Com hat-trick de Wright-Phillips, New York RB goleia Seattle Sounders

Atual campeão da Lamar Hunt U.S. Open Cup, o Seattle Sounders, enfrentou na noite deste sábado (20), o New York RB, em jogo válido pela 28ª rodada da temporada regular da Major League Soccer, e não conseguiu seus melhores resultados. Com hat-trick de Bradley Wright-Phillips, os Metrostars venceram por 4 a 1.

Já garantidos nos playoffs, o Sounders poupou alguns titulares, entre eles Dempsey e Martins. A equipe venceu no meio de semana o Philadelphia Union por 3 a 1, na final da “Copa dos Estados Unidos”. New York, brigando ainda por sua vaga, contou com a presença do artilheiro da MLS Wright-Phillips para vencer. Agora ele tem 24 gols.

Na quarta-feira (24), os Red Bulls vão até El Salvador enfrentar o CD FAZ, pela Concacaf Champions League. No mesmo dia, o Sounders vai até o Texar duelar com o FC Dallas.

Com gol relâmpago, New York larga na frente

O New York RB começou a partida a todo vapor, eaos 30 segundo o artilheiro Bradley Wright-Phillips abriu o placar: Sam achou o camisa 99 livre na área, ele dominou e rolou para Oyongo Bitolo que chutou em cima do goleiro. No rebote o inglês não desperdiçou. No lance seguinte, ele mesmo achou Bitolo, que dentro da área desperdiçou.

Os visitantes movimentavam-se bem, mas pecavam no momento da conclusão, duas jogadas entre Pappa e Cooper quase resultaram em gol do Sounders. Na primeira o camisa 10 cruzou, Olave falhou e o atacante na frente do gol isolou. Pouco depois, o guatemalteco cobrou escanteio e Cooper testou no travessão. O time do Oeste pressionava e era melhor no jogo.

Em resposta aos ataques dos rave green o New York procurou manter a posse da bola no campo ofensivo. Sam e Henry buscavam articular as jogadas, Duval aproveitava as decidas de Remick para chegar com perigo pela faixa direita do campo.

Wright-Phillips marca mais dois; Dempsey diminui

Na volta do intervalo, o Seattle tentou empurrar os Red Bulls “contra a parede”, os donos da casa apostavam em jogadas rápidas pelas pontas e nas bolas paradas. Henry cobrou escanteio no segundo poste, Olave testou no contra pé do goleiro, mas acabou testando para fora. Aos sete minutos, Sam arrancou pela direita e foi derrubado dentro da área por Remick. Wright-Phillips bateu com força, Frei quase defendeu, mas a bola entrou.

A noite era realmente do artilheiro do campeonato: Miller cruzou da intermediaria e Wright-Phillips, sempre ele, escorou de primeira para ampliar. Após o gol, o camisa 99 foi substituído e Cahill entrou em sua vaga. Vendo a necessidade de melhorar o time, Sigi Schmid colocou Dempsey e Oba Oba Martins em campo. Neagle puxou dois marcadores, esperou a aproximação de Dempsey e rolou: cara a cara com o goleiro, o capitão dos EUA não titubeou e diminuiu o estrago.

Não houve tempo para comemoração. Minutos depois o New York voltou a por três gols de vantagem: Sam cruzou, a defesa não afastou e Cahill bateu no canto, sem chances para Frei. O jogo era movimentado, lá e cá. Sam quase marcou de cobertura, mas Frei encaixou a tentativa. Seattle buscava diminuir o placar, mas esbarravam na defesa adversária. O ritmo do jogo caiu bastante nos minutos finais: as equipes não atacavam com tanta intensidade e a partida terminou com a goleada de New York.

Veja, na íntegra, os melhores momentos da partida: