Em alta, Real Madrid viaja até Valencia para enfrentar o Levante e manter a boa sequência

Partida válida pela oitava rodada do campeonato espanhol, a ser realizada no Ciudad de Valencia, em Valencia.

Neste sábado (18), às 11h (de Brasília), o Levante receberá o poderoso Real Madrid no estádio Ciudad de Valencia, em Valencia. As duas equipes vivem momentos totalmente opostos no Campeonato Espanhol. Enquanto os merengues estão em ótima fase, passando por cima de todos seus adversários e brigando na parte de cima da tabela, o Levante está entre os piores times do campeonato, na 17ª colocação.

Na última rodada, os donos da casa empataram, fora de casa, com o modesto Eibar em 3 a 3, e estão há dois jogos sem vencer na competição. Já os merengues atropelaram o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu por 5 a 0, com direito a três gols de Cristiano Ronaldo. O último duelo entre as duas equipes foi no segundo turno da última La Liga, quando o Real Madrid venceu por 3 a 0.

Jose Luís Mendilibar diz que time tem que estar perfeito para vencer o Real Madrid

O técnico do Levante, Jose Luis Mendilibar, falou que se seu time quiser sair com um bom resultado contra o Real Madrid, a equipe terá jogar muito bem e cometer o mínimo de erros possíveis: “Temos que fazer uma partida perfeita, sem enlouquecer, e eles tem que errar alguma vez”, afirmou.

Mendilibar também destacou que sua equipe terá que ser bastante consistente e concentrada durante todos os 90 minutos da partida. Segundo ele, essa é uma chaves para não ser derrotado por um time que tem tantas estrelas e jogadores que podem decidir o duelo.

“Você tem que jogar todos os 90 minutos muito bem, pois em três minutos, o adversário pode criar três grandes oportunidades e decidir a partida, principalmente uma equipe tão qualificada como o Real Madrid”, finalizou.

As lesões podem ser um problema ainda maior para a equipe. Rafael Martins e Loukas Vyntra estarão de fora. Por outro lado, El Adoua voltou a treinar normalmente e deve estar presente na lista de relacionados para o confronto.

Ancelotti confirma mudanças no time com desfalques de Sergio Ramos, Karim Benzema e Raphael Varane

O Real Madrid terá três desfalques significantes para o duelo contra o Levante. São eles: os zagueiros Raphael Varane e Sergio Ramos, e o atacante Karim Benzema. Os franceses acordaram com febre e não vão pro jogo. Ramos, contundido, também é desfalque.

Carlo Ancelotti, técnico dos merengues, falou sobre as mudanças que deve fazer com os desfalques: “Se não jogar Varane, jogará Nacho na defesa. Na frente podemos utilizar Chicharito ou optar por um meia ofensivo. Decidirei nas próximas horas. Isco fez um jogo magnífico ao serviço da seleção Sub-21 e vai jogar. Tenho de ver como está o James e tomaremos uma decisão na próximas horas", afirmou.

Além disso, o técnico italiano falou sobre as principais virtudes do seu adversário deste sábado, destacando, principalmente, o contra-ataque e os bons jogadores no meio de campo. O treinador afastou qualquer tipo de pensamento de superioridade, e afirmou que o confronto contra o Levante será difícil. De acordo com Ancelotti, o Real Madrid goleou por méritos da própria equipe, e não por fragilidade dos adversários.

Para concluir, Ancelotti disse que seu time tem que pensar único e exclusivamente no jogo deste sábado, mesmo tendo em mente a quantidade de jogos que serão realizados nos próximos dias, contando a Uefa Champions League.

“Tendo em conta o número de jogos que vamos ter frente nos próximos dias, teremos de nos focar bem no jogo de amanhã. É o mais importante e depois teremos tempo para preparar os que estão para vir. Não temos problemas. Estamos habituados a lidar com estas situações”, finalizou.