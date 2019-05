Bordeaux apenas empata com o Caen e perde a chance de reassumir o segundo lugar

Na tarde deste domingo (19) no Stade Jacques Chaban-Delmas, o Bordeaux teve a chance de recuperar o segundo lugar, mas acabou empatando em 1 a 1 com o Caen. Os gols da partida foram marcados por Diabaté, de pênalti, e Bazile, destaque do jogo. O haitiano entrou ainda no primeiro tempo e deu outra cara à sua equipe.

Os Girondins estão em terceiro lugar, com 18 pontos, mesma pontuação do PSG, porém perde nos critérios de desempate (11 a 6 no saldo de gols). Na próxima rodada, os comandados de Willy Sagnol têm confronto direto com o time de Laurent Blanc, em Paris, no sábado (25). Já o Caen é o 18º colocado - primeiro na zona da degola -, com nove pontos. Também no próximo sábado, enfrenta o Lorient, em casa.

A partida começou movimentada. As equipes chegavam bem ao ataque levando certo perigo. Com o passar dos minutos, o ritmo foi diminuindo. O Bordeaux prendia a bola no meio campo, preferindo o lançamento longo. Após chute mascado de Poko, o lateral Calvé colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Diabaté descolocou o goleiro com categoria, abrindo o placar para os marine et blanc.

Poko derrubou Koita próximo à área e o jogador do Caen acabou substituído por Bazile. Na falta, Calvé mandou na barreira. No seu primeiro lance no jogo, o camisa 20 fez ótima jogada pela esquerda, driblou o marcador e encheu o pé. Carrasso fez ótima defesa. Do outro lado, a resposta: em escanteio a zaga não afastou e Faubert chutou de primeira; Calvé apareceu para desviar e impedir o gol. No fim do primeiro tempo, o Caen exerceu uma pequena pressão, mas o Bordeaux conseguiu se segurar.

Na volta do intervalo, a primeira boa chance foi do SMC. Passe errado de Poko, Kanté recuperou a bola e lançou Duhamel. O camisa 7 trouxe para a esquerda, arrematou e Carrasso espalmou. Os visitantes seguiam dando trabalho à defesa da equipe anfitriã, principalmente com Bazile. Ele cruzou da direita e Duhamel quase marcou de cabeça. Pallois estava na cola no atacante e conseguiu desviar. O time da casa respondia à altura: em boa jogada de Maurice-Belay, Rolan tocou e a redonda passou à direita da meta.

Bazile seguia impossível: aos 32 minutos, ele empatou o jogo. Após tabela com Féret, o haitiano apareceu livre na linha de fundo; Carrasso se precipitou ao sair para um possível cruzamento e facilitou as coisas para Bazile, que apenas tocou no canto.

Os donos da casa chegavam pouco à frente e o Caen aproveitava. Nangis chutou de longe e o goleiro encaixou. Nos quatro minutos de acréscimo, as chances não foram aproveitadas e, no final das contas, o placar foi de 1 a 1.