Com pouco futebol, Internazionale vence Dnipro pela Europa League

O estádio Olímpico de Kiev recebeu a partida entre FC Dnipro e Internazionale nessa quinta (18) pela primeira rodada do grupo F da Uefa Europa League. Com gol de Danilo D'Ambrósio, a equipe italiana venceu por 1 a 0, saiu da Ucrânia com os três pontos e, de quebra, com a liderança, já que Karabakh e Saint-Etienne, os outros times do grupo, ficaram no zero a zero.

O jogo ficou marcado pelo excesso de faltas, principalmente pelo lado da equipe ucraniana, que ainda teve um jogador expulso. A Internazionale, por usa vez, também não se poupou e bateu também, mas D'Ambrósio tratou de não fazer com que seu time voltasse para casa de mãos vazias, aproveitando a bobeada da defesa para fazer o gol que garantiu a vitória da equipe de Milão.

Os times só voltam a campo pela competição em outubro, mas no final de semana já jogam pelos seus respectivos campeonatos. A equipe de Walter Mazzarri vai até a Sicilia enfrentar o Palermo no domingo (21) pela terceira rodada da Serie A, enquanto o Dnipro, somente na segunda-feira (22) recebe o Olimpik Donetsk pela liga ucraniana.

Um primeiro tempo com muitas faltas e pouco futebol

Escalado no 4-4-2, o Dnipro depositou suas fichas no meia Konoplyanka, um dos principais jogadores do time, e do jovem português Bruno Gama, autor de três gols no fim de semana. Já Walter Mazzarri escalou um time misto, poupando alguns atletas devido a sequência de jogos pela frente, armando sua equipe no 3-5-1-1, isolando Mauro Icardi, artilheiro da equipe, no ataque. Sem Ranocchia e Nagatomo, os capitães do time de Milão, quem entrou em campo com a braçadeira foi o colombiano Fredy Guarin.

Mas ambas as equipes exageraram nas faltas durante o primeiro tempo. Ao todo no jogo foram 33, sendo 17 do Dnipro e 16 para a Internaizonale. Com isso, se viu pouco futebol. A melhor oportunidade de gol foi do time mandante, quando Konoplyanka, da entrada da área, testou Samir Handanovic chutando de longa distância, mas o esloveno não teve dificuldades em fazer a defesa. O excesso de infrações prejudicou demais a partida, que seguiu arrastada e sem gols até o intervalo.

Pancadaria diminui, futebol aumenta e Inter garante a vitória

Após 45 minutos de um jogo fraco, sem emoção, os dois times voltaram do intervalo sem alteração, mas ao invés de focar nas faltas passaram a jogar futebol, com isso as oportunidades foram surgindo, e jogo melhorando. A primeira equipe a levar perigo ao gol adversário foi a Inter, com Icardi. Após jogada de Guarin, Boyko teve de fazer a defesa em dois lances, nos chutes de D'Ambrósio e Icardi, sendo o último a queima roupa, evitando o gol da equipe visitante. O Dnipro não deixou barato e por muito pouco não foi quem abriu o placar.

Em contra-ataque, Kravchenko recebeu na entrada da área e bateu colocado, tirando de Handanovic, que chegou até pular mas não alcançou a bola, que passou raspando a trave esquerda do esloveno. Aos 22 minutos da segunda etapa o capitão do time ucraniano, Ruslan Rotan, deu uma entrada feia em Fredy Guarin e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso e deixando sua equipe com um a menos. Com mais espaço no meio campo, a equipe de Mazzarri, que colocou Pablo Osvaldo e Jonathan em campo, passou a ter mais liberadade para jogar e acabou chegando ao gol.

Fredy Guarin tentou cruzar na área, a zaga afastou mal e acabou devolvendo a bola para o colombiano, que viu D'Ambrósio livre de marcação e tocou para o italiano, que ainda fintou o zagueiro antes de tocar na saída de Boyko e correr para comemorar. Após o gol, o time nerazzurri administrou o resultado e assegurou a vitória, garantindo os primeiros três pontos na competição.