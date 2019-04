Aniversariante do dia, Totti agradece à torcida da Roma pela festa

O dia 27/09 é, para a grande maioria da população mundial, um dia como outro qualquer. No entanto, para a Roma e toda sua torcida, essa é uma data muito especial. Os torcedores de outros times concluiriam que essa data remeteria a um título importante, ou seria a data de criação do clube. E faria sentido, se não estivéssemos falando de um clube que tem em sua história um jogador que está diretamente conectado a ele. O dia 27/09 marca o aniversário de Francesco Totti, o maior ídolo da história da Roma e um exemplo de amor à camisa no mundo inteiro. Quando se fala em Roma, pensa-se em Totti. E vice-versa.

E quis o destino que, em 2014, essa data caísse justamente em dia de jogo da Roma no Stadio Olimpico, onde o Capitano já viveu muitas glórias, sendo praticamente sua segunda casa. A oportunidade para a maior festa de aniversário que Totti já recebeu estava armada.

Neste sábado (27), a torcida romanista compareceu em peso no Olimpico, parabenizou Totti e celebrou a vitória por 2 a 0 sobre o Hellas Verona, com dois golaços de Alessandro Florenzi e Mattia Destro. Depois do jogo, emocionado pela festa, Totti fez questão de exaltar a torcida e agradecê-la não só pelo dia 27/09/2014, mas por todos os dias desde que ele começou a fazer história na Roma, 21 anos atrás.

"Eu devo muitos agradecimentos no dia do meu aniversário, porque muitas pessoas se importam e eu deveria agradecer diretamente ou, pelo menos, . E tem um 'obrigado' que é tão grande quanto Roma, muito importante, que é o que direi agora. É para a nossa maravilhosa torcida. O apoio, o calor, o amor incondicional, tanto no estádio quanto em qualquer outro lugar... é difícil encontrar palavras para descrever o que tudo isso significa para mim. Ontem e hoje vocês fazem eu me sentir especial. Vocês são únicos e simplesmente fantásticos", agradeceu.

Foi dessa maneira que o capitão da Roma, que completou 38 anos neste sábado, tendo vivido mais da metade deles jogando pela Roma, agradeceu por tudo, retribuindo todos os agradecimentos que certamente já recebeu dos torcedores. O certo é que, dessa forma, Francesco garantiu mais um pouco dos corações dos romanistas por todo o mundo, se é que ainda havia algum espaço que não havia sido tomado por esse jogador que já é uma lenda do clube. E a camisa 10 continua sendo envergada pelo ídolo. Há 21 anos. Resta saber se no próximo dia 27/09, Totti ainda será jogador da Roma, jogando tanto quanto atualmente.