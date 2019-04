Dono da Inter pede mudanças no futebol italiano: "Outro Calciopoli seria o fim"

Em entrevista a CNN, Erick Thohir, proprietário e presidente da Internazionale, fez duras criticas ao futebol italiano. O indonésio disse que a liga e os clubes precisam ser mais transparentes e se permitirem a globalização, e alertou sobre a possibilidade de um novo Calciopoli, um dos maiores escândalos do futebol nacional: "Se houvesse outro desse, seria o fim da Série A".

Erick disse que o futebol italiano precisa se permitir aos investimentos estrangeiro. "Todos os componentes do futebol italiano, Federação, Clubes, a Liga, devem se abrir definitivamente para a globalização. A Serie A deve se modernizar, mudar muita coisa, e queremos mudar juntos para tornar o campeonato novamente a maior potência mundial. Ter jogos as três horas da tarde no sábado, por exemplo, pode ajudar. É uma boa para o mercado asiático por conta do fuso horário", disse o indonésio que assumiu a direção da Inter em novembro.

Por mais de 300 milhões de euros, Erick Thohir adquiriu, junto a família Moratti, 70% das ações do clube italiano -- sendo ainda proprietário do DC United, que faz parte da Major League Soccer dos Estados Unidos. O indonésio chegou a Milão com várias propostas de reestruturação e busca colocar o time nerazzurri e a Itália em destaque novamente no futebol mundial. "Até outro tempo a Serie A era o campeonato número um do mundo, hoje em dia é o quarto, precisamos fazer alguma coisa. Eu me recordo dos grandes jogadores que tinha na Itália nos anos 90, mas meu filho, que tem 15 anos, hoje não conhece um jogador se quer do campeonato italiano", disse Thohir, que tem sua fortuna avalida em 25 bilhões de dolares.

Para ele, um modelo a ser seguido é o da MLS (Major League Soccer), a liga de futebol dos Estados Unidos: "Veja a MLS, existem diversos investidores estrangeiros porque a estrutura e os demais setores são transparentes, e isso passa segurança para aqueles que querm investir, antes mesmo deles saber o que vão encontrar dentro do estádio. Na Serie A, no entanto, não é a mesma coisa, e agora temos o desafio de torná-la mais transparente e aberta".

O presidente e dono da Internazionale ainda relembrou o Calciopoli, o escândalo de manipulação de resultados de 2005 que, naquela ocasião, condenou e puniu alguns times, dentre eles a atual tricampeã Juventus (na ocasião, a Velha Senhora foi rebaixada para a Serie B e perdeu dois títulos nacionais). Thohir falou pela primeira vez sobre o assunto e fez um alerta: "Eu disse a muitos de meus colegas no futebol italiano que, se acontecesse outro Calciopoli no futebol italiano ele morreria. Não seria mais o segundo ou terceiro campeonato do futebol mundial, mas sim o nono", concluiu.