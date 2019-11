Resultado jogo Liverpool x Real Madrid na UEFA Champions League

18:50 Vamos encerrando por aqui a transmissão de Liverpool e Real Madrid pela Uefa Champions League. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Um abraço.

18:43 Com o resultado, o time espanhol chega aos nove pontos, com três vitórias e oito gols de saldo. Já os ingleses permanecem com os mesmos três pontos, mas foram ultrapassados pelo Ludogorets, que venceu o Basel e chegou à vice-liderança.

Posse de bola: Liverpool 47% x 53% Real Madrid.

45+2 Acaba o jogo! Real Madrid derrota o Liverpool por 3 a 0 e segue na liderança do Grupo B da Uefa Champions League.

45' Teremos dois minutos de acréscimo no segundo tempo.

43' Festa da torcida madridista em Anfield Road.

41' Can arrisca o chute de longe, mas a bola vai por cima.

40' Liverpool tenta fazer seu gol de honra.

39' Última substiuição no Real: Sai: Marcelo; entra: Nacho.

36' Mais uma alteração no Real: Entra: Illarramendi; sai: Kross.

34' Modric finaliza, mas Mignolet fica com a bola.

32' Equipe visitante troca passes com parcimônia. Resultado já parece definido.

29' Substituição no Real: Sai: Ronaldo; entra: Khedira.

27' Benzema tabela com James Rodriguez, que finaliza com perigo. Bola sai tirando tinta da trave.

27' Depois do bate-rebate, Reds tem a chance de diminuir. Mas o bandeira assinala impedimento de Allen.

25' Liverpool fica com a bola mas não aproveita a chance.

24' Sterling finaliza e obriga Cassilas a espalmar para escanteio.

22' Substituição no Liverpool. Entram: Enre Cam e Markovic; saem: Henderson e Coutinho.

20' Time da casa vai fazer mais duas alterações.

19' Real troca passes e Benzema toca para Cristiano Ronaldo. O craque sai na cara do arqueiro dos Reds, que faz ótima defesa.

17' Ronaldo rouba a bola e finaliza em gol. Mignolet faz a defesa e salva o Liverpool.

15' Marcelo chega pela esquera e cruza; Gerrard faz o corte.

12' Cristiano Ronaldo tenta o chute de fora da área e a bola passa longe da meta de Mignolet.

11' Lallana rouba a bola e lança para Sterling, que chuta prensado por pepe e não consegue finalizar em gol.

10' Benzema tenta a jogada pela esquerda e Lovren faz o corte providencial.

7' Lallana tentou levar perigo, mas o bandeira assinalou impedimento.

6' Mesmo com três gols de desvantagem, os Reds voltaram atacante bastante na etapa final.

5' James Rodriguez tentou bater colocado, mas não pegou bem na bola, que foi muito por cima.

1' Liverpool voltou com Lallana na vaga de Balotelli.

0' Bola rolando para o segundo tempo.

16:40 Continuem ligados! Daqui a pouco teremos bola rolando para o segundo tempo na Inglaterra.

17:35 Equipe da casa pagou o preço de começar jogando de igual para igual contra os merengues. Já foram três gols só no primeiro tempo e os Reds podem sair humilhados de campo.

45+1' Fim de papo no primeiro tempo! Real vai vencendo o Liverpool por 3 a 0.

45' Na trave! Coutinho fez boa jogada e soltou a bomba. A bola caprichosamente beijou o poste de Cassilas e saiu.

45' Real Madrid vai colocando o Liverpool na roda.

41' Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooool do Real Madrid! Benzema aproveita o rebote depois da confusão na área e manda para o gol. Virou goleada em Anfield.

40' Ronaldo puxou contragolpe, tentou o drible, mas Glen Johnson fez o corte e colocou para esquinado.

37' Balotelli tenta bater colocado e Pepe faz o corte de cabeça.

Finalizações: Liverpool 4x4 Real Madrid.

35' Cartão amarelo para Tony Kross, por falta em Sterling.

33' Gerrard tenta passe longo para Balotelli, mas a bola vai muito forte e fica com Cassilas.

32' Equipe visitante vai construindo sua vantagem com um ótimo futebol apresentado.

29' Goooooooooooooooooooooooooool do Real Madrid! Benzema escora cruzamento de Kross e cabeceia para o fundo das redes de Mignolet. Merengues ampliam sua vantagem.

