Mandanda valoriza defesa que evitou gol de Cristiano Ronaldo: "Me dá prestígio"

No último sábado (11), a seleção da França recebeu o selecionado de Portugal no Stade de France, e não decepcionou seus torcedores: venceu a partida amistosa por 2 a 1. Os gols do triunfo dos Bleus foram marcados pelo atacante Karim Benzema e pelo volante Paul Pogba. O meia-atacante Ricardo Quaresma, de pênalti, descontou para os lusitanos. Além dos gols de dois dos maiores jogadores franceses da atualidade, outro lance foi crucial para o triunfo dos donos da casa: Nani cruzou e Cristiano Ronaldo, atual dono da Bola de Ouro, cabeceou no contrapé de Steve Mandanda, que fez excelente defesa.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o arqueiro do Olympique de Marseille, atual líder da Ligue 1, ressaltou a importância do lance para a definição do resultado. O jogador de 29 anos, que não foi convocado para a última Copa do Mundo devido a uma lesão, mostrou estar com a autoestima elevada. Para ele, os comandados de Didier Deschamps mereceram a vitória.

"Foi bom termos feito um jogo sólido como o desta noite e vencê-lo, o que nos permite continuar com uma boa dinâmica, na linha daquilo que fazemos há algum tempo. Estamos satisfeitos, mas ainda há mais jogos pela frente. Temos obrigação de ganhar frente a adversários de prestígio como Portugal. Demos o máximo para conseguir um bom resultado, e conseguimos esse objetivo. Foi ótimo para a minha mente, e também para a equipe, ter defendido aquela cabeçada do Ronaldo. E por ser quem é, me dá ainda mais moral e me traz prestígio", afirmou.

Nesta terça-feira (14), a França entra em campo para mais um amistoso. A adversária da vez será a Armênia, e o palco do jogo será o Estádio Republicano de Erevan. O pontapé inicial está marcado para as 15h45m, horário de Brasília. Titular devido à contusão de Hugo Lloris, goleiro do Tottenham, Mandanda atuará em mais uma partida da seleção de seu país.

Confira a bela defesa de Mandanda, após cabeçada de Cristiano Ronaldo: