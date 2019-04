Em casa, Lille apenas empata com Krasnodar pela Europa League

Partida válida pela primeira rodada do Grupo H da Uefa Europa League. Realizada no Stade Pierre-Mauroy.

No Stade Pierre-Mauroy, o Lille duelou com o Krasnodar, da Rússia, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo H da Uefa Europa League. Os gols do 1 a 1 foram marcados por Laborde, no primeiro tempo, e Kjaer cobrando falta, na etapa complementar.

Com o resultado, as equipes estão em situações parecidas no difícil grupo H. O líder é o Everton, com três pontos. Pelos critérios de desempate o Krasnodar é o segundo, na sequencia vêm o Lille. Na última posição está o Wolfsburg, que foi derrotado pelos ingleses por 4 a 1.

As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. No domingo (21), os dogues recebem o Montpellier. O Krasnodar encara o Amkar Perm' pela Premier League Russa. Pela competição europeias, os franceses jogam com o Wolfsburg e os russos com o Everton. Ambas as partidas no dias 02 de outubro.

Muitos lances mais duros e ríspidos aconteceram nos primeiros momentos da partida. O árbitro não apitava muitas faltas e o contato físico era constante. O Lille quase marcou aos nove minutos: Balmont encheu o pé da intermediaria, a bola desviou em Granqvist e tomou o rumo contrário, o goleiro se recuperou no lance e espalmou.

Pouco depois, Origi fez boa jogada pela esquerda, driblou o marcador e bateu cruzado para fora. O Lille seguia um pouco melhor na partida, mas o Krasnodar mantinha uma postura defensiva. Balmont tentou mais uma vez de longe, desta vez acertou a trave.

Os visitantes equilibraram o jogo e abriram o placar: Jedrzejczyk cruzou, Ahmedov dominou e tocou de letra para Laborde, o camisa 21 chutou marcado por Balmont; a bola ainda tocou no jogador do Lille antes de entrar. No último lance da primeira etapa, Laborde achou Ari livre na grande área, o brasileiro bateu colocado e Enyeama fez excelente defesa.

Precisando reverter o resultado, Rene Girard mexeu na equipe. Tirou Mavuba e Roux e colocou Delaplace e Frey. O segundo tempo Aos 18 minutos, Kjaer cobrou falta com categoria e empatou a partida. Após boa troca de passes, Ari foi acionado na esquerda, ele cruzou e a bola resvalou no rosto do defensor indo em direção ao gol, Enyeama defendeu.

Wanderson recebeu na entrada da área, girou e bateu com perigo, assustando a torcida. Nos minutos finais, o time russo colocou os 11 jogadores atrás da linha da bola, explorando os contra-ataques. Os dogues ficaram no quase quando Marcos Lopes chutou de primeira da entrada da área e a bola passou raspando a trave. O Lille pressionou nos acréscimos, mas parou na defesa do Krasnodar.