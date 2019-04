Em jogo movimentado no Borussia-Park, M'gladbach e Bayern empatam sem gols

Neste domingo (26), pela nona rodada da Bundesliga 2014/2015, os invictos Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique fizeram um jogo de alto nível técnico no Borussia-Park. Em grande dia, o Manuel Neuer garantiu o empate sem gols no marcador. Do outro lado, Yann Sommer, quando foi exigido, também deu conta do recado. Cada equipe teve maior destaque em uma etapa: o Bayern dominou as ações no primeiro tempo, já o Gladbach criou as chances mais perigosas na segunda etapa.

Com o resultado, os Bávaros se mantêm no topo da tabela, agora com 21 pontos. Os Potros, por sua vez, retornam à vice-liderança, com os mesmos 17 pontos de Wolfsburg e Hoffenheim, mas levando vantagem no saldo de gols: +8, +7 e +6, respectivamente.

Na próxima jornada, os comandados de Lucien Favre jogam em seus domínios novamente. Desta vez, diante do Hoffenheim - mais um "jogo de seis pontos" na parte de cima da classificação -, no próximo domingo (2), às 12h30m de Brasília. Um dia antes, a equipe treinada por Pep Guardiola faz mais um clássico, cujo adversário será o desesperado Borussia Dortmund (15º), na Allianz Arena, às 15h30m de Brasília.

No primeiro tempo, Bayern pressiona e adversário se segura

Os visitantes não se intimidaram com o massivo apoio da torcida local e partiram para cima. Alaba acertou a trave de Sommer e Lewandowski desperdiçou grande chance - a bola, antes de passar rente à trave direita, ainda desviou na marcação. O time da casa se postava muito bem em seu campo de defesa e tinha os contra-ataques em velocidade como principal aposta.

A melhor chance dos Borussen veio com pouco mais de meia-hora de jogo, quando Kruse recebeu sozinho na área e, frente a frente com Neuer, se desequilibrou e chutou fraco.

O Bayern explorava as laterais e as bolas alçadas na área eram a principal cartada para se chegar ao gol, mas o goleiro Sommer e a zaga anfitriã conseguiam afastar o perigo.

Gladbach equilibra as ações na segunda etapa e para no goleiro Neuer

O panorama do jogo se modificou no tempo complementar. Antes tímido, o Gladbach foi mais ousado e deu trabalho aos comandados de Guardiola nos 45 minutos finais. Foi aí que Neuer, dono do prêmio Luva de Ouro da última Copa do Mundo, justificou sua presença entre os melhores goleiros da atualidade e fechou o gol.

Hahn, Kruse e Raffael fizeram "Manu" trabalhar, sempre após contra-ataques rápidos. O brasileiro ainda levou perigo em uma cobrança de falta, também defendida com enorme segurança pelo arqueiro.

Vendo sua equipe passar por maus bocados, Pep Guardiola deu maior ofensividade através das substituições. Favre, como costuma fazer, esperou a segunda metade da segunda etapa para efetuar alterações no plantel. E apostou em jogadores velozes, para surpreender os oponentes.

Apesar de ter a bola nos pés por mais tempo - ao final do jogo, a posse foi de 73% para os Roten e 27% para os Fohlen -, a Stern des Südens se limitava a rondar a área do rival. Nos minutos finais, com os donos da casa visivelmente cansados, os Bávaros começaram a pressionar. Aos 43, Bernat chutou cruzado e a pelota "tirou tinta da trave".

Já nos acréscimos, Xhaka se machucou e precisou ser atendido fora do gramado, deixando o M'gladbach, que já tinha feito as três substituições, com um homem a menos. Mesmo em condições limitadas, o volante pediu para voltar a campo após o atendimento. Irritado, Guardiola exigiu mais minutos de acréscimo - o árbitro Felix Zwayer já tinha concedido três minutos de tempo extra, e a bola rolou até os 50 minutos. Com 47 minutos no relógio, Sommer fez defesa milagrosa após chance criada por Pizarro e garantiu o empate sem gols no placar.