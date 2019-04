Alemanha vacila no fim, cede empate para a Irlanda e chega ao terceiro jogo sem vitória

Vindo de uma derrota histórica para a Polônia, a Alemanha voltou aos seus domínios para encarar a líder do Grupo D, Irlanda, que goleou Gibraltar por 7 a 0 na última rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2016. Em um jogo truncado, com os alemães dominando a partida em todos os momentos, a Irlanda conseguiu o empate na última jogada, com gol de O'Shea. O meia Toni Kroos abriu o placar para os alemães.

Após um primeiro tempo truncado e sem muitas chances para a Nationalmannschaft, o placar só foi aberto na etapa final, quando Kroos acertou chute preciso de fora da área irlandesa. Mesmo com a vantagem, os alemães não conseguiram segurar a pressão rival nos minutos finais e a Irlanda chegou ao empate com O'Shea. Aproveitando bola mal afastada pela defesa, o jogador ganhou a disputa com Hummels e, na conta do chá, estufou as redes, sacramentando o empate.

A Alemanha continua na terceira colocação do grupo com o empate. O gol de Toni Kroos foi apenas o terceiro marcado pela equipe nesta fase da competição. Caso as Eliminatórias terminassem hoje, a atual campeã do mundo não estaria classificada para a próxima Eurocopa. Por outro lado, a Irlanda chega a sete pontos e é lidera do Grupo D ao lado da Polônia, que empatou com a Escócia nesta terça (14).

No dia 14 de novembro, a Alemanha tem a chance de se despedir dos gramados em 2014 com vitória, quando enfrenta a fraca seleção de Gibraltar em casa. Ainda sem saber o que é perder nessas Eliminatórias da Euro, a Irlanda pega a vizinha Escócia na mesma data.

Primeiro tempo sem muitas chances e com Alemanha superior

Com a torcida incentivando os alemães, os atuais campeões do mundo iniciaram a partida com pressão dos donos da casa. A equipe concentrava suas jogadas pelas laterais, com Bellarabi e Draxler, mas quem se destacava no meio de campo era Toni Kroos, pois chutava de fora da área e cadenciava o jogo para os alemães, que não conseguiam chegar com perigo ao gol de Forde. A primeira grande chance do jogo saiu após Kroos encontrar Müller, acionando o zagueiro Rüdiger, que cabeceou para fora.

Depois dos minutos iniciais de domínio alemão, a seleção irlandesa saiu para o jogo, tentando jogadas de velocidade e cavando faltas na intermediária, apostando nas jogadas aéreas para chegar ao gol de Neuer. Mesmo com o equilíbrio que a Irlanda impôs na partida, os alemães conseguiam chegar ao gol com perigo, parando nas defesas de Forde, que quase entregou um gol aos alemães saindo de forma equivocada do gol e vendo a zaga afastar a bola para escanteio. Tendo o empate no placar até o meio da primeira etapa, os alemães adiantaram suas linhas e pressionavam novamente os irlandeses.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Thomas Müller criou suas primeiras jogadas na partida e arriscava chutes ao gol adversário e buscando o jogo ao lado de Götze. Com falta de criatividade, a partida começou a ficar truncada, com faltas de ambas as equipes e tornando a partida sem tanta intensidade. No último minuto da primeira etapa, Draxler teve a maior chance do jogo, fazendo uma bela jogada pela lateral e chutando em cima de Forde.

Alemanha é superior, marca com Kroos mas sofre empate nos minutos finais

A segunda etapa se iniciou com uma falha de Podolski, que havia acabado de entrar, na saída de bola, deixando McGeady livre para chutar com perigo ao gol e Hummels travando o chute do meia, deixando o rebote para Keane, que cruzou nas mãos de Neuer. Depois da chance irlandesa, a Alemanha dominou os primeiros minutos de forma impressionante, dando trabalho ao goleiro Forde, que precisou fazer três importantes defesas em escanteios e chutes dos alemães.

Buscando o resultado em casa, o técnico alemão fez alterações em busca de se infiltrar na área dos adversários, pois não conseguia nas movimentações de Draxler, que foi substituído por Kruse, que ao entrar se posicionou dentro da área e chamou a marcação da zaga irlandesa, deixando Toni Kross livre para arrumar a bola e chutar de fora da área no canto do gol, abrindo o placar para os donos da casa.

O gol fez com que os irlandeses fossem para o ataque, adiantando seus jogadores e buscando o empate. Com Walters comandando as jogadas ofensivas, a Irlanda quase empatou após cruzamento do camisa 19, onde Hoolahan chutou no lado oposto ao de Neuer e só não empatou pois Durm travou a bola em cima da linha, evitando o gol dos irlandeses. Pelo lado dos alemães, os jogadores priorizavam a posse de bola e seguiam com uma forte marcação, que levou a equipe até o fim do jogo com a vantagem, mas John O'Shea aproveitou disputa de bola na área, vencendo Hummels e o goleiro Neuer para deixar tudo igual.