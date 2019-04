Com golaço de Luiz Gustavo, Wolfsburg atropela Krasnodar e vence a primeira na UEL

Nesta quinta-feira (23), Krasnodar e Wolfsburg se enfrentaram pelo Grupo H da Uefa Europa League no estádio Kuban, em Krasnodar. Em partida movimentada, o time alemão goleou por 4 a 2, com gols marcados por Olic, De Bruyne, duas vezes, e Luiz Gustavo. Granqvist e Wanderson fizeram para os russos.

Com o resultado, os Lobos subiram da lanterna para a segunda colocação, indo a 4 pontos, já os Sapos caíram para a última posição, ficando com apenas dois pontos ganhos.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 6 de novembro, na Volkswagen Arena. Pela Premier League Russa, o Krasnodar recebe, neste mesmo estádio, o Terek Groznyi, na próxima segunda-feira (27). Já o Wolfsburg recebe, em casa, o Mainz 05, no próximo domingo (26).

Equipes criam boas oportunidades, mas Olic coloca Wolfsburg na frente

No frio de Krasnodar, a partida começou quente e com as duas equipes se impondo de forma mais ofensiva e buscando mais o jogo, que estava truncado e amarrado nos primeiros minutos. A primeira oportunidade foi do time da casa e antes dos dez minutos. Após lançamento de Sigurdsson, o brasileiro Ari escorou de cabeça e o uruguaio Pereyra desperdiçou. Minutos depois, em cobrança de falta batida por Laborde, o meia Mamaev ajeitou e mandou de puxeta para longe.

Após a pressão, os lobos acordaram na partida e tiveram duas chances seguidas. A primeira veio em cobrança de escanteio levantado por Schäfer e Naldo subiu livre para cabecear, mas sem assustar. Em seguida, após contra-ataque rápido, Jung rolou para De Bruyne, que fez o pivô para Luiz Gustavo bater colocado e a bola passou com muito perigo.

Embalados pela torcida, os mandantes quase abriram o placar. Ari encobriu Benaglio, que se recuperou do lance e salvou em cima da linha. Logo em seguida, os visitantes armaram o contra-golpe. De Bruyne lançou Perisic que, de longe, mandou uma bomba e quase surpreendeu Dykan.

Mesmo sem o apoio de seus torcedores, os alemães chegaram ao primeiro gol. Em jogada trabalhada na intermediária, De Bruyne entrou pela esquerda e chutou em cima do goleiro, que fez a defesa. Na sobra, Olic divide com o defensor e balança as redes. Os donos da casa não desistiram e quase empataram no final da primeira etapa, quando Ari se livrou de dois marcadores e mandou em cima do arqueiro que fez ótima defesa, evitando o empate.

Segundo tempo recheado de gols e brasileiro Luiz Gustavo deixa sua marca

Na volta do intervalo a equipe visitante foi logo pra cima e ampliou a vantagem no primeiro minuto da etapa final. Naldo deu um chutão e De Bruyne recebeu livre, entrou pela direita e bateu no canto do goleiro. Em seguida, os russos descontaram com um pênalti inexistente, após o árbitro português Artur Soares Dias ver mão de Naldo, mas a bola bateu no ombro do zagueiro. Na cobrança, Granqvist descontou e fez sua equipe voltar ao jogo.

Com o gol marcado, os anfitriões criaram boas chances de empatar, porém a pontaria não ajudava. Como quem não faz, leva, os alemães chegaram ao terceiro. Após trocar passes com De Bruyne, Vieirinha - que havia acabado de entrar - tocou para Luiz Gustavo, que dominou e mandou colocado, fazendo um golaço e dando folga no placar para os Lobos.

Na reta final, chegaram ao quarto. Novamente em jogada do português com participação do jogador belga, em contra-ataque rápido, De Bruyne saiu livre no meio da área para fazer o segundo no duelo. Pouco depois, após bate-rebate, o brasileiro Wanderson saiu de frente com o goleiro e deixou sua marca, descontando e sendo insuficiente para evitar o revés em casa.