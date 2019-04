Visando as primeiras colocações, Paris Saint-Germain visita Toulouse

Neste sábado (27), o Paris Saint-Germain visita o Toulouse no Stadium Municipal em partida válida pela oitava rodada da Ligue 1. O time de capital busca retornar as primeiras posições da tabela, enquanto que o TFC visa sair do meio da tabela e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. A bola rola às 12h, horário de Brasília. Será o reencontro de Aurier e sua ex-equipe.

O Téfécé teve um começo bastante irregular na Ligue 1, o time alternou vitórias e derrotas nas primeiras cinco rodadas. No ultimo dia 20 empatou em casa com o recém-promovido Caen e na terça-feira (23) bateu o Rennes fora de casa por 3 a 0, resultado que deu moral a equipe que subiu cinco posições na tabela. Os três pontos perante o PSG afasta o Toulouse do meio para a parte de cima da classificação.

Com quatro empates em sete jogos, o time da capital se distanciou dos lideres e é apenas o quarto colocado. O único invicto no campeonato ganhou sua primeira partida fora de casa na última quarta-feira (24), quando triunfou sobre o Caen por 2 a 0. Antes de pensar no jogo contra o Barcelona na próxima semana pela Champions League, o PSG volta suas atenções para a competição local.

Apostando nos gols de Ben Yedder, Toulouse tenta encerrar tabu contra o PSG

Com quatro gols na atual temporada, Ben Yedder é a principal referência do Toulouse no ataque. O camisa 10 relatou sua boa fase: “Estou me sentindo muito bem com minhas atuações. Ainda estou longe do meu melhor. Marquei 16 gols na última temporada e tenho uma meta em minha mente, mas só vou dizer o final.”

O técnico Alain Casanova elogiou seu atleta e ressaltou a importância dele para a equipe: “Ben Yedder confirmou que se se tornou um grande jogador e um dos melhores atacantes do campeonato. Ele é muito importante no nosso jogo coletivo e em nossos diferentes padrões de jogo.”

Questionado sobre o adversário, Casanova falou a receita para enfrentar o PSG: “O que vai fazer a diferença é o todo. Tanto o mental e a técnica como também o tático e o físico. Todos estes quatro componentes serão importantes.”

Apesar do Toulouse ter perdido seus 10 últimos jogos perante o Paris, o treinador se mantém confiante: “Coletivamente e mentalmente, em termos de compromisso e motivação ou determinação, em um jogo tudo é possível. Basta olhar os resultados na Copa da França todos os anos”, relembrou.

Três destaques são certos para a partida deste sábado: Martin Braithwaite, o brasileiro William Matheus e Uros Spajic. Etienne Didot também é uma dúvida, ele teve uma entorse do ligamento lateral.

PSG com desfalques e de olho no Barcelona; Aurier retorna ao Stadium Municipal

Antes de um importante jogo pela Uefa Champions League contra o Barcelona, o Paris Saint-Germain voltará suas atenções para o Toulouse. A equipe de Laurent Blanc venceu pela primeira vez fora de casa na competição, foi contra o Caen na última rodada e busca mais um resultado positivo longe da capital francesa: “Estávamos lutando para vencer fora, de modo que o resultado foi muito animador”, falou o comandante.

O clube terá pela frente uma grande sequencia de jogos no meio e nos finais de semana, sobre o calendário apertado das próximas semanas Blanc falou: “Agora jogamos a cada três dias, temos jogos importantes contra Toulouse, Barcelona e Monaco. Todas as partidas são cruciais para o PSG.”

Blanc comentou sobre o TFC e a qualidade do sistema de jogo do adversário. Ele espera um jogo aberto: “Nós sabemos muito bem o sistema da equipe, sei também do bom treinador deles. Assistimos ao jogo contra o Rennes (partida em que o Toulouse venceu por 3 a 0), é um time que defende muito e sai em contra-ataques. Espero um jogo aberto, um bom futebol. Vamos entrar com ambição de ganhar.”

Não escondendo a preocupação com os desfalques, o treinador falou da lesão de Lavezzi que pode durar até semanas. Thiago Silva está voltando a treinar e Ibrahimovic segue em processo de tratamento da contusão. Todos os três estão vetados para a partida. Perguntado sobre a disponibilidade deles para o jogo contra o Barcelona, ele respondeu: “Vamos ver o que acontece nos próximos dias.”

Serge Aurier, contratado na última janela de transferências reencontrará seu antigo clube pela primeira vez. O lateral relatou a emoção de voltar ao Estádio que atuou com a camisa do Toulouse: “Eu tenho muitos amigos lá. Passei dois anos e meio anos maravilhosos. Vai ser estranho voltar a este palco. Vou colocar essas emoções de lado para dar o melhor para o novo clube.”