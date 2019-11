Seattle Sounders arranca empate com o LA Galaxy e se aproxima da conquista da Supporters' Shield

Fechando a 32ª rodada da Major League Soccer, um jogo decisivo entre Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders. O time californiano abriu dois a zero, mas vacilou e tomou o empate. Com o resultado de 2 a 2, o Seattle fica mais próximo do título da Supporters' Shield, troféu dado ao time de melhor campanha durante a temporada regular.

O confronto foi cercado de homenagens para Donovan, que fazia seu último na temporada regular no StubHub Center, estádio do seu clube. Dentro de campo, o camisa 10 teve uma atuação discreta, devido à forte marcação. Ao fim do jogo, recebeu um quadro em comemoração ao recorde de gols marcados na história da competição, superado meses atrás.

Na próxima rodada, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez é em Seattle e com possivelmente 60 mil pessoas no CenturyLinkField. Ambos estão classificados para a Concacaf Champions League, pois o Sounders venceu a Lamar Hunt - a copa nacional - e a vaga de melhor colocado do Oeste fica com o Galaxy, mesmo terminando em um hipotético segundo lugar.

No momento, as equipes estão empatadas com 61 pontos, mas os Sounders levam vantagem no número de vitórias. Ou seja, no próximo sábado (25), um empate será suficiente para o escudo ficar com os rave green. Os galácticos precisão vencer para levar pela quinta vez a taça.

Husidic abre o placar no fim do primeiro tempo e Galaxy sai em vantagem

Dentro de casa, o Galaxy tentou impor o seu ritmo de jogo no início da partida, porém os vários erros de passe atrapalharam as investidas. Seattle se segurava na defesa e bem postados povoava o meio. Na primeira boa chance, Gargan foi à linha de fundo e cruzou no segundo poste para Donovan, que acertou o travessão. Na sobra, Juninho mandou rasteiro para fora.

Tentando abafar a pressão, o Sounders veio para cima. Martins saiu em velocidade, deixou Gargan no chão, pedalou para cima do marcador e encheu o pé, mas o goleiro Penedo fez milagre. Pouco depois, ele foi mais veloz que DeLaGarza, mas chutou à esquerda da meta. Em sequência, Dempsey tocou para o nigeriano, que girou para a esquerda e bateu por cima do travessão.

Sem criar e com Marcelo Sarvas apagado, o time de Los Angeles se virava com Juninho tentando chutes de longe, mas sem sucesso. A partida estava faltosa, com disputas mais ríspidas entre os jogadores. Em mais uma bola aérea, Husidic cruzou e Keane cabeceou para trás, levando perigo.

Tentando sair em vantagem a todo custo, Neagle recebeu em profundidade pela esquerda, mas acabou derrubado por Gonzalez próximo à área. Na cobrança, Dempsey mandou por cima da barreira e a bola tirou tinta da trave. Não passou um minuto e os mandantes abriram o placar. Após nova bola alçada na área, Evans não afastou e Husidic ficou com a sobra, mandando no cantinho.

Galaxy amplia, mas Seattle arranca o empate e leva vantagem para a última rodada

Assim como no primeiro tempo, os mandantes começaram exercendo uma pequena pressão nos primeiros minutos, mas foi em bola parada que ampliaram a vantagem no marcador. Após escanteio, a sobra ficou com Husidic, que fez o pivô e rolou na medida para Marcelo Sarvas mandar no ângulo.

Administrando, o Galaxy tocava a bola e aguardava o Seattle em seu campo quando não tinha a posse. Os mandantes amarravam o jogo, deixavam o tempo passar e apertavam na marcação. Os meias do rave green buscavam lançamentos para os atacantes, mas a defesa anfitriã estava segura, até então.

O treinador Sigi Schmid sacou o capitão Evans e colocou Pappa em campo, o que fez Seattle melhorar e diminuir com Dempsey. Yedlin cruzou, Martins desviou e o atacante encheu o pé, sem chances para Penedo. Minutos depois, os visitantes empataram. Oba Oba achou Neagle livre na direita que, em diagonal, chutou por baixo do goleiro, calando a torcida de LA. Visivelmente abatidos, os jogadores do Galaxy buscavam um animo.

Melhores em campo, os Sounders quase viraram com Oba Oba, que chutou colocado de fora da área e a bola passou perto. Os donos da casa chegavam muito raramente ao ataque. Novamente em bola parada, Dempsey chutou forte e Penedo espalmou. No último lance, Martins quase marcou, mas estava impedido.

Veja, na íntegra , os melhores momentos da partida: