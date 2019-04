Real Madrid domina segundo tempo e vira sobre o Barcelona no Bernabéu

Partida válida pela nona rodada do campeonato espanhol, realizada no Santiago Bernabéu, Madrid.

Neste sábado (25), Real Madrid e Barcelona entraram no campo do Santiago Bernabéu, em Madrid, para o primeiro El Clásico do campeonato, e o donos da casa saíram com vitória. Com gols de Cristiano Ronaldo, Pepe e Benzema, os merengues venceram os rivais e confirmaram a boa fase. Neymar fez o gol do Barcelona, que amarga uma péssima derrota.

O primeiro tempo foi de muitas emoções no primeiro El Clásico da temporada. Os donos da casa começaram pressionando, mas logo aos 3 minutos, Neymar fez o gol dos visitantes. Após muitas chances criadas, o Real Madrid empatou o jogo aos 35 minutos, em cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo.

A segunda etapa foi perfeita para os donos da casa. O Real Madrid foi simplesmente dominante durante todos os últimos 45 minutos do clássico. Pepe e Benzema fizeram os gols da virada merengue, que até teve chance de aumentar a conta, mas sem sucesso.

Na próxima rodada, 10ª do campeonato, o Real Madrid vai enfrentar o Granada fora de casa no sábado (1). Já o Barcelona volta para a Catalunha, onde enfrenta o Celta, também no sábado.

Neymar abre o placar e Ronaldo empata de pênalti

O jogo começou com o Real Madrid tentando atacar, principalmente pela direita com James Rodriguez. A equipe até ensaiou uma pressão, mas aos três minutos, o primeiro gol do duelo aconteceu. Neymar recebeu com muito espaço pela esquerda, puxou pro meio e finalizou no canto, sem chances para Iker Casillas: 1 a 0 Barcelona.

A partida estava bastante pegada no começo, tanto que Messi foi o primeiro a receber um cartão amarelo, aos 8 minutos. Após o gol, os merengues pressionaram bastante os rivais, tanto que Karim Benzema acertou duas vezes a trave, uma em um cabeceio e outra em chute forte cruzado. Era uma partida bem movimentada no Santiago Bernabéu.

O equilíbrio tomou conta o duelo na metade da primeira etapa. Jogo muito preso no meio de campo. Ambas as defesas estavam bem postadas e não tomavam se comprometiam tanto. Messi e Cristiano Ronaldo estavam muito bem marcados e não conseguiam criar chances de gol.

Aos 35 minutos, a invencibilidade da defesa do Barcelona acabou. Após linda jogada de Marcelo, o brasileiro cruzou e Pique, claramente, colocou a mão na bola. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e empatou o jogo no Santiago Bernabéu: 1 a 1. Sem mais chances criadas, o primeiro tempo terminou igual.

Merengues dominam e vencem duelo

A segunda etapa começou do mesmo jeito que a primeira, com muita movimentação e as equipes tentando criar chances de gol para tomar a dianteira no placar, e os donos da casa conseguiram. Após cobrança de escanteio de Toni Kroos, o zagueiro português Pepe subiu sozinho e virou o jogo em Madrid, para delírio da torcida merengue.

Após o gol, o Barcelona começou a sair mais pro jogo em busca do empate, principalmente em jogadas pela esquerda com Neymar e Luis Suárez, que se deslocava mais para esse lado do campo. Messi estava muito bem marcado e não aparecia tanto no jogo.

Mesmo com a pressão do adversário, o Real Madrid chegou ao terceiro gol. Após erro de Iniesta, Cristiano Ronaldo tocou para James Rodríguez, que acertou um lindo passe para Benzema e o francês bateu cruzado, sem chance para Claudio Bravo: 3 a 1 Real Madrid.

O Barcelona estava tudo no campo de ataque do Real Madrid, então abria espaço para os contra-ataques poderosos do adversário. O problema para os visitantes é que todo o time merengue corria bastante e não dava espaço para suas chegadas, e, além disso, armava contra-ataques muito bons, mas pecava na hora finalização.

A partida voltou a ficar equilibrada, mas o placar não se alterou, mesmo com algumas chances criadas, e o Real Madrid conseguiu um grande resultado contra o rival.