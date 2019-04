Lazio supera Fiorentina e vence a terceira seguida na Serie A

Jogando fora de casa, a Lazio venceu a Fiorentina por 2 a 0 e conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Italiano. Os gols de Djordjevic e Lulic, já nos minutos finais, deram aos laziale a sua quarta vitória no campeonato, fazendo o time chegar a 12 pontos, na 5ª posição. Já a Viola, que vinha de uma vitória importante por 3 a 0 sobre a Inter, perde a segunda na Serie A e ocupa apenas a 9ª posição, com nove pontos.

Na próxima rodada, a Fiorentina vai à Milão enfrentar o Milan, no próximo domingo (26), às 17h45. Antes, o time viaja até a Grécia para enfrentar o PAOK, pela Europa League, na quinta-feira (23), às 15h. A Lazio joga diante de seu torcedor na próxima rodada, quando enfrenta o Torino, também no domingo (26), às 15h. Todos esses jogos no horário de Brasília.

Lazio domina e abre o placar no primeiro tempo

No primeiro tempo, a Lazio foi superior em Florença. Tomando conta da posse de bola e aproveitando-se dos erros de passe da Viola, o time de Roma teve 55% de posse de bola e criava as principais chances de gol na primeira etapa. A primeira delas foi aos 11, quando Mauri recebeu sozinho na entrada da pequena área, girou, mas bateu por cima do gol.

Sem nenhum chute na direção da meta de Marchetti, a única chance mais perigosa da Viola no primeiro tempo foi aos 34, quando Alonso colocou a bola na área e Babacar cabeceou com perigo, mas por cima do gol. Só que logo em seguida, em uma boa jogada pelo direito, Candreva recebeu livre dentro da área e tocou pro sérvio Djordjevic abrir o placar. Com esse gol, ele chegou a cinco no campeonato, vice-artilheiro da Serie A, com um a menos que Tévez.

Fiorentina pressiona e manda bola na trave, mas Lazio mata o jogo no contra-ataque

Para mudar o panorama do segundo tempo, Montella tirou Kurtic, um de seus três volantes, para colocar Borja Valero, buscando mais criatividade para a Viola. E nos minutos iniciais da segunda etapa, a Fiorentina criou inúmeras chances. A principal delas foi aos 6, quando Pizarro, em cobrança ensaiada de falta, levantou a bola pra área e Aquilani, de bicicleta, acertou a trave direita da Lazio. Em um segundo tempo totalmente diferente do primeiro, a Fiorentina criava, mas esbarrava em seus problemas costumeiros de finalização.

O treinador da Fiorentina ainda colocou Ilicic e Bernardeschi pros lugares de Aquilani e Babacar, abrindo o time, mas buscando o empate. Aos 32, Cuadrado recebeu cruzamento de Borja Valero, mas cabaeceou em cima de Marchetti. Com espaço pro contra-ataque, a Lazio cadenciava o jogo e teve uma grande chance de matar o jogo aos 34, quando Candreva avançou pela direita, tendo Onazi como opção e contra só uma defensor viola, mas desperdiçou a oportunidade.

A Fiorentina foi muito superior no segundo tempo, finalizando 12 vezes, contra apenas três finalizações da Lazio e terminou o jogo com 59% de posse de bola. No fim do jogo, o juiz assinalou oito minutos de acréscimos, punindo a "cera" feita pelo time de Roma. Porém, quem aproveitou os descontos foi a Lazio. Aos 47, após cobrança de escanteio a favor da Fiorentina, a zaga do time visitante afastou e o rebote ficou com Cuadrado, que vacilou e foi desarmado. No contra-ataque, Candreva avançou com dois companheiros contra apenas um defensor viola, que nada pode fazer. O camisa 87 da Lazio rolou pra Lulic que, sem goleiro, mandou pro gol encerrando a sequência de sete jogos sem perder da Viola e sacramentou a terceira vitória seguida dos romanos.