Seattle Sounders goleia Chivas USA e se isola na primeira colocação da Conferência Oeste

Em um CenturyLink Field com mais de 38 mil pessoas, o Seattle Sounders recebeu o Chivas USA na tarde deste sábado (27), em duelo da 29ª rodada da temporada regular da Major League Soccer. Os comandados de Sigi Schimid ficaram atrás no placar por duas vezes, mas Dempsey e Martins chamaram a responsabilidade e viraram para 4 a 2. Neagle completou o marcador para o time de Seattle. Já os gols do Chivas foram marcados por Erick Torres e Anibaba, que fez contra.

O Seattle vinha de duas derrotas seguidas, a última vitória havia acontecido na final da US Open Cup. Já o Chivas está há 12 jogos sem vencer, e acumula sete derrotas seguidas. Este foi o terceiro encontro entre as equipes na competição, e os goats perderam todas. A franquia vai caminhando para um fim melancólico, pois o time da Califórnia corre sério risco de ser extinto.

O resultado foi importantíssimo para os Sounders. A equipe está com 57 pontos, na liderança da Conferência Oeste, três pontos a frente do LA Galaxy. Além disso, deu um passo importante para a conquista da Supporters' Shield, título dado aquele que tiver o maior número de pontos na temporada regular. Já o Chivas amarga a última posição do Oeste, com apenas 24 pontos.

Em jogo de cinco gols em 45 minutos, Seattle sai atrás e vira o jogo

Jogando em casa e necessitando vencer, o Seattle tentou impor seu ritmo de jogo nos primeiros minutos, porém erros individuais facilitavam para a defesa do Chivas USA. Sabendo de suas limitações, os visitantes povoavam a sua intermediaria. Quando os mandantes eram melhores na partida, o time californiano abriu o placar. Em excelente jogada de Borja, o atacante se livrou de dois marcadores e chutou em cima de Frei. A defesa cochilou no rebote e Erick Torres apenas tocou para o gol vazio.

A comemoração durou pouco: um minuto após, Oba Oba Martins arriscou de longe e acertou um lindo chute, empatando o jogo. O Chivas não se intimidou e em um contra-ataque voltou à frente no placar: Em transição rápida, Torres lançou Barrera que encheu o pé da entrada da área. A bola foi na trave, a sobra ficou com Torres que rolou para a pequena área. Anibaba e Borja disputaram e a redonda entrou mansamente no gol.

Atrás no marcador, os Sounders exerceram uma pequena pressão, enquanto os goats se defendiam de todas as formas. Dempsey chamava o jogo, mas estava bem marcado. Ele chegou em alguns momentos a se irritar com a catimba dos adversários. Aos 36 minutos, a igualdade voltou. Dempsey tentou tocar de lado, mas Minda acabou desviando e a bola sobrou limpa para Neagle tocar na saída do goleiro e empatar o jogo.

Com os rave green todos no campo de ataque, o Chivas buscava aproveitar os espaços deixados, sem sucesso. A torcida local apoiava, porém parecia impaciente. No fim do primeiro tempo veio a virada: Martins chamou a marcação de dois, aproveitou a passagem de Dempsey e deixou o companheiro na cara do gol. Frente a frente com Kennedy, o artilheiro só deu um tapa de lado e saiu para comemorar.

Martins volta a marcar e liquida a partida

Na volta do intervalo, a marcação do Chivas era forte, mas o Seattle superou isso e ampliou a vantagem para dois gols. Pappa, marcado por dois, conseguiu achar Neagle. O meia tocou para Martins, que tirou a marcação e tocou com categoria no cantinho. O nigeriano ainda contou com um desvio do zagueiro para marcar seu segundo gol no jogo.

Os mandantes seguiram no ataque, ainda utilizando o chute de média distância. Dempsey soltou o pé e acertou a trave. O time de Los Angeles tinha muita dificuldade para chegar ao campo de ataque, mas em uma jogada individual de Barrera conseguiram uma falta perigosa. Visando a manutenção da vantagem, Schmid sacou Pappa e colocou Andy Rose.

A partir dos 30 minutos, o Seattle passou a administrar o resultado. Em cobrança de falta, Azira mandou na emenda da trave, assustando o goleiro do Chivas. Já com a fatura liquidada, os donos da casa mantiveram a posse da bola no meio-campo e aguardaram o fim da partida.

Veja os melhores momentos da partida: