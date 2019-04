Liverpool e Real Madrid disputam a liderança do Grupo B da Champions League

Partida válida pela terceira rodada do grupo B da Uefa Champions League, à ser realizada no Estádio Anfield

Em partida válida pela terceira rodada do grupo B da Uefa Champions League, Liverpool e Real Madrid irão se enfrentar no Anfield, às 16h45. Vice-líder do grupo, o Liverpool precisa da vitória para encostar na ponta. Já o Real Madrid, líder do grupo, quer se consolidar ainda mais na liderança.

Na última rodada, o Liverpool visitou o Basel, e com uma atuação abaixo das expectativas, acabou sendo derrotado por 1 a 0. O Real Madrid, único invicto no grupo, visitou o Ludogorets e contou com gols de Cristiano Ronaldo e Benzema para vencer por 2 a 1.

As duas equipes se enfrentaram apenas três vezes em partidas válidas por competições oficiais. Com três vitórias, o Liverpool é o vencedor do confronto histórico.

Brendan Rodgers admite atuações ruins, mas demonstra otimismo na vitória

Na tradicional entrevista pré-jogo, o treinador do Liverpool reconheceu que a equipe não vem apresentando um bom futebol nas últimas partidas, mas ressaltou o espírito de luta dos jogadores e disse que espera vencer para chegar perto da classificação. O comandante espera que a garra dos jogadores seja um diferencial dentro de campo, numa partida que é definida como crucial para a classificação para a fase de mata-mata.

"Ainda não estamos no mesmo nível da temporada passada, mas estou confiante que a competitividade do time irá aparecer amanhã. Jogos em casa são boas oportunidades para ganharmos pontos nesta competição, mesmo contra excelentes times como o Real Madrid", disse Rodgers.

O meio-campista Gerrard, definiu a partida desta quarta-feira (22) como um 'grande desafio', considerando que será uma importante etapa na evolução dos reds.

"Não creio que o Real Madrid terá qualquer medo. Para nós será um grande desafio. O jogo de amanhã é mais uma etapa em nossa evolução", disse. "Tivemos altos e baixos e muitas alterações nesta temporada, mas tenho muita confiança de que podemos retomar com este grupo", finalizou o meia.

O Liverpool não poderá contar mais uma vez com o atacante Sturridge, que devido a uma lesão na panturrilha, está fora de combate.

Ancelotti espera futebol ofensivo na Inglaterra

"Vai ser um jogo espetacular entre duas grandes equipes". Estas foram as palavras do treinador merengue Carlo Ancelotti, que na entrevista pré-jogo, revelou que espera um futebol ofensivo das duas partes do confronto.

"A filosofia do nosso jogo não vai mudar e muito menos se jogamos contra uma equipa competitiva e muito forte em casa. A ideia é controlar o jogo com a nossa qualidade. Estamos concentrados neste jogo e seria estranho estar pensar no jogo de sábado. O Liverpool é uma equipa com um jogo muito dinâmico e muita habilidade nas transições ofensivas e defensivas. Isso é o que mais me preocupa", completou.

O Real Madrid, por sua vez, teve dois desfalques confirmados para o confronto: Gareth Bale, que lesionou o glúteo, e o zagueiro Sergio Ramos, que ainda se recupera de uma lesão muscular, não foram sequer relacionados para a partida; Varane e Benzema, que ficaram de fora contra o Levante, estão à disposição de Ancelotti.

Sobre a ausência de Bale, Ancelotti acenou com a entrada de Isco no lugar do galês. "Temos a possibilidade de utilizar os jogadores em diferentes posições, e isso ajuda quando é necessário substituir jogadores importantes. Isco e James estiveram muito bem em Valência", disse Ancelotti.

Principal nome do ataque do Liverpool, Balotelli recebeu elogios do treinador merengue, que alertou que é preciso ter cuidado com o atacante.

"Conheço (Balotelli) muito bem. Tem muita qualidade e temos que ter cuidado com ele. É jovem e tem vontade de jogar bem com esta equipe. Quando um jogador chega a um novo ambiente, temos que ser pacientes. Tem qualidade para competir no máximo nível", alertou o treinador.