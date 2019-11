Invictos, M'gladbach e Bayern se encontram em jogo que remete a épocas passadas

Atualmente associado a uma rivalidade com o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique já teve outro Borussia, o de Mönchengladbach - primeiro clube a adotar o nome cuja denomição é Prússia, em latim -, para chamar de "pedra em seu sapato". Bávaros e Potros polarizaram o futebol alemão na década de 70 e, em 2014, voltam a ficar colados na tabela de classificação da Bundesliga: enquanto os comandados de Pep Guardiola somam 20 pontos e lideram, a equipe treinada por Lucien Favre tem 16 pontos e milita na terceira colocação - começou a rodada na vice-liderança, mas foi ultrapassada pelo Hoffenheim, que no último sábado (25) bateu o Paderborn pelo placar mínimo e foi a 17 pontos.

Nos anos 70, oito das dez edições da elite do futebol alemão foram conquistadas pelo Bayern ou pelo Borussia Mönchengladbach - três e cinco títulos, respectivamente -, estatística que demonstra o tamanho do domínio imposto pelos esquadrões àquela época. Na década em questão, o futebol praticado por FCB e BMG também encheu os olhos nos gramados internacionais. O clube da Baviera conquistou três edições seguidas da Copa dos Campeões Europeus, atual Uefa Champions League (1974, 1975 e 1976), e o clube da Renânia do Norte-Vestfália obteve as taças de duas edições da Copa da Uefa, atual Uefa Europa League (1975 e 1979). Em âmbito nacional, ainda foi conquistada uma DFB-Pokal por cada lado (1971, para o Bayern, e 1973, para o Mönchengladbach).

Outra estatística curiosa que ronda o embate e remete ao período de domínio das equipes no futebol alemão data de maio de 1974. Tal oportunidade foi a última vez que Bayern e M'gladbach se enfrentaram nas condições de líder e vice-líder, respectivamente. Os Roten já haviam adquirido o título da Bundesliga de forma antecipada, e enfrentariam os Fohlen, futuros campeões da DFB-Pokal naquela época. Após a entrega de faixas e as felicitações aos adversários pela conquista alcançada, o time verde-preto-e-branco, anfitrião da partida, não foi nem um pouco cordial: aplicou uma sonora goleada de 5 a 0, com dois gols de Heynckes, um de Bonhof, um de Simonsen e um de Köstner.

A vingança dos alvirrubros veio quase cinco anos mais tarde, em março de 1979, com um 7 a 1 aplicado em plena Mönchengladbach. Os gols foram de Rummenigge (3), Janzon (2), Niedermayer e Schwarzenbeck. Amrath foi o autor do tento de honra dos donos da casa.

Devido a esses fatos, jogos envolvendo a Estrela do Sul e o Gladbach são considerados clássicos até hoje, mesmo com a "seca" pela qual os Borussen passam. Neste domingo (26), às 14h30m de Brasília, as delegações, invictas no campeonato nacional até então, se encontram no Borussia-Park com a promessa de relembrar os velhos tempos e escrever mais uma página na história do duelo. Felix Zwayer será o responsável por conduzir o jogo através do apito.

O site oficial da Bundesliga, aproveitando o clima pré-jogo, reuniu os momentos mais marcantes do clássico:

Gladbach conta com apoio da torcida para segurar o líder

Vindo de uma expressiva vitória na Europa League - 5 a 0 sobre o Apollon Limassol, do Chipre, no Borussia-Park -, o Borussia M'gladbach agora concentra suas atenções para o duelo frente ao FC Bayern.

"A vitória (frente ao Apollon Limassol) foi importante, mas agora nossa concentração completa se encontra no Bayern de Munique", garantiu o suíço Lucien Favre.

O comandante confirmou a disponibilidade do volante Christoph Kramer, campeão mundial com a Alemanha, para o compromisso deste domingo - o cabeça-de-área vinha sofrendo de problemas estomacais - e assegurou que o plantel não terá desfalques, pois não há jogadores lesionados.

"Christoph está confirmado. É muito bom para nós não termos, até agora, nenhum desfalque por lesão", comentou Favre.

O técnico não vê o maior tempo de preparação e de descanso dos bávaros - o Bayern jogou pela Champions League na terça-feira (21), já o Gladbach entrou em campo pela Europa League na quinta (23) - como uma desvantagem para os seus comandados.

"Não tivemos muito tempo para nos preparar, mas isso não é um problema para nós. Nos preparamos bem", afirmou.

