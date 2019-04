Ídolo do Chelsea, Lampard sai do banco e decreta empate do City contra ex-clube

Neste domingo (21), Manchester City e Chelsea se enfrentaram no Etihad Stadium, pela quinta rodada da Premier League. e a partida terminou empatada em 1 a 1. O confronto foi marcado pelo excesso de faltas - foram distribuídos cinco cartões amarelos e um vermelho - e pelo reencontro entre Frank Lampard e Chelsea, aonde o meia fez o gol de empate. O gol dos visitantes foi marcado por Andre Schurrle.

No primeiro tempo, o jogo ficou muito com a bola parada, devido ao alto número de infrações. O City, com mais posse de bola, até tentava forçar o ataque, mas a defesa do Chelsea, bem postada, dava oucas chances. O confronto foi definido na segunda etapa, já no fim: primeiro, o Chelsea deu uma aula de contra-ataque, quando Hazard serviu o alemão Schurrle para abrir o placar. Depois, quis o destino que Milner cruzasse da esquerda e Lampard empatasse o duelo. Em sinal de gratidão ao clube em que é o maior artilheiro da história, o agora camisa 18 dos citizens não comemorou o tento.

Com o resultado, o Chelsea continua na liderança e invicto, com 13 pontos ganhos. E o CIty, chega ao seu terceiro jogo consecutivo sem vitória na Premier League e tem sete pontos. Na próxima rodada, o time de José Mourinho recebe o Aston Villa, e os comandados de Manuel Pellegrini enfrentam o Hull City, fora de casa.

Em jogo faltoso, Manchester City e Chelea ficam no zero no primeiro tempo

O jogo iniciou-se com uma pressão do time da casa. O Manchester City partiu para cima do Chelsea logo nos primeiros minutos, mas esbarravam em uma defesa bem armada por José Mourinho. Os Blues de Londres aguardavam por um contra-ataque, que demorou a sair, devido a forte marcação que os mandantes faziam.

Aos poucos, a pressão citizen esfriou e o Chelsea pôde avançar e trocar passes no campo de ataque do Manchester City, no entanto, chances de perigo continuavam sumidas, muito devido ao jogo extremamente pegado que ocorria no Etihad Stadium. Ambas as equipes disputavam cada espaço com grande intensidade, deixando o confronto ainda mais faltoso. As disputas mais acentuadas eram protagonizadas principalmente, por Kompany e Diego Costa. Nos primeiro tempo, seis cartões amarelos haviam sido aplicados - para Zabaleta, Fernandinho, Ramires, David Silva, Matic e Yaya Toure.

O Manchester City, com mais posse de bola, forçava o Chelsea a adotar uma postura defensiva. O time da casa era quem procurava o gol, quem ditava o ritimo da partida. Se por um lado, o time de Pellegrini era extremamente ofensivo, o de José Mourinho não finalizou uma vez sequer nos primeiros 45 minutos de jogo: Hazard, Willian e Fàbregas, os principais criadores de jogadas do Chelsea, estavam sumidos.

A primeira chance londrina, veio apenas nos acréscimos da partida. Quando Ivanovic cabeceou bola em escanteio cobrado por Fàbregas e por pouco, a bola não foi parar nos pés de Diego Costa, que teria o gol livre para marcar. Aos 48 minutos, Mike Dean deu fim ao primeiro tempo, que teve o Manchester City superior.

Schurlle abre o placar, mas Lampard marca em cena histórica

O inicio do segundo tempo, foi o reflexo do primeiro: o Manchester City pressionava o Chelsea, abusando dos cruzamentos e lançamentos, e os Blues esperavam por um contra-ataque. Um obstáculo para a criação de jogadas dos visitantes, era o fato de Hazard e Diego Costa, os jogadores mais ofensivos da equipe, estarem bastante isolados, assim, eram cercados por jogadores citizens a cada contra-ataque.

Aos 54 minutos, quase o Manchester City inaugurou o marcador. Após escanteio e um bate-rebate na área, a bola sobrou para o brasileiro Fernandinho, que vindo de trás, acertou chute forte, raspando oa trave de Courtois. Os mandantes não pararam por aí, e pouco tempo depois, Aguero teve a chance dentro da grande área, mas obrigou bela defesa do goleiro belga. Com o passar do tempo, o espírito do jogo continuava de muita disputa, tanto que aos 66 minutos, Zabaleta foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, após confusão com Diego Costa. A expulsão, forçou Pellegrini a colocar Sagna. A partir daí, o Chelsea ganhava mais força ofensivamente.

Aos 71 minutos, em um contra-ataque fatal, que o Chelsea estava precisando desde o inicio da partida, o time de Londres chegou ao gol. Diego Costa e Ivanovic trocaram passes, o espanhol achou Eden Hazard na ponta, que cruzou para Schurrle empurrar para o gol e abrir o placar no Etihad.

Seis minutos depois, Frank Lampard entrou em campo. Era o reencontro com o clube onde se tornou lenda e, aos 81 minutos de jogo, o momento em que Lampard veio a marcar o gol contra o seu ex-time. Após cruzamento na área, o inglês aproveitou passe e finalizou sem chances para o goleiro Courtois. O jogador, em respeito, não comemorou. Com o empate, o City cresceu, e mesmo com apenas dez jogadores, foi pra cima do Chelsea, e Frank quase marcou novamente, em chute de fora da área.

Nos últimos minutos, o Chelsea retomou o equilibrio e o placar não foi alterado. Empate que mantém o Chelsea liderando a competição e que começa a preocupar o City. Mas que foi especial mesmo para Lampard, que, após a partida, foi aplaudido de pé pelas duas torcidas.