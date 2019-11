Em jogo de golaços, Fiorentina goleia Inter em Florença

Diante de seu torcedor, a Fiorentina, mesmo com vários desfalques, fez 3 a 0 pra cima da Internazionale. Babacar, Cuadrado e Tomovic marcaram os gols da partida e deram à Viola sua primeira vitória em casa na Serie A, que chegou a nove pontos e está na 9ª posição. Já a Inter, após um começo promissor, perdeu a segunda partida seguida, depois da goleada sofrida para o Cagliari por 4 a 1 e vai despencando na tabela ocupando agora o 10º lugar, com oito pontos.

Na próxima semana não haverão jogos na Itália, por conta da data Fifa. Na próxima rodada, a Fiorentina joga mais uma vez em casa, dessa vez contra a Lazio, no dia 19, domingo, às 8h30. A Inter joga no mesmo dia, diante do Napoli, em Milão, às 16h45.

Mesmo desfalcada dos contundidos Rossi, Mario Gómez, Joaquín, Marko Marin e Micah Richards, desde o princípio do jogo em Florença, a Viola foi superior a Inter. E, logo com sete minutos, Babacar fez jogada individual pelo lado direito e bateu de longe, mansando no ângulo de Handanovic, fazendo um belíssimo gol e abrindo o placar. O segundo golaço da Fiorentina não demorou pra sair. Cuadrado avançou pela esquerda, passou por Kovacic e Rannochia e arriscou de longe e acertou o canto do goleiro da Inter, que nada pôde fazer. No restante da primeira etapa a Fiorentina administrou uma Inter pouca inspirada, que levou pouco perigo ao goleiro brasileiro Neto.

Já no começo do segundo tempo, com 15 minutos, Mazzarri colocou Hernanes no lugar de Rannochia para ter mais criatividade no meio campo. Porém, o time continuava dando espaços à Viola e ameaçando pouco o gol adversário. Pra piorar, aos 31, Tomovic avançou com espaço pela direita, invadiu a área e fuzilou pra fazer 3 a 0 e indo pra galera pra comemorar seu primeiro gol desde abril de 2012, quando marcou na derrota do Lecce pro Parma. A Inter até levou perigo aos 40, quando D'Ambrosio bateu de longe, mas parou em boa intervenção de Neto. No final, Brillante no contra-ataque teve a chance de fazer o quarto pra Viola, mas Juan salvou em cima da linha.