Internazionale e Saint-Étienne fazem jogo fraco na Itália e não saem do zero

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Grupo F, da Uefa Europa League, disputada no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Na tarde dessa quinta-feira (23), em Milão, a Internazionale recebeu o Saint-Étienne pela terceira rodada do Grupo F, em partida válida pela Uefa Europa League. Sem grandes emoções, as duas equipes fizeram um jogo fraco e o duelo terminou empatado sem gols. Com esse resultado o time nerazzurro segue na liderança, agora com 7 pontos, enquanto a equipe francesa caiu para a 3ª colocação, como 3 pontos. No outro jogo do grupo, o Karabakh, fora de casa, venceu o Dnipro por 1 a 0, assumindo assim a vice-liderança, enquanto a equipe ucraniana é a lanterna, com apenas 1 ponto conquistado.

Inter e Saint-Étienne, no início, deram impressão de que fariam um grande jogo. Com velocidade e apertando a marcação, o time da casa chegou até a assustar Ruffier, o goleiro da equipe francesa, em duas oportunidades com Mauro Icardi na primeira etapa. Mas o atacante argentino isolou a bola nas duas jogadas, mostrando que a fase realmente não é boa para os atacantes nerazzurri. Já são três jogos que nenhum dos atletas da linha de frente balançam as redes; o último foi Osvaldo, que no momento está no departamento médico

A equipe visitante não foi tão efetiva como a Internazionale, pois o empate fora de casa, para eles, não era de todo ruim, por isso arriscaram pouco e esperaram a bola parada para tentar alguma coisa. Em uma delas saiu a melhor oportunidade de gol para o Saint-Étienne. Em cobrança de falta, Diomande soltou o pé de longe, mandando uma bola envenenada para Carizzo, substituto de Handanovic, poupado, que fez uma linda defesa de mãos trocada.

Na segunda metade do jogo as coisas não mudaram muito. Enquanto o Saint-Étienne ia aceitando o seu terceiro empate consecutivo na competição, a Internazionale tentava buscar o seu gol, sem grande sucesso nas criações. Palacio e Hernanes entraram para dar mais mobilidade ao time, e ascenderam o jogo novamente, mas os nerazzurri seguiam desperdiçando as chances de gol. A melhor oportunidade saiu já no finalzinho do jogo, quando Hernanes, de frente para o gol, arriscou de fora da área, mas Ruffier, esperto, fez grande defesa, espalmando para longe, mantendo assim o resultado inicial do duelo: 0 a 0.

As equipes voltam a campo no fim de semana para adisputar os seus respectivos campeonatos. Enquanto a equipe de Walter Mazzarri vai até Cesena, enfrentar o time da casa pela oitava rodada da Serie A, o Saint-Étienne vai em busca da segunda vitória consecutiva na Ligue 1 contra o Metz, jogando em casa.