25' Balotelli tenta enfiada para Sterling mas erra o passe.

24' Liverpool tenta responder rapidamente, mas é travado pela zaga madridista.

23' Goooooooooooooooooooool do Real Madrid! Cristiano Ronaldo recebe ótimo passe de James Rodriguez e marca seu primeiro gol em Anfield. Real 1 a 0 nos Reds.

20' Real tenta abrir o placar no escanteio cobrado por Tony Kross, mas James Rodriguez pega muito mal na bola.

17' Árbitro marca toque de mão de James Rodriguez.

16' Agora é a vez do Real pressionar a saída dos Reds.

13' Time da casa tenta pressionar a saída de bola do rival.

11' Gerrard bate com firmeza e Cassilas defende.

8' Pega Mignolet! Ronaldo finaliza de fora da área e obriga goleiro belga a fazer boa intervenção.

6' Liverpool faz boa circulações no ataque, rondando a área do Real à esperar a hora perfeita.

5' Marcelo tenta o chute mas pega mal na bola.

3' Henderson domina em boa posição para o arremate, mas o juiz dá toque de mão. Bola do Real.

1' Balotelli tentou puxar contragolpe e é derrubado. Porém, árbitro manda o jogo seguir.

1' Time da casa tenta tocar a bola com trranquilidade, mas perde a bola.

0' Começa o jogo para Liverpool e Real Madrd.

16:44 Tudo pronto, vai rolar a bola na terra dos Beatles.

16:42 Hino da Uefa Champions League sendo executado em Anfield.

16:41 Equipes entram no gramado neste momento.

16:38 O Real buscará uma vitória para se isolar na liderança e passar a pensar um pouco no Campeonato Espanhol, onde briga pelo título contra o Barcelona.

16:30 Juntando os títulos das duas equipes, temos 15 conquistas de Uefa Champions League. Dez do Real Madrid e cinco do Liverpool.

16:20 Não saia daí, em instantes termos bola rolando Anfield Road.

14:30 “É estranho que não tenham havido muito confrontos entre o Real Madrid e o Liverpool. Tudo que se possa dizer de um bom jogo, vamos assistir amanhã: duas grandes equipes que praticam bom futebol, e um jogo espectacular e muito. Jogar em Anfield é sempre especial, sobretudo pelo ambiente que nos espera”, disse o treinador.

14:28 Carlo Ancelotti compareceu na sala de imprensa de Anfield no dia anterior ao jogo Liverpool x Real Madrid . O técnico da equipe branca, revelou que Arbeloa vai jogar, e analisou o terceiro jogo do seu time no grupo B da Champions League.

14:25 O treinador Bredan Rodgers comentou sobre o duelo Liverpool x Real Madrid em conferência de pré-jogo na terça-feira (21). "É um jogo muito importante para nós. Será um grande desafio e esse é o lado bom do nosso grupo, por ter vários grandes jogos. A Uefa Champions League é diferente de todos outros torneios, é especial", enfatizou o comandante.

14:20 Um dos principais triunfos do Liverpool é creditar no jogo uma grande importância. Afinal, uma vitória diante do Real pode mudar o rumo da temporada para a equipe da terra dos Beatles.

15:18 Fique de olho Liverpool x Real Madrid : Cristiano Ronaldo - Se o adversário tem um nome de peso, o Real Madrid não fica para trás. Cristiano Ronaldo, melhor atleta de futebol do mundo, é o comandante do ataque e vem com uma média absurda de quase dois gols por jogo. Pela Uefa Champions League, o craque já marcou duas vezes nos dois primeiros jogos.

15:15 Fique de olho Liverpool e Real Madrid: Mario Balotelli - Recém contratado pelos Reds, o astro italiano é a maior esperança de gols da equipe inglesa. Com muita agilidade e competência no ataque, Balotelli é, sem dúvidas, o jogador mais perigoso do o time e mereçe atenção redobrada da defensa do Real.

15:12 O italiano Nicola Rizzoli será o encarregado do apito na partida Liverpool x Real Madrid de daqui a pouco. O árbitro apitou a última final da Copa do Mundo entre Alemanhe e Arfentina. Ele será auxiliado pelos também italianos Renato Faverani e Andrea Stefani. Mauro Tonolini será o quatro árbitro.

