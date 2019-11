Em duelo de campeões nacionais, Ajax e Paris Saint-Germain se enfrentam na Holanda

Na tarde desta quarta-feira (17), a Amsterdam ArenA será palco do encontro entre dois atuais campeões nacionais. Ajax e Paris Saint-Germain estreiam na Uefa Champions League e só a vitória interessa. Os times ocupam a mesma posição em seus respectivos campeonatos. Ambos estão em quinto lugar, com os mesmos nove pontos.

Os Godenzonen começaram bem na Eredivisie, com duas vitórias seguidas, mas na sequencia amargaram duas derrotas, uma delas para o PSV em casa. Na última rodada se recuperaram na tabela ao vencerem o lanterna Heracles Almelo por 2 a 1. Na Champions League da última temporada, o clube foi eliminado ainda na fase de grupos, ficando em terceiro, atrás de Milan e Barcelona.

Invictos na Ligue 1, os Rouge-et-Bleu venceram duas partidas no Parc des Prices, porém longe da capital o PSG desperdiçou muitos pontos ao empatar nos três confrontos fora de casa. Na atual edição o clube francês segue em busca do tão sonhado título europeu. Em 2013/14 foram eliminados pelo Chelsea nas quartas de final com um gol no fim do jogo de volta.

O Grupo G conta com o Barcelona e o APOEL. O favoritismo dos catalães é enorme, o que faz o jogo desta quarta ainda mais importante, Ajax e PSG terão um possível confronto direto pela segunda colocação. O pontapé inicial será às 15h45, a arbitragem fica por conta do alemão Wolfgang Stark.

Em grupo complicado, Ajax visa classificação para a próxima fase

Faz oito anos que o Ajax avançou pela última vez além da fase de grupos. Foi na temporada 2005/06, quando passou em segundo do grupo B, atrás do Arsenal. Nas oitavas de final, o clube holandês acabou eliminado pela Inter de Milão. Na temporada passada o Ajax ficou atrás de Barcelona e Milan, com a terceira colocação foi disputar a Europa League.

O treinador Frank De Boer comentou as qualidades do PSG, mas não garantiu o favoritismo francês: “Eu acho que você deve respeitar todos os adversários, mas você não deve ter medo deles. Nós sempre tentamos olhar para onde podemos tirar proveito. Eles têm mais qualidade e experiência no momento, mas isso não significa que necessariamente tem que ganhar.”

O holandês ressaltou o crescimento do clube parisiense nos últimos anos e afirmou que Blanc conseguiu montar uma boa equipe: “O PSG mostrou na última temporada que eles estão perto de ser o melhor da Europa. Eles têm grandes qualidades individuais e acho que Laurent Blanc conseguiu criar uma boa equipe.”

O capitão Niklas Moisander falou na mesma entrevista que é complicado marcar Ibrahimovic, o jogador do Ajax contou sua experiência ao marca-lo em um amisotos vestindo a camisa da seleção da Finlândia: “Para Ibrahimovic é um grande desafio. Você não pode ficar muito perto dele, mas você não pode dar-lhe muito espaço. Vamos precisar de detê-lo como uma equipe.”

Os problemas no Ajax são poucos: Viktor Fischer está com lesão na coxa e Riechedly Bazoer sofre com problema na virilha.

Com respeito ao adversário, PSG quer provar seu valor dentro de campo

Desde que foi comprado em 2011, por Nasser Al-Khelaifi, o objetivo do Paris Saint-Germain é claro: vencer a Champions League. O time da capital francesa começa um domínio nas competições domesticas e quer expandir sua força para o continente. Todo o investimento e o bom elenco colocam o PSG entre possíveis favoritos para chegar à Berlim, local da final.

O técnico Laurent Blanc amenizou o favoritismo: “Acho que o Paris Saint-Germain está sendo cada vez mais reconhecido na Europa. Agora precisamos provar isso em campo e tenho certeza de que na quarta-feira não será nada fácil. Este primeiro jogo é importante porque determinará muito do resto da campanha.”

Sobre o adversário, Blanc ressaltou as qualidades dos jogadores e falou da tradição que cerca o Ajax: “É um grande clube, lendário mesmo. Foi e ainda é um grande da Europa. Ajax tem uma equipe jovem com alguns mais experientes. Nós os acompanhamos várias vezes aqui ou mesmo em vídeo, e acho que eles fizeram o mesmo.”

O jogo marca o reencontro de Maxwell, Ibrahimovic e Gregory van der Wiel com o Ajax, clube em que os três atuaram. Van der Wiel falou sobre o reencontro com o seu ex-time: “É muito especial voltar aqui. Fiquei muito feliz com este sorteio. Cresci aqui, joguei desde os oito anos. É realmente uma sensação especial. Chegando aqui, eu até entrei no vestiário errado. Também pude ver minha foto pendurada nos corredores do estádio.”

As dúvidas de Laurent Blanc estão na defesa. Thiago Silva ainda se recupera de um problema na coxa direita e não viajou para a Holanda. David Luiz não treinou na segunda-feira, mas está relacionado para o confronto. Serge Aurier também foi liberado pelo Departamento Médico. O lateral perdeu a consciência em uma partida quando defendia a Costa do Marfim.