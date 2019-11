River e Boca empatam em Superclássico marcado por forte chuva

River Plate e Boca Juniors se enfrentaram na tarde deste domingo (05) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela décima rodada do Torneo de Transición 2014, que promoverá mudanças no futebol argentino. O Superclássico 193 da história terminou com o placar de 1 a 1, com gols de dois jovens zagueiros. Lisandro Magallán abriu o placar para o Boca e Germán Pezzella empatou para o River.

Poucos torcedores, antes do início do campeonato, acreditariam que o River enfrentaria o Boca Juniors, na décima rodada, na liderança, invicto e em ótima fase. A saída polêmica do técnico campeão do Ramón Díaz, após o título do Torneio Final 2014, e a reposição de Marcelo Gallardo surtiu efeito positivo. A equipe seguiu com os bons resultados e mostrou futebol ainda mais vistoso. Para o clássico diante o Boca, não pôde contar com o jovem volante Kranevitter, lesionado, substituído pelo experiente Leonardo Ponzio. Nesse campeonato, seis vitórias e três empates nos nove jogos. Além disso, com uma invencibilidade de 21 jogos sem perder e 13 vitórias seguidas em casa.

O Boca sofreu uma transformação drástica com a chegada de Rodolfo Arruabarrena no comando da equipe. A saída de Bianchi foi determinante para a melhora de rendimento. Em quatro rodadas com Bianchi, três pontos. Já com Arruabarrena, em cinco jogos, dez pontos. O técnico também conta com a sorte, podendo repetir a mesma equipe diversas vezes e contando com raras lesões do grupo de jogadores.

Com esse empate, o River permanece na liderança do Torneo de Transición, agora com 22 pontos. O Boca Juniors chega aos 14 pontos, na nona colocação. Arruabarrena perdeu somente uma partida. Na próxima rodada, o River Plate visita o Newell's Old Boys, postulante ao título, em Rosário. Já o Boca Juniors receberá o Rosário Central, em um duelo de clubes que sonham com uma arrancada rumo ao título.

Gol do Boca, pressão e pênalti perdido pelo Millo

Com o dilúvio que caiu em Buenos Aires nesse domingo, o gramado do Monumental de Núñez não suportou e esteve encharcado durante toda a partida. Os primeiros minutos foram de adaptação ao gramado. A posse de bola e a troca de passes pouco foi produtiva. Os chutões marcaram todo o jogo. Aos 22 minutos, Lisandro Magallán completou, de carrinho, cruzamento de Carrizo e abriu o placar para os visitantes.

A resposta millonaria surgiu menos de dez minutos depois com uma forte sequência de jogadas. Aos 31 minutos, Pisculichi bateu escanteio em curva e Mercado cabeceou forte, carimbando a trave direita do goleiro Orión. No lance seguinte, o mesmo Pisculichi cobrou falta na segunda trave, onde Funes Mori dominou e bateu forte para ótima defesa do arqueiro do Boca Juniors.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, um erro de Mauro Vigliano mudou os contornos do jogo. Gago foi expulso por toque de mão inexistente em chute de Rojas. A bola, na realidade, tocou em sua cabeça e, posteriormente, em seu pé. Na cobrança do pênalti, o uruguaio Rodrigo Mora, que soma quatro gols no campeonato, chutou alto sobre o gol de Orión.

Empate do River e chances de vitória para ambos os lados

Com a entrada do jovem Lucas Boyé no ataque, o River dominou o segundo tempo até o seu gol. Encaixotado na defesa, o Boca abdicava de atacar para segurar lá atrás com um jogador a menos. O jovem atacante teve a chance de empatar nos primeiros minutos, porém recebeu livre, no lado esquerdo da grande área, tentou deslocar Orión e mandou pela linha de fundo.

Agustín Orión, por sua segurança e boas defesas no arco do Boca Juniors, como em uma cabeçada de Mora, foi o nome do jogo durante boa parte da partida. Uma falha individual sua ocorreu e o gol de empate do River foi decretado. Aos 33 minutos, Ramiro Funes Mori cruzou, o jovem zagueiro Pezzella testou, Orión concedeu rebote e o mesmo Germán Pezzella completou para as redes.

O gol de empate, somado com a expulsão do zagueiro Ramiro Funes Mori, equilibrou o jogo nos 15 minutos finais. Aos 46 minutos, Meli lançou Andrés Chávez, que chutou cruzado com a perna direita. A bola desviou no goleiro Barovero e passou na frente da goleira. No último lance do jogo, Ariel Rojas fez jogada individual pelo flanco esquerdo, cruzou e Lucas Boyé, livre na risca da pequena área, cabeceou sobre o gol, perdendo a oportunidade de dar a vitória ao River.

Veja os melhores momentos do Superclássico: