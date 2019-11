Jogador norueguês de 15 anos torna-se o europeu mais jovem a atuar em uma partida oficial

Nesta segunda-feira (13), em Oslo, um norueguês de 15 anos e 297 dias entrou para a história. Ao entrar em campo no lugar do meia Mats Møller Dæhli, no momento em que o relógio marcava 19 minutos do segundo tempo, Martin Odegaard tornou-se o jogador mais jovem a atuar numa partida oficial de seleções em solo europeu. O feito foi alcançado no duelo entre Noruega e Bulgária, válido pela terceira rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. O palco foi o Ullevaal Stadion.

O recorde anterior pertencia a Ronny Büchel, de Liechtenstein, que em 1998 havia estreado pela seleção do principado com 16 anos e 209 dias. Atualmente, Büchel é treinador e jogador - da posição de meia-atacante - do FC Ruggell, clube de seu país.

Odegaard é meia-atacante e joga no Strømsgodset, atual campeão norueguês. Natural da cidade de Drammen, ascendeu ao profissionalismo em agosto deste ano, e desde sempre se destaca com boas atuações no campeonato local. Já vem despertando o interesse de grandes clubes como Manchester United, Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Convocado inicialmente para as seleções de base da Noruega, foi chamado para os dois últimos jogos da fase qualificatória para a próxima edição da Euro, contra Malta e Bulgária. Frequentou o banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre os malteses, na última sexta-feira (10). Três dias depois, enfim, fez sua estreia pelo selecionado nacional, na vitória por 2 a 1 sobre os búlgaros.

Com os triunfos, a Norge foi a seis pontos e alcançou a terceira posição do Grupo H, posto que lhe daria o direito de se classificar diretamente à competição continental, caso fosse a melhor terceira colocada, ou de disputar a vaga para o torneio na repescagem. Os nórdicos estão atrás somente da Croácia e da Itália, que dividem a liderança da chave com nove pontos cada. Em 16 de novembro, a Noruega visita o Azerbaijão, lanterna do grupo, pela quarta rodada do certame.