15:08 Graças a esta capacidade finalizadora, o esquadrão branco conquistou na passada temporada a Décima taça da Liga dos Campeões, marcando 41 gols em 13 jogos. Nesta edição, os comandados de Carlo Ancelotti não abaixaram o ritmo, e já têm sete tentos em apenas duas partidas disputadas.

15:05 Não é só no Campeonato Espanhol que o Real Madrid está com fome de gols. Na Champions, os merengues marcaram 48 gols nos 15 jogos que já disputaram, desde que Ancelotti chegou em 2013. A média é de 3,2 por partida, uma cifra à qual nenhuma outra se aproxima. Por exemplo, no mesmo período, Atlético de Madrid e PSG marcaram 29, Bayern 26 e Barcelona 24.

15:02 Outro setor que terá que funcionar bem a defesa. Afinal, o ataque adversário é muito forte e letal. Se quiserem vencer, os Reds necessitam de muita atenção lá atrás e precisão nas finalizações em gol.

14:58 A equipe vermelha, como de costume, será capitaneada por Steven Gerrard. O craque completou em outubro nada mais nada menos que onze temporadas como capitão e deve ser peça fundamental do meio de campo do Liverpool, que precisará de muita dedicação de seus jogadores.

14:55 Já no Real Madrid, o número é maior. Gareth Bale, Fábio Coentrão, Jesé Rodríguez e Sérgio Ramos não terão condições de enfrentar os Reds. Porém, o time madridista terá à disposição o craque Cristiano Ronaldo, que tem um bom aproveitamento em jogos diante do Liverpool, ainda quando defendia as cores do Manchester United.

14:50 Para a partida de daqui a pouco, o Liverpool terá que superar alguns desfalques no elenco. Jon Flanagan e Daniel Sturridge estão lesionados e foram vetados do jogo. Mamadou Sakho ainda é dúvida. Sendo assim, o técnico Bredan Rodgers terá que quebrar a cabeça para montar um bom time.

14:48 Além da boa fase atual, o Real vem levando vantagem contra equipes de Premier League, com três triunfos nos três últimos confrontos. No geral, foram cinco vitórias, três empates e cinco derrotas diante de equipes inglesas. Se quiser se manter no topo do grupo, o time de Madrid terá que mostrar a boa fase dentro de campo.

14:45 Do outro lado, o Real Madrid vem embalado e com duas vitórias em duas partidas. O aproveitamento nos últimos jogos é acima da média, com sete vitórias em cinco jogos fora de casa pela Liga dos Campeões, incluindo o último triunfo diante do Ludogorets na rodada anterior.

14:43 Contra clubes espanhóis, a equipe da terra dos Beatles tem quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas em 14 jogos. Para o confronto de logo mais, os Reds necessitam de muito mais do que apenas o histórico para saírem com a vitória. Afinal, o jogo pode valer a liderança da chave para ambos.

14:40 Em confrontos anteriores Liverpool e Real Madrid disputados em Anfield Road, o Liverpool conquistou uma grande vitória na temporada 2008/2009, quando goleou os merengues por 4 a 0, com dois gols do capitão Steven Gerrard. O resultado foi a maior derrota sofrida pelo Real na Champions e classificou o time do então treinador Rafael Benitéz para as quartas de final.

14:37 Já os madridistas, venceram seus dois primeiros compromissos no campeonato de clubes mais importante do planeta. Primeiro, uma goleada por 5 a 1 sobre o Basel e, na última rodada, uma vitória suada por 2 a 1 diante do Ludogorets da Bulgária, fora de casa. A equipe treinada por Ancelotti aparece com seis pontos e 100% de aproveitamento.

14:35 Os donos da casa tentarão se recuperar da derrota sofrida para o Basel na última rodada, por 1 a 0. O resultado deixou ingleses e suíços empatados, ambos com três pontos em duas partidas disputadas. Uma vitória sobre o Real dá aos Reds um pouco mais de tranquilidade na competição, mas não será fácil conquistá-la.

14:30 Boa tarde, parceiros da VAVEL BRASIL! Estamos dando início à transmissão do confronto entre Liverpool e Real Madrid , válido pela terceira rodada do Grupo B da Uefa Champions League. A bola rola às 16h45 (de Brasília) e aqui você não fica de fora de nenhum lance deste grande clássico do velho continente.