gol após um forte chute do brasileiro.

Iturbe sentiu a virilha logo após o gol de Maicon, e como o jogo já estava praticamente ganho, o técnico Rudi Garcia resolveu tira-lo, colocando Florenzi em seu lugar. Gervinho não parou e aos 31 minutos marcou um golaço, após deixar o zagueiro do CSKA no chão depois de um drible desconcertante, terminando assim o primeiro tempo com 4 a 0 no marcador.

Segundo tempo morno e com algumas chances de gols do CSKA

A Roma praticamente tirou o pé no segundo tempo e a equipe do CSKA teve algumas chances de gols, dando trabalho ao goleiro De Sanctis que praticou grandes defesas, salvando o time da casa.

Aos 5 minutos do segundo tempo, o time italiano ampliou o placar. Totti mandou um lindo cruzamento para a área, em direção a Florenzi, mas o experiente zagueiro Ignashevic mandou para o fundo das redes, marcando gol contra.

O atacante nigeriano Musa, na raça, descontou para os russos aos 37 minutos que ainda tiveram um gol não marcado. O árbitro David Fernández Borbalán, da Espanha, não viu a bola entrar após um lindo chute do jogador do CSKA que bateu na trave e depois dentro do gol defendido por De Sanctis.

O jogo encerrou-se e como de costume, os jogadores da Roma se reuniram no meio campo e foram, de mãos dadas, saudar a torcida, ao som de ‘Grazie Roma’. A torcida do CSKA apoiava a equipe mesmo com a derrota.