"Estamos muito pertos um do outro, mas estou interessado somente em nós mesmos. Estamos muito estáveis no momento e estamos invictos há 14 partidas. Podemos entrar na partida com auto-confiança. Nós não duvidamos que o Bayern é a melhor equipe do mundo e se viermos a ganhar, não nos trataremos como candidatos ao título", disse o diretor de esportes e ex-jogador do Mönchengladbach Max Eberl, que acompanhou Lucien Favre na entrevista coletiva pós-jogo.

"Eles jogam um grande futebol e têm uma equipe de primeira classe. É óbvio que será um jogo difícil para nós", disse o treinador sobre o oponente, que, assim como sua equipe, ainda não foi derrotado nesta temporada - Hoffenheim e Mainz também estão invictos na BL. "Temos respeito por eles, mas não medo", finalizou.

Os ingressos para o confronto - 54.010 entradas foram destinadas ao clássico - se esgotaram rapidamente, e os Potros esperam aproveitar o fator mando de campo para surpreender o líder da Bundesliga.

"Os torcedores são muito importantes para nós. Tenho certeza que eles nos apoiarão bastante domingo. Espero que possamos lutar de igual para igual com o Bayern", disse Eberl.

Levando em conta que Lucien Favre tem optado por revezar os titulares nas partidas desta temporada, tendo em vista o leque de opções para todas as posições, a escalação dos anfitriões ainda é um mistério.

Apesar dos números avassaladores nos últimos jogos, Bayern mantém modéstia

O desempenho do Bayern de Munique nas últimas três partidas, duas pela Bundesliga e uma pela Champions League, impressiona. São 17 gols marcados (quatro contra o Hannover, seis sobre o Werder Bremen e sete diante da Roma) e apenas um sofrido (para a Roma), sem contar a superioridade na posse de bola e no desempenho quase perfeito nos passes criados.

Mesmo com os números avassaladores, os jogadores do elenco bávaro permanecem modestos e dizem pensar e planejar jogo a jogo para alcançar os objetivos traçados.

"Foi incrível (a goleada sobre a Roma em plena capital italiana). Começamos bem, marcamos (o primeiro gol) logo no início e assim fica difícil para qualquer um que jogue contra nós. Mas ainda há um longo caminho a percorrer na temporada", declarou o zagueiro Benatia, contratado junto à própria Roma na última janela de transferências.

Perguntado se comemorou a vitória sobre o clube da Velha Bota na última terça, o francês naturalizado marroquino disse que o momento atual não é ideal para festas.

"Nós temos que focar no próximo jogo, contra o Gladbach. É uma grande partida na corrida pelo o título e, em seguida, haverá mais jogos importantes, como o jogo pela DFB-Pokal em Hamburgo, o jogo de volta contra a Roma (na fase de grupos da UCL) e o jogo com o Dortmund (na Bundesliga). Temos que manter a concentração a cada jogo", salientou o defensor.

"O desempenho do Borussia neste início de temporada não me surpreende. Eles merecem estar na colocação atual", assegurou o espanhol Pep Guardiola. O técnico também elogiou o colega de trabalho do outro banco de reservas. "Eles jogam muito bem organizados e têm jogadores de ataque perigosos. Lucien Favre é um bom técnico", completou.

Guardiola saiu vitorioso nos dois encontros com os Potros na temporada passada. Na Allianz Arena, venceu por 3 a 1. No Borussia-Park, triunfou por 2 a 0.

Ex-jogador do adversário deste domingo, o zagueiro brasileiro Dante se reencontrará com a torcida e o estádio que o acolheram na Alemanha. "Temos que estar muito concentrados e ser agressivos. O 7 a 1 foi lindo e maravilhoso, mas agora é passado", disse o defensor.

"O Gladbach não é segundo colocado em vão. Temos que recomeçar do zero", avaliou o meia Mario Götze, que divide a artilharia da atual edição da Bundesliga com o meia-atacante Alexander Meier, do Eintracht Frankfurt - ambos somam seis gols. Nesta tarde, o autor do gol do quarto título mundial da Alemanha ficará frente a frente com o atacante Max Kruse, vice-artilheiro do certame com cinco gols e seu colega na Nationalelf.

A formação inicial não deve ser muito diferente da usada nos jogos anteriores. A única ausência confirmada é a do meia Robben, por lesão. E os torcedores do FCB esperam que o futebol jogado também seja semelhante ao que foi visto nos últimos dias.