Em noite de estreias, Fiorentina passa tranquila pelo Guingamp na Europa League

INCIDENCIAS : 1ª rodada do Grupo K na fase de grupos da UEFA Europa League 2014/2015, no Artemio Franchi, em Florença, Itália.

Jogando diante de seu torcedor, a Fiorentina demonstrou superioridade e bateu por 3 a 0 o Guingamp na abertura da fase de grupos da Uefa Europa League, nesta quinta-feira (18). Os gols de Vargas, Cuadrado e Bernardeschi deram à Viola sua primeira vitória na temporada, já que o time ainda não venceu em duas rodadas na Serie A.

As equipes voltam a campo no próximo domingo em seus campeonatos nacionais: a Fiorentina vai à Bérgamo encarar a Atalanta e o Guingamp vai ao Louis II enfrentar o Monaco. Pela Europa League, os times voltam a campo no dia 2 de outubro. A Viola vai à capital bielorrussa enfrentar o Dinamo Minsk, enquanto o Guingamp jogará dentro de casa contra o PAOK.

Desde o começo a Fiorentina mostrou superioridade em relação ao adversário, mas, displicente, segurava a posse de bola, sem muita objetividade. A primeira chance mais perigosa do time italiano foi aos 20 minutos, quando Mario Gómez pegou rebote dentro da área e mandou pro gol, mas a jogada já estava anulada por impedimento. Pressionando, o gol viola parecia questão de tempo.

E ele veio aos 34 minutos: o estreante Kurtic fez cruzamento pra dentro da área e Vargas, de cabeça, marcou o primeiro gol da Fiorentina na temporada. O jogo ficou ainda mais tranquilo para Viola aos 38 minutos, quando Diallo fez falta em Pizarro, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Após o intervalo, Montella promoveu mais uma estreia na Fiorentina: o ex-Hamburgo, Badelj, entrou no lugar de Borja Valero. Com mais qualidade e com um jogador a mais, o time italiano prendia a bola e o jogo no segundo tempo se desenvolveu praticamente no campo de defesa do Guingamp. No total, a Fiorentina teve 68% de posse de bola e 91% de acerto nos passes, dando pouca chance ao time francês.

O segundo gol saiu aos 22, quando Pizarro lançou Cuadrado, que na cara do goleiro Samassa bateu forte, não dando chance pro goleiro o time francês. Já nos minutos finais, aos 43, outro estreante, Micah Richards, ajeitou para Bernardeschi, que da entrada da área bateu pro gol de pé esquerdo, forte e rasteiro, fechando o placar no Artemio Franchi.