Kagawa se declara ao Borussia Dortmund: “Meu coração sempre esteve neste clube”

Em entrevista para o SportBild, o meia japonês do Borussia Dortmund, Shinji Kagawa, revela que apesar das suas duas temporadas em Manchester que não deram certo, ele sempre esteve pensando em voltar. E no penúltimo dia da janela de transferências, o BVB conseguiu que isso acontecesse. Vindo do Cereso Osaka em 2010 por um valor de 300 mil euros, o japonês venceu dois títulos da Bundesliga e uma DFB-Pokal em Dortmund, sendo protagonista do time na conquista dos três títulos, fato que o tornou ídolo da torcida.

Kagawa deseja que o Dortmund seja capaz de competir em condição igual com o Bayern na Bundesliga, quando o fez em sua primeira passagem: “Sobre o fato de que o Bayern tem um incrível time com jogadores sensacionais individualmente, não precisamos falar muito sobre isso. Eles são uma força, e é nosso objetivo conquistar confiança para lutar contra e derrota-los”, disse o japonês ao SportBild.

Com duas fracas temporadas pelo Manchester United, o japonês voltou à Alemanha motivado e já projeta títulos em seu retorno ao BVB: “Eu quero vencer, claro, basicamente tudo o que estiver ao meu alcance. Claro que temos os requisitos para isso, os jogadores e o técnico que nos possa fazer vencer títulos. Isso deve encaixar muito bem junto, e eu estou confiante de que isso é extremamente possível aqui.”, enfatizou.

Kagawa é muito querido em Dortmund, não há nenhuma dúvida disso. Suas atuações de 2010 a 2012, com títulos, fizeram que o japonês conquistasse um carinho especial por parte da torcida aurinegra. E desde que saiu em junho de 2012 para realizar o sonho de infância de jogar a Premier League, isso não fez que a admiração da torcida pelo jogador diminuísse. Seu mal aproveitamento em Manchester, sendo deslocado de posição e muitas vezes estando no banco de reservas, sempre deixou esperanças à torcida do Dortmund de que um retorno fosse possível.

Por muito tempo foi do discurso do técnico Jürgen Klopp que o jogador teria que dar certo na Premier League, mas não foi isso que aconteceu. Sobre seu retorno, Kagawa fala: “Eu não sei se essa é a palavra correta. Mas minha decisão era clara; eu queria voltar para o BVB, somente para o BVB! E eu só quero comemorar novamente o sucesso com este clube – com nenhum outro. Todo mundo sabe que minha segunda temporada em Manchester foi muito difícil. O treinador não estava satisfeito comigo, eu não desempenhava bem para o time. Eu estou bem satisfeito de estar aqui novamente. Meu coração, de qualquer forma, sempre esteve no BVB”.

O meia ainda falou de sua passagem na Premier League, admitindo não jogar como o esperado e lamentando a oportunidade: “Na Inglaterra, eu estava em um momento muito conturbado antes da minha volta. Mas em Dortmund, as pessoas, no entanto, têm estado sempre ao meu lado, incentivando-me nas redes sociais e me dando coragem. Eu fui recebido pela segunda vez de uma forma muito calorosa, pelos torcedores, pelos companheiros que eu já conhecia e pelos que chegaram. Desde a comissão técnica. Não é necessário falar.”.

Contra o Freiburg, Kagawa marcou o seu primeiro gol após sua volta, o canal da Bundesliga fez um vídeo especial sobre a partida: