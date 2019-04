Jogo Real Madrid x Barcelona

15:52 Encerramos mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Agradecemos a preferência e convidamos para conferir mais informações do futebol internacional em nosso site. Ficamos por aqui, até a próxima!

15:51 O Sevilla, que ainda joga nesta rodada, tem a oportunidade de chegar a 22 pontos em caso de vitória sobre o Villarreal. Assim, empataria com os catalães na ponta da tabela.

15:49 Com a vitória, o Real Madrid vai a 21 pontos e fica apenas com um a menos que o Barcelona, que permanece com 22, ainda na liderança de La Liga.

ACABOU: fim de jogo para mais um grande clássico entre Real Madrid e Barcelona. Neymar abriu o placar logo no início do jogo, mas Cristiano Ronaldo, Pepe e Benzema marcam e time da capital espanhola vence no Santiago Bernabéu.

93' Cartão amarelo para Cristiano Ronaldo após se estranhar com Daniel Alves.

92' TEM QUE TREINAR MAIS: Messi se concentra, bate firme e manda muito longe do gol.

91' FALTA PARA O BARCELONA! Pedro toca para Neymar a poucos metros da grande área e brasileiro é derrubado. Barcelona tem falta frontal para cobrar.

90' VACILOU, MARCELO! Contragolpe perfeito para o Real Madrid fazer mais um e transformar a vitória em goleada. Bola chega limpa para Marcelo no meio e o brasileira tenta passar de primeira para James, mas erra totalmente a execução do passe e desperdiça a jogada.

89' ÚLTIMA MUDANÇA NO REAL: sai Modric, entra Arbeloa.

87' Barcelona é só pressão, mas não consegue chegar: time roda a bola na entrada madridista buscando um espaço para finalizar. Com marcação reforçada, Real Madrid se segura com tranquilidade.

85' MAIS UMA MUDANÇA: sai Benzema, entra Khedira. Francês deixa o campo ovacionado.

83' PRIMEIRA MUDANÇA NO REAL: sai Isco, entra Illarramendi.

80' RAMOS! Mais uma boa trama do Barça, que termina com Rakitic cruzando fechado. Sérgio Ramos aparece para salvar.

78' Bom lance do Barcelona: Neymar parte pela esquerda e aciona Rakitic. Croata acha Messi pela esquerda, que deixa Marcelo na saudade e cruza. Casillas fica com a bola, mas time catalão chega bem.

77' Torcida empolgada: merengues entoam "Madrid! Madrid" e arriscam até um "Olé" quando o Real troca passes.

75' CIRÚRGICO! Benzema rouba a bola de Piqué e rola para James. Na finalização, Mascherano aparece na hora exata para bloquear o lance.

74' Carvajal chega firme em Mathieu e faz a falta. Juiz dá cartão amarelo, o primeiro para o Real no jogo.

Precisão nos passes: Real Madrid 75% x 81% Barcelona

71' TERCEIRA E ÚLTIMA MUDANÇA: no Barcelona sai Iniesta, entra Sergi Roberto. Camisa 8 recebe atendimento no banco de reservas.

71' Iniesta pede substituição. Meia sentiu uma lesão.

70' Cadê a defesa? Cristiano Ronaldo, Benzema e James aparecem livres contra apenas dois defensores do Barcelona, mas desperdiçam o lance. Defesa catalã desguarnecida.

69' BENZEMA! Real Madrid chega mais uma vez tocando muito bem a bola. Na entrada da área, Toni Kroos toca fácil para Benzema que chega chutando de primeira. Chute sai forte, mas torto e vai longe do gol. Real assusta.

68' MUDANÇA NO BARÇA: sai Suárez, entra Pedro Rodríguez.

68' Neymar! Cruzamento de Suárez para o brasileiro, que sobe mais alto que Carvajal mas testa para fora.

67' Rakitic recebe na entrada da área e tenta a finalização. Bola sai à direita de Casillas, sem nenhum perigo, mas o goleiro reclama do espaço dado ao croata para a finalização.

66' Barcelona tenta duas vezes com Suárez. No primeiro lance, Sérgio Ramos ganha a dividida e fica com a bola. Na segunda tentativa, bola lançada por Iniesta que fica direto com Casillas.

64' QUASE REAL DE NOVO! Mais uma saída em velocidade, agora com Marcelo, que carregou a bola pelo campo inteiro e rolou para James Rodríguez. O colombiano foi bem bloqueado pela defesa blaugrana.

61' Vacilo de Iniesta na recuperação, que deixa para Mascherano mas erra. Isco fica com a bola e toca para Ronaldo, que aciona James Rodríguez. O colombiano teve a tranquilidade para deixar Benzema na cara de Bravo para finalizar e fazer o terceiro do Real Madrid.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BENZEMA!

60' MUDANÇA NO BARÇA: sai Xavi, entra Rakitic.

58' Ficou na bronca: Luis Suárez parte na velocidade, se enrosca com Sérgio Ramos, cai e reclama. Juiz manda o jogo seguir.

56' ESPALMA CASILLAS! Neymar tabelou bem com Messi mas deixou a bola curta para o espanhol. Na sobra, Mathieu encheu o pé e exigiu uma defesaça do goleiro do Real.

55' Jogadores de Real Madrid e Barcelona no aquecimento.

50' Virada do Real Madrid. Cobrança de escanteio precisa de Toni Kroos para Pepe, que sobe no terceiro andar e testa firme para o gol. Zagueiro era dúvida para o jogo de hoje e faz seu primeiro gol na temporada.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! PEPE!

49' PIQUÉ SALVA! Contragolpe veloz de Benzema e Cristiano Ronaldo. Francês carrega da intermediária até a entrada da área e rola para Ronaldo, que finaliza, mas é bloqueado. Real tem escanteio.

47' Na cobrança, Messi manda na barreira. No rebote, defesa merengue afasta.

46' Falta dura de Modric sobre Suárez. Juiz apita mas não dá cartão para o croata.

45' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

45' APITA O ÁRBITRO: nada de tempo adicional, vamos ao intervalo. Neymar abriu o placar para o Barcelona e, cobrando pênalti, Cristiano Ronaldo empatou para o Real Madrid. 1 a 1 no placar.

43' OH, JAMES! Cruzamento bom de Marcelo para James Rodríguez, que desvia meio com a cabeça, meio com o ombro, e a bola passa próxima à trave do goleiro Bravo.

39' Cobrança de escanteio de Xavi que Piqué cabeceia. A bola desvia na defesa e sai, mas assusta Casillas.

Posse de bola: Real Madrid 43% x 57% Barcelona

37' Bateu Iniesta! Falta do meia em Modric no campo de ataque do time catalão. Cartão amarelo para ele, o terceiro do jogo, terceiro para o Barcelona.

34' Cristiano Ronaldo, o artilheiro do campeonato, bate com segurança e converte; bola para um lado, goleiro para o outro. É o primeiro gol que o Barcelona sofre em La Liga.

GOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO!

34' PÊNALTI! Agora não tem mais motivo para reclamação: Piqué intercepta com a mão e juiz aponta a marca da cal. Ronaldo na cobrança.

33' PÊNALTI? Real Madrid chega em cobrança de escanteio, Cristiano Ronaldo cabeceia e a bola bate em Mathieu. Time reclama.

32' Centralizado, Messi orquestra as jogadas do time do Barcelona. Real Madrid não mostra velocidade na saída de jogo.

Distância percorrida: Real Madrid correu 33,4 km, já o Barcelona correu 34,6 km.

27' SALVOU CARVAJAL! Jogada perfeita de Messi pela direita, invadindo a área e cruzando para Neymar completar para o gol. Dani Carvajal acompanhou bem e bloqueou na hora exata.

25' Se jogou Ronaldo! Português invadiu a área e forçou o contato com Busquets. A dois metros do lance, juiz manda o jogo seguir.

23' Busquets! Cobrança de escanteio para a área do Real Madrid, a bola passa por todo mundo e sobra para Busquets, que bate forte, de primeira, à esquerda do gol merengue.

22' QUASE O SEGUNDO DO BARCELONA! Kroos erra na saída de bola, Mathieu retoma, toca em Messi, que bate para defesa firme de Casillas. No lance seguinte, cruzamento de Suárez e finalização de Messi; mais uma vez o goleiro espanhol salva.

18' Mais uma chegada do Real Madrid: trama de Benzema, Marcelo e Cristiano Ronaldo, que chuta de fora de área. Claudio Bravo agarra firme mais uma.

17' Ficou feio, hein Pepe? Bola sobra limpa para o camisa 3 do Real Madrid, podendo dominar e sair jogando, mas o luso-brasileiro prefere dar um chutão, erra e a bola sai pela lateral da área.

16' Fácil, fácil... Toni Kroos recebe na entrada da área, ajeita e chuta para o gol. Chute sai fraco e Bravo agarra com segurança, sem dar rebote.

15' Que isso, Neymar? Atacante tenta uma carretilha em Carvajal próximo a linha lateral e erra. Bola sai baixa e direto pela linha de lado.

13' Neymar disputa bola no alto com Carvajal e abre demais o braço. Juiz marca falta e dá cartão amarelo para o camisa 11 do Barcelona.

11' Mathieu vacila na saída de bola ao tentar driblar James Rodríguez, perde a dividida e fica no chão. Sorte para ele que o juiz anotou falta do colombiano.

10' BENZEMA! Cruzamento de Cristiano Ronaldo e testada firme de Benzema que explode no travessão de Bravo. No rebote, o próprio Benzema quase empata. Real Madrid chega e assusta o time blaugrana.

