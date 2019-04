Monaco vence Evian, embola tabela da Ligue 1 e sonha com presença na parte de cima

Neste sábado (18), Monaco e Evian se enfrentaram com o objetivo de se distanciar das últimas posições da edição 2014/2015 da Ligue 1. Na partida válida pela 10ª rodada do certame, quem saiu com os três pontos foi a equipe da casa. A vitória por 2 a 0 veio graças aos gols do meia João Moutinho, cobrando pênalti, e do atacante Ferreira Carrasco, após falha do goleiro Hansen.

Com o resultado, os monegascos foram a 14 pontos e subiram para a 11ª posição do campeonato nacional. Apesar de ainda estar na metade de baixo da tabela de classificação, o clube do principado já pode dizer que vê a zona de classificação às competições europeias pelo retrovisor, tendo em vista que a distância para o quarto colocado, o Saint-Étienne - que venceu o Lorient no primeiro jogo do dia -, é de apenas três pontos. Atrás do Sainté, vêm, na sequência, Nantes (16), Metz (15), Lille (15), Lyon (14), Montpellier (14) e Toulouse (14) - os três últimos ainda jogarão na atual jornada. O Nice, o qual vem logo atrás do Monaco, também soma 14 pontos.

Além disso, o placar interrompeu uma sequência positiva de três vitórias do ETG. Os rosados, que nas rodadas anteriores haviam derrotado Lens (2 a 1), Lorient (2 a 0) e Metz (3 a 0), estacionaram nos 10 pontos e na 17ª posição. Podem entrar na zona de rebaixamento, a depender do resultado do confronto entre Bordeaux (3º, com 17) e Caen (19º, com 8).

Os anfitriões largaram na frente logo aos dois minutos de jogo. Sorlin cometeu uma penalidade máxima, e o português João Moutinho cobrou consciente, no canto esquerdo de Hansen. O gol no início animou os donos da casa, os quais desperdiçaram algumas oportunidades de ampliar a vantagem no marcador. As mais perigosas vinham dos pés do atacante Lacina Traoré.

Na segunda etapa, a entrada do atacante português Bernardo Silva, compatriota do técnico Leonardo Jardim, deu novo gás à equipe mandante. O tento o qual liquidou a fatura veio no momento em que o relógio marcava 25 minutos, num lance com vários adjetivos pátrios envolvidos. O francês Toulalan mandou a bola para o campo de ataque; a pelota quicou no gramado, enganou o dinamarquês Hansen, que já estava preparado para retê-la, e sobrou nos pés do belga Ferreira Carrasco, cujo oportunismo foi de grande valia para o ASM.

Agora, o Monaco se prepara para o compromisso da próxima quarta-feira (22), dia no qual recebe o Benfica no Stade Louis II, palco do duelo frente ao Evian. Pela Ligue 1, os Rouge et blanc voltam a campo no sábado (25), quando visitam o Bastia na Córsega. Na mesma data, os Roses recepcionam o Nantes no Parc des Sports d'Annecy.

Saint-Étienne "pega o elevador", Lille é surpreendido em casa e Reims empata graças a gol de brasileiro

Com a vitória pelo placar mínimo - gol de Lemoine - sobre o Lorient, fora de casa, o Saint-Étienne subiu da 11ª para a 4ª colocação, alcançando o posto que lhe dá direito a uma vaga na próxima edição da Uefa Europa League. Os Verts assumem o posto provisoriamente, tendo em vista que outros postulantes a vagas nas competições europeias entrarão em campo no domingo (19). Já os Merlus, em queda livre, têm 10 pontos e estão em 15º.

Líder do campeonato nas primeiras rodadas, o Lille vem "descendo a ladeira". Hoje, foi derrotado pelo Guingamp em pleno Pierre-Mauroy por 2 a 1. Beauvue e Schwartz anotaram os tentos do triunfo do EAG e Mavuba diminuiu o vexame. Após duas derrotas consecutivas, os Dogues agora são o sétimo colocado, com 15 pontos. Os rubro-negros deixaram a lanterna e subiu para a 18ª posição.

Também na tarde deste sábado, um brasileiro foi às redes na Ligue 1. O meia-esquerda Diego Rigonato fez o gol que permitiu ao Reims (14º, agora com 11 pontos) arrancar um ponto do Nantes (5º, agora com 16 pontos) em pleno Stade de la Beaujoire - Audel marcou para os donos da casa - e ganhar fôlego na luta para fugir da faixa de descenso.

Resultados da 10ª rodada da Ligue 1 2014/2015 - jogos deste sábado (18/10):

Lorient 0 x 1 Saint-Étienne

Lille 1 x 2 Guingamp

Metz 0 x 0 Rennes

Nantes 1 x 1 Reims

Nice 0 x 1 Bastia

Jogos do domingo (19/10):

10h* - Olympique de Marseille x Toulouse

13h* - Bordeaux x Caen

17h* - Lyon x Montpellier

* Já ajustados ao Horário de Verão