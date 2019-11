Autor de golaço, meia do Paderborn diz já ter visto o replay muitas vezes: "Não é comum"

No último sábado (21), o Paderborn vencia o Hannover pelo placar mínimo - gol do atacante Elias Kachunga - em seus domínios e o time visitante, no minuto final, teria a última oportunidade de empatar o jogo. Uma cobrança de falta mandaria a bola para a área e o goleiro Ron-Robert Zieler partiu rumo ao campo de ataque para tentar se tornar herói. Todavia, o posto foi para o outro lado.

Após a defesa dos donos da casa afastar o perigo, a pelota sobrou para o meia Moritz Stoppelkamp, que a matou no peito, deixou-a cair na grama e arriscou dali mesmo, a 82 metros da baliza adversária. Balançou as redes e levou a torcida na Benteler Arena ao delírio.

O tento, além de antológico, deixou o clube recém-promovido na liderança da Bundesliga ao término da quarta rodada, com os mesmos oito pontos de Hoffenheim, Mainz e Bayern de Munique, mas com vantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate (cinco, quatro, quatro e três, respectivamente).

Perguntado sobre o lance - foi o gol marcado de mais longe na história do certame -, Stoppelkamp disse que nunca havia tentado algo parecido antes, nem mesmo nos treinos, e que já viu inúmeras vezes o replay do gol o qual confirmou o triunfo de seu time.

"Já vi na Sky, no Sportschau... E será revisto outras vezes. Não é um gol comum. Eu realmente nunca havia treinado antes, foi instinto", disse em entrevista ao portal TZ. "Se eu tiver outra oportunidade, tento novamente", brincou. "Eu acertei a bola perfeitamente e o lugar estava úmido. Perfeito!", concluiu.

Na quinta jornada, o atual vice-campeão da 2.Bundesliga - o título ficou com o Colônia - visita o atual campeão do primeiro escalão, o Bayern, na Allianz Arena. Stoppelkamp conhece bem o local, pois vestiu a camisa do Munique 1860, rival dos alvirrubros da Baviera, por duas temporadas. Os Löwen compartilham o mando de campo com os arquirrivais.

"Conheço bem o estádio, é claro, pois joguei no Sechzig por dois anos. Se vou me sentir em casa? Será um jogo especial para toda a equipe", comentou.

O meio-campista espera um jogo difícil contra os bávaros e admite que mesmo com o bom início de campeonato do SCP, a meta continua sendo fugir do rebaixamento. O clube figura na elite do futebol alemão pela primeira vez em sua história.

"Todos têm que passar por situações difíceis. Mas isso não significa que estaríamos satisfeitos em perder. Não iremos a Munique somente para trocar camisas com o Bayern. A liderança é algo momentaneamente bonito e é um prêmio ao nosso trabalho. Os oito pontos nos ajudam a ganhar confiança para alcançarmos nosso objetivo, que é a permanência", salientou o jogador.

Por fim, o atleta de 27 anos esclareceu sua saída dos Leões de Munique e revelou que não deixa de acompanhar os jogos da equipe, a qual milita na segunda divisão há 10 anos e amarga momentos difíceis desde então.

"Quando chega a hora, eu assisto a todos os jogos do Sechzig e cruzo os dedos. Estou vendo que a situação não está fácil (após a sexta rodada, a equipe soma seis pontos e é apenas a 12ª colocada da 2.Bundesliga). O ambiente é sempre agitado, a equipe foi reformulada no verão e é preciso tempo para que tudo funcione. O tempo precisa ser dado ao treinador e igualmente à equipe", opinou.

"Eu estava em negociações contratuais com Florian Hinterberger. Quando ele saiu, foi um balde de água fria. Mas o motivo não foi Gerhard Poschner (atual diretor de esportes do TSV 1860). Queria ter a chance de voltar a jogar na Bundesliga (já jogou pelo Hannover, sua "vítima" no último jogo) e quando o Paderborn fez a oferta, não pensei duas vezes antes de aceitar. Fui muito feliz", esclareceu.

O pontapé inicial do duelo entre Bayern de Munique e Paderborn está marcado para as 15h (horário de Brasília) desta terça-feira (23). O vencedor pode assumir a liderança da Bundesliga de forma isolada, a depender dos resultados dos jogos envolvendo o Mainz, que visita o rival Eintracht Frankfurt na Commerzbank-Arena, e o Hoffenheim, que recebe o Freiburg na Rhein-Neckar-Arena.

Confira o golaço de Moritz Stoppelkamp na Benteler Arena: