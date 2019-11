Tentando se reencontrar na Champions League, lanterna Bilbao visita o líder Porto

Em busca de sua primeira vitória na Uefa Champions League, o Athletic Bilbao vai até Portugal encarar o Porto, nesta terça-feira (21) no Estádio do Dragão. Em momento completamente diferente de seu adversário, o Porto está invicto na competição, com uma vitória e um empate, já o Bilbao não venceu ainda na Champions, somando uma derrota e um empate.

O Porto é o primeiro colocado do Grupo H com 4 pontos, obtidos na vitória contra o Bate Borisov por 6 a 0 e no empate com o Shakhtar Donetsk pelo placar de 2 a 2. Enquanto isso, o Athletic é o último da chave, com apenas um ponto conquistado, logo na primeira rodada, quando empatou sem gols no San Mamés contra o Shakhtar.

O clube espanhol chega a partida pressionado pela torcida: além de último colocado na Champions League, é apenas o 17º na Liga, na frente apenas de Elche, Córdoba e Levante. Por outro lado, o Porto vai muito bem na Liga Sagres; segundo colocado, está apenas três pontos atrás do Benfica, que é o líder com 19. Mesmo em ótimo momento, o time vem de derrota para o Sporting no último sábado, pela Copa de Portugal.

Valverde anuncia "mais de uma mudança"

O treinador do Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, em entrevista concedida a imprensa espanhola na manhã desta segunda-feira (20) indicou que vai fazer algumas mudanças na equipe que enfrenta o Porto nesta terça. A principal delas são as possíveis entradas de Mikel San José e Beñat, mas, o treinador não revelou quem deve sair.

A imprensa espanhola especula que San José entre no lugar de Gupergi que vem sofrendo com problemas no joelho e pode ser poupado. Já Beñat entraria no lugar de Iraola, fazendo com que De Marcos ocupasse a lateral-direita, esta estratégia aumentaria a força do clube pela lateral, por onde o Porto também é muito forte.

Mas, além das modificações, Valverde assumiu que esta partida é crucial para sua estabilidade no clube, ou seja, caso não consiga conduzir o Bilbao à vitória, o mesmo correria o risco de ser demitido. O treinador fez questão de acalmar as coisas, dizendo que confia e que tem certeza de que seu time está bem preparado para vencer a partida.

Valverde ainda destacou a grande força do clube português, e garantiu que sua defesa teria a maior preocupação com o colombiano Jackson Martínez, principal goleador do Porto. Valverde finalizou passando confiança para seus torcedores e garantiu que o clube irá lutar para sair da situação incômoda que se encontra no momento.

Lopetegui vê o Athletic como "o adversário mais difícil neste momento"

O treinador do Porto, o espanhol Julen Lopetegui, em entrevista coletiva considerou o Athletic Bilbao como o adversário mais difícil e mais exigente que sua equipe teria de enfrentar, tendo como parâmetro a boa temporada do clube espanhol no ano passado.

"O Athletic é um dos melhores times espanhóis desde o ano passado e vai ser este ano também, não tenho nenhuma dúvida", comentou o treinador na coletiva antes do jogo.

Para Lopetegui, não é desculpa o fato de que o clube rojiblanco esteja na parte de baixo da tabela da Liga. O treinador alertou sobre o futebol apresentado pelo clube no ano passado e pela forma com que os espanhóis eliminaram grandes clubes. Segundo o técnico, isso é uma questão de fase e que logo tudo voltará ao normal para o clube espanhol.

Lopetegui acredita que o Grupo H é um grupo muito igualado, equilibrado e que até mesmo o Bate, até então o mais fraco da chave, vem fazendo um bom campeonato; mesmo que tenha perdido para o próprio Porto por 6 a 0.

O treinador finalizou confessando que quando pequeno torcia para a Real Sociedad, mas que é um grande admirador da política que o clube basco segue e da maneira com que os diretores entendem o futebol, além de manter sua tradição e jogar somente com jogadores da sua região. "O Athletic é uma equipe especial, não só por ser da terra, mas sim porque tem um encanto especial, um mérito especial", concluiu