09' Messi faz falta no meio-campo e recebe cartão amarelo.

09' QUASE REAL! Jogada boa de Marcelo pela esquerda, mas o cruzamento não encontra ninguém na área. No lance seguinte, James tenta e Piqué manda para escanteio.

08' Depois do gol do Barcelona, é só Real Madrid no ataque; defesa do Barcelona leva a melhor em todas por enquanto.

05' Real Madrid tem a chance de responder com Cristiano Ronaldo cobrando falta, que fica na barreira. No lance seguinte, Benzema cara a cara com Bravo, mas o francês toca para fora.

04' Luis Suárez encontra Neymar, que parte da esquerda para a direita, corta a marcação e, da entrada da área, bate de pé direito no canto de Casillas. Barcelona abre o placar logo no início do jogo.

GOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! NEYMAR!

03' Primeira chegada do Real Madrid com James e Carvajal pela direita. Lateral manda a bola para a área, Mascherano corta e Bravo fica com a bola

01' Barcelona toca a bola na defesa e aciona Messi. Time já tentou pela primeira vez acionar o uruguaio Suárez.

00' Rola a bola! Apita o árbitro e começa o grande clássico espanhol.

13:56 As equipes já estão no corredor e irão entrar no gramado do Santiago Bernabéu.

13:40 Barcelona escalado, com a estreia de Suárez mais do que confirmada: Bravo, Daniel Alves, Piqué, Mascherano, Mathieu, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Neymar, Messi, Suárez.

13:35 Real Madrid definido com Casillas, Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos, Marcelo, James Rodriguez, Modric, Kroos, Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo.

11:00 Uma polêmica também estará em campo no clássico deste sábado: segundo o Athletic Bilbao, Lionel Messi estaria a três gols de igualar Telmo Zarra, maior artilheiro da história de La Liga. De acordo com o restante dos veículos espanhóis, o argentino precisa de apenas mais um gol para empatar com Zarra e, com 251 gols, ser um dos maiores artilheiros da história do Campeonato. Se os números divulgados pelo Bilbao forem os verdadeiros, Messi terá que se esforçar um pouco mais para atingir a marca diante do Real Madrid.

10:58 O meia lembrou ainda que, quando atuava pelo Sevilla, conseguiu vencer o Real, fato que quer repetir agora com a camisa do Barcelona. Sei que as partidas entre Barcelona e Real Madrid são mais quentes do que outros jogos, e que são diferentes, mas eu tive sorte suficiente para vencer o Madrid quando jogava pelo Sevilla e é assim que eu quero continuar com o Barcelona , comentou.

10:56 O croata Rakitic falou com exclusividade ao Goal.com sobre a expectativa sobre o seu primeiro clássico, e se mostrou confiante. Começamos a competição ganhando, e conseguimos ficar sem levar gols por oito jogos. Estamos fazendo tudo bem e quero continuar assim em Madri , disse.

10:54 Calderón aproveitou para minimizar a expectativa em torno da estreia do urugaio Suárez. Eu não sei o que vai acontecer com Suárez. Parece que ele vai ser usado como um substituto para os últimos 30 minutos. Eles têm tantos bons jogadores, como Neymar e Messi , completou.

10:52 Ramón Calderón, ex-presidente do Real Madrid, tratou de esquentar o clima às vésperas da partida, enchendo Cristiano Ronaldo de elogios. Eu não consigo pensar em nenhum outro jogador na minha vida como Ronaldo. Ele é um daqueles jogadores que tem grande talento, não há nenhuma dúvida sobre isso. Eu sinto pena dos defensores que o enfrentam, eles devem pensar que ele vai comê-los! Vejo Ronaldo marcando pelo menos um gol. Ele é brilhante. É melhor do que eu esperava , disse.

10:50 De todos os jogadores relacionados para este sábado no Bernabéu, 14 serão estreantes no ambiente do El Clasico. Keylor Navas, Pacheco, Kroos, James Rodríguez e Chicharito são os cinco madridistas que debutam na atmosfera do clássico, enquanto ter Stegen, Masip, Bravo, Rafinha, Douglas, Vermaelen, Mathieu, Rakitic e Luis Suárez devem ser os catalães a estrear. Canteranos como Munir, Sandro ou Medrán também podem fazer seu primeiro jogo contra o Real.

10:44 Com o Barcelona jogando na terça-feira pela Champions e o Real Madrid na quarta, os catalães tiveram um dia a mais de descanso, mas para Luis Enrique, isso não é motivo para que os merengues reclamem. Eles não têm razão. O calendário foi bem feito e ajustado para prejudicar a todos o menos possível. Eu também prefereria jogar em outro horário, mas estamos nas mãos de interesses da televisão , comentou.

