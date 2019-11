Com ambições maiores na Ligue 1, Paris Saint-Germain e Monaco duelam no Parc des Princes

As duas equipes que dominaram a Ligue 1 na temporada passada não começaram a atual da maneira que gostariam. Paris Saint-Germain e Monaco não estão em posições confortáveis e se enfrentam na trade deste domingo (04) no Parc des Princes, às 16h, horário de Brasília, em duelo válido pela nona rodada.

Os últimos quatro confrontos entre as equipes terminaram empatado. Na temporada 2010/11, um 2 a 2 em Paris e 1 a 1 no principado. Já em 2013/14, tanto o jogo de ida como o de volta acabaram em 1 a 1. O retrospecto do Monaco é muito bom frente ao PSG na Ligue 1. Ao total de 76 jogos, os monegascos venceram 39, os parisienses 15. Além de 22 jogos sem vencedores.

Ainda invicto na competição, o Paris Saint-Germain está na quarta colocação com 14 pontos ganhos. Foram três vitórias e cinco empates. O clube vem com moral para o jogo, pois venceu o Barcelona na última terça-feira (30) por 3 a 2, pela Uefa Champions League, onde é líder do grupo F. Uma vitória neste domingo impede distanciamento para o líder Olympique de Marseille.

O Monaco também está bem na competição europeia, e empatou com o Zenit sem gols fora de casa. Divide a liderança do grupo C com o clube russo. Porém, no campeonato francês ocupa apenas a 14ª posição com 10 pontos, três acima da zona de rebaixamento, na qual já ocupou na quarta rodada. O resultado positivo pode significar o começo de uma recuperação na liga.

Sem Ibrahimovic e Marquinhos, Laurent Blanc acredita na força do elenco

O treinador Laurent Blanc não contará com todo o elenco para o jogo. Os desfalques são significativos. Ibrahimovic ainda não se recuperou do problema no tornozelo, Lavezzi e Thiago Silva continuam fora, assim como Rabiot. Marquinhos é outra ausência certa, com uma lesão muscular na coxa direita. David Luiz reclamou de dores, mas está confirmado para o duelo.

Questionado sobre a ausência do sueco e a lesão dele, o treinador respondeu: “Você esqueceu os outros jogadores, acho que eles provaram seu valor contra o Barcelona.”

Também na entrevista coletiva, Blanc falou sobre o adversário. Para ele, mesmo com as perdas, o ASM segue com um bom time. O treinador citou o bom desempenho na última temporada como um dos diferenciais da equipe. Mesmo que o elenco tenha se desmanchado de um ano para outro, o treinador do time parisiense ainda acredita na força do plantel adversário.

Sem Thiago Silva e Ibrahimovic, a faixa de capitão fica mais uma vez com Thiago Motta. Blanc relatou o motivo da escolha: “Motta não é de falar muito, mas muitas vezes ele discute um pouco. Ele ama o jogo, a analise técnica e tática, o que é normal, pois passou por clubes que dependiam fortemente destes aspectos. É muito discreto e trabalha duro.”

Leonardo Jardim acredita em um bom resultado, mesmo diante de um forte adversário

O treinador do Monaco prevê um duelo difícil diante da equipe de Paris. Para Leonardo, sua equipe ainda precisa melhorar fundamentos ofensivos para poder fazer frente às outras equipes do futebol francês. Para isso, o treinador português quer a mesma motivação que o time tem demonstrado na Champions League. “Os meus jogadores estão totalmente motivados e em 100 por cento. Gostaria de ver a mesma atitude na Ligue 1", afirmou.

Dois problemas sérios dificultam a montagem da escalação. O capitão Jeremy Toulalan está suspenso, Berbatov não foi relacionado por conta de um problema no tornozelo. Lacina Traoré voltou a treinar, mas será poupado e Borja Lopez segue no departamento médico.

O meio-campista Kondogbia elogiou o PSG, segundo ele é uma equipe impressionante: “Quando você olha para o tamanho do Paris Saint-Germain, pode-se dizer que esta equipe é impressionante, com certeza. Nós vamos tentar causar-lhes problemas. Sabemos que em casa é uma equipe muito boa. Vamos fazer de tudo para tentar trazer alguma coisa. Este é um bom teste.”