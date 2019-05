Ainda sem vencer na UCL, Schalke 04 e Sporting duelam por vice-liderança do grupo G

Schalke 04 e Sporting se enfrentam na tarde desta terça-feira (21), às 16h45, na Veltins-Arena em Gelsenkirchen de olho no segundo lugar do grupo G. As duas equipes ainda buscam sua primeira vitória na Uefa Champions League, mas já pensam no que devem fazer para caminhar rumo à próxima fase da competição europeia.

Após dois empates nas duas últimas rodadas, os alemães querem manter a invencibilidade, mas sabem que vencer é importante; por outro lado, os portugueses querem se recuperar da derrota em casa para o Chelsea.

Na temporada, o clube alemão vive um momento irregular e oposto ao time português. Enquanto o Schalke é apenas o nono colocado da Bundesliga, somando somente 11 pontos na competição, o Sporting ocupa a quarta posição na Liga Sagres, se mantendo na cola dos líderes.

Schalke 04 vai em busca do primeiro triunfo em casa

A equipe do Schalke 04 passou por uma fase negra no início da Bundesliga, sem conseguir pontuar nos primeiros quatro jogos. Depois da tempestade, o treinador italiano Roberto Di Matteo chegou para substituir o alemão Jens Keller, demitido por conta dos resultados ruins, e traz uma nova esperança - em 2012, o técnico venceu o torneio comandando o Chelsea. Os azuis-reais vêm de dois empates na competição, contra de Chelsea e Maribor, ocupando assim a terceira posição no grupo. Em sua estreia pelo time alemão, Di Matteo comandou a vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Hertha Berlin no último final de semana.

Apostando na velocidade e criatividade características de seus jogadores, o italiano manteve o time com Choupo-Moting e Draxler abertos e Huntelaar como a referência no ataque. O atacante holandês acredita que o Schalke pode e deve fazer um grande jogo. “Vamos fazer de tudo. Recuperamos a autoconfiança com o triunfo no ultimo sábado e precisamos continuar desta maneira”, comentou.

O jogador admitiu que a equipe ainda precisa melhorar, mas entende que este foi um bom começo . “É importante que sejamos mais sólidos como equipe”, concluiu.

“Não estamos muito mal no grupo, ainda está tudo em aberto. A moral após uma vitória será muito boa, mas eles são uma boa equipe, que gosta de ter a bola. Não podemos deixá-los entrar no jogo”, disse o treinador Roberto Di Matteo.

Para este jogo, o Schalke não poderá contar com Kolasinac, Giefer, Goretzka, Farfán e Felipe Santana, mas pode contar com o retorno de Sidney Sam, recuperado de uma lesão que o manteve afastado dos gramados durante um mês.

Motivado, Sporting quer superar rival direto

Os Leões vêm embalados para esta partida, depois de ter vencido o rival Porto por 3 a 1 pela Taça de Portugal no último final de semana. Ocupando a quarta posição na Liga Sagres, com três vitórias e quatro empates, o time não vem tão bem assim na Champions League; na estreia, cedeu um empate no último minuto para o Maribor, e na última rodada perdeu em casa diante do Chelsea por 1 a 0. Agora, na terceira rodada, o Sporting enfrenta o time que considera seu rival direto pelo segundo lugar do grupo G.

O técnico Marco Silva não indica mudanças em relação ao último jogo, jogando no habitual 4-3-3, aproveitando a velocidade dos seus atacantes. Os destaques da equipe são João Mário e Nani. Enquanto o jovem meio-campista tem se destacado na temporada com boa visão de jogo e técnica, o experiente ponta ex-United chegou por empréstimo e caiu como uma luva no time lisboeta.

Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre a partida e o que pode esperar de sua equipe: “Estamos atravessando um bom momento, a boa organização e a coesão que a equipe tem mostrado fazem com que os jogadores acreditem neles próprios, sabendo que quem lidera também acredita”, disse.

“Não estamos no momento ideal, nem podíamos estar. Bem longe disso. Neste momento da temporada é prematuro e não faz sentido dizer isso. O fato de termos vencido um adversário direto pelo titulo não quer dizer que está tudo bem, há muitas coisas a melhorar, o que vai levar tempo”, completou.