10:42 Luis Enrique, que fez história com a camisa do Barcelona enquanto jogador e agora tem sua primeira passagem como treinador do clube, garantiu que Suárez fará sua estreia. Não posso adiantar qual será a escalação, mas Luis Suárez irá jogar. Quantos minutos? Não sei. É um momento importante para ele e temos que deixá-lo jogar , disse em coletiva.

10:40 FIQUE DE OLHO: Claudio Bravo, goleiro do Barcelona. Sul-americano como James e também vindo de uma boa Copa do Mundo, o jogador chegou para disputar posição com o alemão ter Stegen e tem agradado. Ainda não tomou gol em La Liga e, com 31 anos de idade, mostra ter sido uma escolha certeira da diretoria blaugrana.

10:38 FIQUE DE OLHO: James Rodríguez, meia colombiano, novo camisa 10 e um dos destaques do Real Madrid nesse começo de temporada. O jogador de apenas 23 anos já soma quatro gols e quatro assistências com a camisa madridista.

10:36 Ancelotti foi perguntado sobre o que espera da estreia de Suárez, e foi categórico na resposta aos jornalistas. “Não é um problema meu. Tenho muito respeito por sua qualidade, mas se irá ou não jogar não muda a ideia de jogo do Barça ou a nossa. Não muda a tática. Mas, para o futebol espanhol, é uma boa noticia que ele jogue nesta Liga”, disse.

10:34 Durante a semana, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, comentou sobre o que pode estar preparando para o confronto: "Posso retirar um atacante e colocar mais um meio-campo. Ou pelo contrário, tirar um meio-campo e colocar um atacante. Só uma coisa é certa. Não vou deixar a defesa com apenas três jogadores."

10:32 Em clássicos, a vantagem é vasta para Messi. O camisa 10 do time catalão disputou 28 partidas contra o Real Madrid, venceu 50% (14 jogos), empatou 25% (7) e perdeu outros 25% (7). Já Ronaldo ainda luta para reverter essa marca; com 21 clássicos na bagagem, venceu apenas 24% (5 jogos), empatou 28% (6) e perdeu quase metade, 48% (10).

10:20 Apesar de nenhuma das equipes admitir o enfrentamento direto, a expectativa mais uma vez recai sobre a disputa entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Na temporada 2014/2015 de La Liga, o português tem 15 gols, uma assistência, e uma precisão de 86% nos passes nas sete partidas que disputou. Por outro lado, o argentino disputou todas as oito partidas do Barcelona, marcando sete gols, contribuindo com sete assistências e acertando 84,6% de seus passes.

10:28 A vantagem recente fica para o Barcelona: nos últimos dez confrontos, os blaugranas saíram com a vitória em seis, contra apenas duas do Real Madrid e dois empates. Na temporada 2013/2014, a vantagem foi toda do time catalão; no primeiro turno, vitória por 2 a 1 no Camp Nou, e no segundo, neste mesmo Santiago Bernabéu que será palco do embate de logo mais, outra vitória, em um eletrizante 4 a 3.

10:26 Em um levantamento feito pelo Facebook, contabilizando o número de curtidas de Real Madrid x Barcelona, o site conseguiu indicar qual é a preferência ao redor do mundo para El Clasico. O Barcelona leva vantagem sutil, com 77 milhões de curtidas, contra 75,5 milhões do Madrid. Na Europa, os merengues lideram a preferência apenas na Sérvia, Macedônia, Albânia, Moldávia, Luxemburgo, Espanha e Portugal, chamado de "Efeito Ronaldo". No Brasil, a preferência fica por conta do time catalão.

10:24 No último final de semana, o Barcelona contou com uma dobradinha que tem feito sucesso na temporada para bater o Eibar: graças a Neymar e Messi, o time venceu por 3 a 0.

10:22 Vencer também é a meta do Barcelona, que lidera a competição com 22 pontos, conquistados em sete vitórias e um empate. Dono de uma defesa recordista, que ainda não sofreu gol no torneio, o time blaugrana tem imponentes 91,7% de aproveitamento.

10:20 Na última rodada, o Real foi até Valencia onde goleou o Levante por 5 a 0. Com 30 gols marcados, o impiedoso ataque merengue é disparado o melhor da competição, com 30 gols marcados em oito jogos, média de 3,75 por partida.

10:18 Hoje mandante, o Real Madrid já aparece quatro pontos atrás do Barcelona e, em caso de derrota, pode cair até a 5ª colocação. Com 18 pontos ganhos, o time venceu seis e perdeu duas de suas oito partidas no campeonato. Com um aproveitamento de 75%, o time quer ampliar a sequência de cinco vitórias consecutivas em La Liga.

10:15 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Real Madrid x Barcelona, pela 9ª rodada de La Liga, partida a ser disputada às 14h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.