Real Madrid recebe Athletic Bilbao buscando manter arrancada na Liga

Após vencer o Ludogorets na Bulgária pela Uefa Champions League, o Real Madrid retorna ao Campeonato Espanhol querendo manter a boa fase. De volta ao Santiago Bernabeu, o clube merengue tem pela frente o Athletic Bilbao. O rival, por sua vez, não vive boa fase: não vence há quatro jogos e está na zona de rebaixamento. A partida acontecerá às 16h (de Brasília), neste domingo (5).

Na última rodada, o Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0 fora de casa, enquanto o Athletic Bilbao empatou sem gols em casa com o Eibar. Com o melhor ataque da competição, os blancos retornam à sua casa após dois jogos fora. No último duelo, no início deste ano, pelo segundo turno do Campeonato Espanhol 2013/14, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 em jogo que foi marcado pela expulsão de Cristiano Ronaldo.

Real busca vitória para se aproximar do Barcelona; CR7 é dúvida

O jogo contra o Ludogorets deixou uma dúvida quanto a escalação do Real Madrid para este domingo: Cristiano Ronaldo sofreu uma pancada no final do segundo tempo e é dúvida para o confronto. Apesar das dores, o departamento médico do clube liberou o atleta tendo em vista que não era nada sério e sua escalação será definida por Carlo Ancelotti, que declarou que deseja usar o melhor jogador do mundo contra o Bilbao.

"Todos os jogadores estão em condições e recuperados. A equipe está melhorarando fisicamente. Cristiano (Ronaldo) está muito bem, completamente recuperado. Iker (Casillas) também joga amanhã", comentou Ancelotti durante a coletiva realizada neste sábado (4).

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu os últimos nove jogos contra o Athletic Bilbao. Cristiano Ronaldo marcou sete dos 33 gols que os blancos marcaram. De volta à sua casa, Ancelotti falou sobre o apoio da torcida.

"O Bernabéu vai, como sempre, nos ajudar. É um jogo perigoso e complicado contra uma equipe que não tem feito uma boa campanha. Nós temos que continuar com esta boa sequência", declarou o treinador.

Athletic Bilbao busca sua primeira vitória no Bernabeu desde 2005 para tentar superar crise

O Athletic Bilbao vive um momento totalmente oposto do Real Madrid. Se os merengues venceram os últimos quatro jogos, os bascos não venceram nenhum. Assim como o adversário deste domingo, jogou durante a semana, mas o resultado foi uma derrota para o modesto BATE Borisov, da Bielorrússia.

"Antes eu não estava feliz com os nossos jogadores, mas eu estava bem com a nossa atitude. Agora, eu estou preocupado com ambos. Ainda temos chances de progredir, mas é impossível com uma exibição como esta. Este é um período ruim para nós", disse o técnico Ernesto Valverde, após a derrota para o BATE Borisov.

A equipe do Bilbao não lembra nem um pouco aquela equipe do ano passado que fez uma boa campanha no Campeonato Espanhol. Nesta temporada, no início do campeonato a equipe já se encontra na zona do rebaixamento, e uma derrota para o Real Madrid pode piorar a situação. Para piorar, os números não animam nada os bascos. Desde 2005, a equipe não vence no palco do jogo de hoje, o Santiago Bernabeu.

São nove derrotas seguidas para o Real Madrid no local. Ainda tem pela frente o jogador que mais fez gols na equipe nesses últimos nove jogos: Cristiano Ronaldo (sete gols). Além disso, o goleiro dos blancos, Casillas, é o jogador que mais venceu a equipe basca na história da Liga.