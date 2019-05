Napoli desencanta e volta a vencer goleando o Hellas Verona

Neste domingo (26), o Napoli goleou o Hellas Verona por 6 a 2 pela Serie A, e espantou a crise que ameaçava se instalar no clube napolitano após a derrota no meio de semana pela Europa League. Com hattrick de Higuaín, dois de Hamsik e um de Callejón, os napolitanos alcançaram a sétima posição na tabela, com 14 pontos. Halfredsson e Nico López marcaram para o Hellas.

A partida teve dois tempos distintos: primeiro, os visitantes abriram o placar e viram o Napoli empatar no fim da etapa inicial. Depois, a força do ataque napolitano fez estragos na defesa do clube de Veneto. Os veroneses, com a goleada sofrida, caíram duas posições e foram para a décima posição, com 11 pontos. Ambos voltam a campo no meio de semana: o Napoli irá a Bérgamo enfrentar a rival Atalanta na quarta-feira (29), enquanto o Hellas receberá a Lazio em casa, na quinta (30).

Hellas marca no começo, mas vê Hamsik empatar

Logo com um minuto de jogo, o Hellas saiu na frente do marcador com gol de Halfredsson, que aproveitou rebatida da zaga napolitana em lançamento, e mandou um belo chute de voleio na entrada da área que morreu no fundo das redes napolitanas. O Verona ainda teve boa chance aos nove minutos, mas Rafael Cabral defendeu tanto a cabeçada de Halfredsson quanto o chute de Luca Ton, no rebote.

O Napoli desde então passou ao ataque, e aos 13 minuto, teve boa chance: após lançamento, Higuaín manda de voleio, mas Rafael faz grande defesa. Aos 29, Insigne chutou de longe no canto, pra defesa do goleiro. O Napoli insistia em cruzamentos e, em um deles, o empate azzurro: Insigne escorou a bola de Callejón, e Hamsik só toca para marcar o gol, aos 44 minutos.

Napoli vira, o Verona chega a igualar, mas não resiste ao ímpeto ofensivo do Napoli

O Napoli começou o segundo tempo a frente, em busca da virada, e aos cinco minutos, após lançamento, Callejón teve oportunidade parecida como a de seu segundo gol contra a Inter no último domingo, de voleio, mas dessa vez, chutou pra fora. Aos 13 minutos, após receber passe em cobrança de escanteio curto, Hamsik entra na área chuta cara a cara com Rafael, mas em cima do goleiro, e no rebote, o eslovaco marca o gol da virada napolitana.

Mas o Hellas Verona ainda empataria, em bela jogada individual de Nico Lopez, que cortou dois defensores do Napoli antes de chutar no canto direito do gol napolitano e marcar o gol de empate. Mas mal os torcedores gialloblù comemoram, e já sofreram o terceiro gol, de Higuaín, que não marcava na Serie A desde abril. Ele saiu driblando os zagueiros veroneses, e só chutou no canto direito na saída do goleiro Rafael.

A partir daí, o Verona só teve uma chance de empatar, aos 29 minutos, em chute de Nico López, que parou em grande defesa de Rafael Cabral, que pôs pra escanteio. Um minuto depois, no contra-ataque, Hamsik carrega a bola, e toca pra Callejón na direita, ele entra na área e bate cruzado, sem chances para o goleiro, e se isola na lista de artilheiros do campeonato: o espanhol fez 8 gols até aqui.

O Napoli não se satisfez com o 4 a 2 no marcador e foi pra cima do rival, e aos 39 minutos, após tabela de espanhóis entre Albiol e Callejón, Albiol entra na área e só cruza para Higuaín completar e marcar seu segundo gol na partida. Aos 41, Higuaín ainda teve um gol mal anulado, após cruzamento que ele completou de cabeça em posição legal, mas ainda assim anulado pelo bandeira por impedimento. No minuto seguinte, o Napoli ainda teve bola na trave após cruzamento de Maggio, que Callejón, na entrada da área, chutou na trave.

Aos 45, pênalti para o Napoli: Halfredsson, o autor do primeiro gol gialloblù, derrubou Mertens na área. Higuaín cobrou o pênalti e marcou seu terceiro gol na partida e confirmou a goleada napolitana sobre um de seus grandes rivais nacionais.

Udinese vence e vai a zona da Champions; Genoa vence fora de casa e sobe na tabela

Mais cedo, a Udinese venceu em casa a Atalanta por 2 a 0, com gols de Di Natale, em belo chute da entrada da área aos 6 minutos, marcando seu quinto gol na Serie A, e Thereau, aos 36 minutos, que só confirmou a vitória que deixou o time de Udine na terceira posição na tabela, com 16 pontos, a mesma pontuação da Sampdoria, porém vencendo a Samp no saldo de gols. Já a Atalanta, caiu para a décima-sexta posição, com 7 pontos, podendo entrar na zona de rebaixamento caso perca seu próximo jogo em casa para o Napoli na próxima rodada, na quarta-feira. Também na quarta, a Udinese irá ao Artemio Franchi enfrentar a Fiorentina.

O Genoa venceu o Chievo por 2 a 1 fora de casa, e subiu para a nona posição na tabela, com 12 pontos. Os grifoni venceram de virada, já que Zukanovic, após cruzamento de Birsa, marcou o primeiro do Chievo aos 36 minutos. No segundo tempo, o empate dos grifoni veio com Matri, aos 27 minutos. 2 minutos depois, Pinilla ainda perdeu pênalti, mas aos 39 minutos, Pinilla se redimiu e marcou o gol da vitória do Genoa. O resultado foi péssimo para o Chievo, que após mais uma rodada, se manteve na zona de rebaixamento, na décima-nona posição, com 4 pontos, e terá um ''confronto direto'' na próxima rodada, fora de casa, contra o Palermo, na próxima quarta-feira. Já o Genoa, terá parada dura mesmo dentro de casa: receberá a líder Juventus na quarta-feira.